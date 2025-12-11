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Ciência

Humanos ocupam a 7ª posição em ranking de monogamia entre espécies. Veja a lista.

Somos mais monogâmicos que os suricados, mas menos que os castores. Levantamento de Cambridge analisou padrões de parentesco para medir a fidelidade reprodutiva

Por Luiza Lopes 11 dez 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia de um lobo etíope acariciando seu filhote.
 (Anup Shah/Getty Images)
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Humanos ocupam a 7ª posição em ranking de monogamia entre espécies. Veja a lista. Priorizar nos meus resultados Google

Se seu objetivo é levar a vida a dois ao pé da letra, talvez valha pegar algumas dicas com o rato-do-campo da Califórnia. Este pequeno roedor lidera o ranking de monogamia entre mamíferos, enquanto os humanos aparecem na sétima posição.

A classificação vem de um estudo da Universidade de Cambridge que comparou padrões de parentesco em dezenas de animais para medir o quão exclusivos somos na formação de pares reprodutivos.

A pesquisa, publicada na revista Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, foi conduzida pelo antropólogo evolucionista Mark Dyble, do Departamento de Arqueologia de Cambridge. Ele adotou como métrica genética a proporção de irmãos completos (ou seja, com o mesmo pai e mãe) em relação ao número de meio-irmãos.

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A lógica é que, em espécies que tendem à monogamia, predominam filhos do mesmo casal. Já em sistemas de acasalamento múltiplo, o padrão é de paternidades e maternidades misturadas.

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Para isso, Dyble desenvolveu um modelo computacional que relaciona dados de parentesco, obtidos de análises genéticas recentes, a estratégias reprodutivas conhecidas.

O método foi aplicado a diversas espécies de mamíferos e a conjuntos de dados humanos provenientes de sítios arqueológicos da Idade do Bronze na Europa, assentamentos neolíticos na Anatólia e registros genealógicos de 94 sociedades estudadas pela antropologia de caçadores-coletores da Tanzânia a agricultores indonésios.

Os humanos apresentam uma taxa média de 66% de irmãos completos. Entre outros primatas, os valores são muito inferiores: gorilas-das-montanhas registram 6%, chimpanzés ficam em 4,1% (patamar semelhante ao de golfinhos) e alguns macacos chegam a 1% ou menos.

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O gibão-de-mãos-brancas é o primata mais próximo de nós nesse levantamento, com 63,5%. Já o sagui-de-cara-branca é o único primata não humano que supera os humanos, alcançando 77,6% graças às ninhadas frequentes de gêmeos ou trigêmeos e ao cuidado parental compartilhado.

Em nota, Dyble destacou que isso mostra que “a monogamia humana provavelmente evoluiu a partir da vida em grupo não monogâmica, uma transição bastante incomum entre os mamíferos”.

Poucas espécies passaram por mudança semelhante. Entre as exceções estão lobos e raposas: o ancestral dos canídeos viveu em grupos polígamos, mas várias linhagens atuais adotaram parcerias reprodutivas estáveis.

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No levantamento, o lobo-cinzento apresenta 46,2% de irmãos completos, a raposa-vermelha chega a 45,2% e espécies africanas exibem índices ainda mais altos: o lobo-etíope alcança 76,5% e o cão-selvagem-africano aparece em segundo lugar geral, com 85%.

Como mencionado, no topo da lista está o rato-do-campo da Califórnia: sua taxa de 100% reflete casais formados para a vida toda, praticamente sem exceções. Na outra ponta está a ovelha Soay, da Escócia, que registra apenas 0,6%. Esse é o reflexo de um sistema em que cada fêmea acasala com vários machos na temporada reprodutiva. Confira o ranking completo:

  1. Rato-do-campo da Califórnia: 100%
  2. Cão-selvagem-africano: 85%
  3. Rato-toupeira-de-Damaraland: 79,5%
  4. Sagui-de-bigode: 77,6%
  5. Lobo-etíope: 76,5%
  6. Castor-eurasiático: 72,9%
  7. Humanos: 66%
  8. Gibão-de-mãos-brancas: 63,5%
  9. Suricata: 59,9%
  10. Lobo-cinzento: 46,2%
  11. Raposa-vermelha: 45,2%
  12. Rinoceronte-negro: 22,2%
  13. Texugo-europeu: 19,6%
  14. Leão-africano: 18,5%
  15. Macaco-de-cauda-longa: 18,1%
  16. Gato-selvagem: 16,2%
  17. Mangusto-listrado: 15,9%
  18. Canguru-das-rochas: 14,3%
  19. Quati-de-cauda-anelada: 12,6%
  20. Hiena-malhada: 12%
  21. Esquilo-oriental: 9,6%
  22. Macaco-prego-de-cara-branca: 8,5%
  23. Gorila-da-montanha: 6,2%
  24. Babuíno-oliva: 4,8%
  25. Chimpanzé-comum: 4,1%
  26. Golfinho-nariz-de-garrafa: 4,1%
  27. Macaco-verde: 4%
  28. Babuíno-da-savana: 3,7%
  29. Orca: 3,3%
  30. Foca-de-pelo-antártica: 2,9%
  31. Urso-preto: 2,6%
  32. Macaco-japonês: 2,3%
  33. Macaco-rhesus: 1,1%
  34. Macaco-de-crista-de-Celebes: 0,8%
  35. Ovelha Soay: 0,6%
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Dyble destaca que estruturas sociais também influenciam esses resultados. Quase todos os mamíferos considerados monogâmicos vivem em núcleos familiares restritos, compostos por um casal reprodutor e seus filhotes. Humanos, por outro lado, constroem grupos maiores e estáveis, nos quais várias mulheres têm filhos ao mesmo tempo. 

O estudo não mede comportamento sexual, e sim monogamia reprodutiva. Nos humanos essa distinção é crucial, porque métodos contraceptivos e normas culturais dissociam sexo e fertilidade. Ainda assim, a métrica genética oferece um retrato robusto da formação de pares ao longo do tempo.

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