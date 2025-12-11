Humanos ocupam a 7ª posição em ranking de monogamia entre espécies. Veja a lista.

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Introdução Um estudo de Cambridge classifica a monogamia reprodutiva entre mamíferos, revelando a posição surpreendente dos humanos. Descubra quais espécies são verdadeiros campeões de fidelidade e como a ciência mede esses laços, desvendando a evolução dos nossos padrões de acasalamento.

Principais Tópicos





O surpreendente ranking da monogamia reprodutiva: veja onde os humanos se encaixam entre os mamíferos. O "campeão" da fidelidade: Conheça o pequeno roedor que lidera a lista com 100% de exclusividade reprodutiva. A posição dos humanos: Somos o 7º na lista, com 66% de irmãos completos. Primatas que nos superam: Descubra qual espécie de sagui é mais monogâmica que nós. A evolução dos nossos laços: O estudo sugere que a monogamia humana pode ter surgido de uma vida em grupo não monogâmica.

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Se seu objetivo é levar a vida a dois ao pé da letra, talvez valha pegar algumas dicas com o rato-do-campo da Califórnia. Este pequeno roedor lidera o ranking de monogamia entre mamíferos, enquanto os humanos aparecem na sétima posição.

A classificação vem de um estudo da Universidade de Cambridge que comparou padrões de parentesco em dezenas de animais para medir o quão exclusivos somos na formação de pares reprodutivos.

A pesquisa, publicada na revista Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, foi conduzida pelo antropólogo evolucionista Mark Dyble, do Departamento de Arqueologia de Cambridge. Ele adotou como métrica genética a proporção de irmãos completos (ou seja, com o mesmo pai e mãe) em relação ao número de meio-irmãos.

A lógica é que, em espécies que tendem à monogamia, predominam filhos do mesmo casal. Já em sistemas de acasalamento múltiplo, o padrão é de paternidades e maternidades misturadas.

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Para isso, Dyble desenvolveu um modelo computacional que relaciona dados de parentesco, obtidos de análises genéticas recentes, a estratégias reprodutivas conhecidas.

O método foi aplicado a diversas espécies de mamíferos e a conjuntos de dados humanos provenientes de sítios arqueológicos da Idade do Bronze na Europa, assentamentos neolíticos na Anatólia e registros genealógicos de 94 sociedades estudadas pela antropologia – de caçadores-coletores da Tanzânia a agricultores indonésios.

Os humanos apresentam uma taxa média de 66% de irmãos completos. Entre outros primatas, os valores são muito inferiores: gorilas-das-montanhas registram 6%, chimpanzés ficam em 4,1% (patamar semelhante ao de golfinhos) e alguns macacos chegam a 1% ou menos.

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O gibão-de-mãos-brancas é o primata mais próximo de nós nesse levantamento, com 63,5%. Já o sagui-de-cara-branca é o único primata não humano que supera os humanos, alcançando 77,6% graças às ninhadas frequentes de gêmeos ou trigêmeos e ao cuidado parental compartilhado.

Em nota, Dyble destacou que isso mostra que “a monogamia humana provavelmente evoluiu a partir da vida em grupo não monogâmica, uma transição bastante incomum entre os mamíferos”.

Poucas espécies passaram por mudança semelhante. Entre as exceções estão lobos e raposas: o ancestral dos canídeos viveu em grupos polígamos, mas várias linhagens atuais adotaram parcerias reprodutivas estáveis.

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No levantamento, o lobo-cinzento apresenta 46,2% de irmãos completos, a raposa-vermelha chega a 45,2% e espécies africanas exibem índices ainda mais altos: o lobo-etíope alcança 76,5% e o cão-selvagem-africano aparece em segundo lugar geral, com 85%.

Como mencionado, no topo da lista está o rato-do-campo da Califórnia: sua taxa de 100% reflete casais formados para a vida toda, praticamente sem exceções. Na outra ponta está a ovelha Soay, da Escócia, que registra apenas 0,6%. Esse é o reflexo de um sistema em que cada fêmea acasala com vários machos na temporada reprodutiva. Confira o ranking completo:

Rato-do-campo da Califórnia: 100% Cão-selvagem-africano: 85% Rato-toupeira-de-Damaraland: 79,5% Sagui-de-bigode: 77,6% Lobo-etíope: 76,5% Castor-eurasiático: 72,9% Humanos: 66% Gibão-de-mãos-brancas: 63,5% Suricata: 59,9% Lobo-cinzento: 46,2% Raposa-vermelha: 45,2% Rinoceronte-negro: 22,2% Texugo-europeu: 19,6% Leão-africano: 18,5% Macaco-de-cauda-longa: 18,1% Gato-selvagem: 16,2% Mangusto-listrado: 15,9% Canguru-das-rochas: 14,3% Quati-de-cauda-anelada: 12,6% Hiena-malhada: 12% Esquilo-oriental: 9,6% Macaco-prego-de-cara-branca: 8,5% Gorila-da-montanha: 6,2% Babuíno-oliva: 4,8% Chimpanzé-comum: 4,1% Golfinho-nariz-de-garrafa: 4,1% Macaco-verde: 4% Babuíno-da-savana: 3,7% Orca: 3,3% Foca-de-pelo-antártica: 2,9% Urso-preto: 2,6% Macaco-japonês: 2,3% Macaco-rhesus: 1,1% Macaco-de-crista-de-Celebes: 0,8% Ovelha Soay: 0,6%

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Dyble destaca que estruturas sociais também influenciam esses resultados. Quase todos os mamíferos considerados monogâmicos vivem em núcleos familiares restritos, compostos por um casal reprodutor e seus filhotes. Humanos, por outro lado, constroem grupos maiores e estáveis, nos quais várias mulheres têm filhos ao mesmo tempo.

O estudo não mede comportamento sexual, e sim monogamia reprodutiva. Nos humanos essa distinção é crucial, porque métodos contraceptivos e normas culturais dissociam sexo e fertilidade. Ainda assim, a métrica genética oferece um retrato robusto da formação de pares ao longo do tempo.

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