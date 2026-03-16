Ler Resumo





Introdução Uma gravação de 1949, descoberta por acaso em um arquivo, revela o possível canto mais antigo já registrado de uma baleia-jubarte. O achado permite uma rara imersão no oceano do passado, muito mais silencioso, e oferece pistas cruciais sobre o impacto humano na vida marinha.

Principais Tópicos





O registro sonoro de 1949 que pode ser o canto de baleia-jubarte mais antigo do mundo. Cientistas encontraram a gravação de forma inesperada enquanto pesquisavam sonar. A inédita “paisagem sonora” de um oceano de 75 anos atrás, mais silencioso e intocado. Como o áudio ajuda a entender a evolução da comunicação das jubartes e o impacto da poluição sonora humana. Um vislumbre sobre os primórdios da ciência de sons de mamíferos marinhos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma gravação feita em março de 1949, perto das Bermudas, pode ser o registro mais antigo já encontrado do canto de uma baleia-jubarte.

Naquele mês, pesquisadores estavam a bordo do navio Atlantis, da Instituição Oceanográfica Woods Hole (WHOI), participando de testes de sonar e de outros experimentos acústicos em parceria com o Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos.

Para registrar os sons do mar, eles usaram um hidrofone, espécie de microfone submerso ligado por cabo ao navio. O sinal era então gravado por um Gray Audograph, aparelho comum em escritórios nos anos 1940 que registrava áudio em discos plásticos finos.

Na época, a gravação de sons subaquáticos ainda era uma técnica incipiente. Os cientistas conseguiam captar ruídos do oceano, mas nem sempre sabiam dizer com precisão o que estavam ouvindo.

Foi nesse contexto que o som da jubarte acabou registrado, sem que sua importância fosse totalmente compreendida naquele momento. Confira:

Continua após a publicidade

O disco com a gravação atravessou décadas guardado no acervo da instituição. Frágil, o material sobreviveu até ser redescoberto recentemente durante um trabalho de digitalização dos arquivos históricos do WHOI. Só então pesquisadores e arquivistas perceberam que tinham em mãos um registro excepcionalmente antigo de vocalização de baleia.

A descoberta foi anunciada agora pelo WHOI. O interesse no material não está apenas na raridade histórica, mas também no que ele pode revelar sobre o oceano de quase 80 anos atrás. Em 1949, o ambiente marinho era muito menos ruidoso do que hoje, antes da expansão do tráfego naval, do uso disseminado de sonares e da intensificação de atividades industriais no mar.

Continua após a publicidade

Isso torna a gravação útil para comparar como as baleias-jubarte vocalizavam naquele período e como o ambiente acústico marinho mudou desde então. Também pode ajudar cientistas a reconstruir a paisagem sonora do oceano de meados do século 20.

As baleias dependem fortemente do som. No oceano, onde a luz penetra pouco e o som se propaga bem, a audição é essencial para navegar, localizar alimento, reconhecer o ambiente, manter contato com outros indivíduos e participar de comportamentos sociais e reprodutivos.

Hoje se sabe que baleias produzem cliques, assobios e outras vocalizações. No caso das jubartes, esses sons podem formar cantos longos e complexos, com sequências organizadas que se repetem. Mas, em 1949, os pesquisadores ainda não tinham as ferramentas teóricas e tecnológicas para interpretar plenamente esse tipo de registro.

Continua após a publicidade

É justamente aí que, para Ashley Jester, diretora de Dados de Pesquisa e Serviços de Biblioteca do WHOI, está um dos aspectos mais interessantes do caso: o som foi captado primeiro e compreendido só décadas depois.

Com o avanço da bioacústica, da oceanografia e das técnicas de digitalização, aquele arquivo antigo passou a ganhar novo valor científico.

“Preservar os dados no momento em que são criados é um investimento no futuro da ciência”, afirmou Jester em comunicado. “Essas gravações nos lembram por que coletamos dados, mesmo quando não sabemos imediatamente o que eles significam.”

Continua após a publicidade

Agora, os pesquisadores tentam situar o áudio de 1949 em uma série histórica mais ampla. Para isso, o WHOI trabalha com a Ocean Alliance, organização que reúne mais de 2.400 gravações de sons de baleias e do oceano feitas entre as décadas de 1950 e 1990.

A expectativa é que a comparação entre esses registros ajude a entender tanto a evolução das vocalizações das jubartes quanto o impacto do aumento do ruído humano no oceano.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.