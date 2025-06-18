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Ciência

Golias, tartaruga-da-Galápagos, faz 135 anos e comemora dia dos pais com filhote

O gigante gentil, nascido no final do século 19, só conseguiu ter o primeiro filho agora – o que faz dele o pai de primeira viagem mais velho do mundo.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
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 (Zoológico de Miami/Reprodução)
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Golias, tartaruga-da-Galápagos, faz 135 anos e comemora dia dos pais com filhote Priorizar nos meus resultados Google

Tartarugas-das-Galápagos levam longevidade a sério. Vide o caso de Harriet uma fêmea que alcançou 175 anos e morreu em 2006 em um zoológico australiano. Conta-se que ela foi coletada por Darwin em pessoa. Por décadas, essa roliça deteve o título de último animal ainda vivo a ter conhecido o naturalista pessoalmente (não há, porém, documentos que atestem a história). 

O que nos leva a Golias. Esse cascudo de 234 kg, residente do zoológico de Miami, fez 135 anos no último domingo (15), que coincidentemente foi a data do Dia dos Pais de 2025 nos EUA. Estima-se que ele tenha nascido entre 1885 e 1890 na Ilha de Santa Cruz Pois é: sabemos o dia em que o ovo eclodiu, mas não o ano. Ah, a estranha ineficácia dos cartórios  do século 19 (rs).

O réptil pôde celebrar com seu flhote recém-nascido, ainda minúsculo, que você vê com o genitor na foto que abre o texto. A criança ainda não tem nome.

O zoológico está reivindicando com o Guinness World Records o título de “pai de primeira viagem mais velho do mundo”. A mãe, chamada Sweet Pea, tem idade estimada entre 85 e 100 anos, e também participou da comemoração.

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Infelizmente, tartarugas não são criadas pelos pais na natureza. Para simular isso adequadamente e garantir que a cria cresça de maneira saudável, o filhote será separado do casal Golias e Sweet Pea e crescerá em outro recinto.

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Golias chegou aos EUA em 1929 e viveu pouco mais de cinquenta anos no zoológico do Bronx, no norte da cidade de Nova York. Em 1981, o gigante gentil se mudou para Miami. Ele teve várias oportunidades de acasalar desde então, mas nunca havia conseguido um filhote.

A população desses animais sofreu uma redução drástica no século 19, após a chegada de exploradores humanos e outras espécies invasoras que vêm de carona em nossos navios e desestabilizam ecossistemas. Todos os filhotes, portanto, são importantes no esforço de recuperar esses gigantes da história da biologia.

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Biologia
Charles Darwin
Galápagos
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