Ilha fantasma no Mar Cáspio surpreende cientistas por passar despercebida

Em 2023, após anos escondida em um jogo interminável de esconde-esconde, uma ilha surgiu no Mar Cáspio. Ela fez sua parte na brincadeira: foi identificada, passou um tempo como “pegadora”, mas agora é sua vez de se esconder novamente. Na verdade, ela provavelmente já está coberta pela água enquanto você lê este texto.

A ilha apareceu após uma erupção do vulcão de lama do Banco Kumani, que costuma gerar ilhas transitórias semelhantes. Desde sua primeira erupção registrada, em 1861, o vulcão já foi responsável pela formação de vários outros bancos de terra.

No entanto, essa é especial. Conhecida como Chigil-Deniz, a formação está localizada a cerca de 25 km da costa oriental do Azerbaijão, com aproximadamente 400 metros de diâmetro. Ela já surgiu outras seis vezes só no século 20, seguindo o padrão de desaparecer após, no máximo, dois anos. Além disso, parece ser a única que não exige uma grande explosão para dar um “oizinho”.

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Dois satélites da NASA monitoraram o surgimento e o desaparecimento da ilha entre 2023 e 2024. No ano em que apareceu, ela surgiu de forma quase secreta, entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

O geofísico e entusiasta de vulcões de lama, Mark Tingay, escreveu no aplicativo Threads, do Instagram, que o surgimento da ilha era impressionante, mas o que realmente o surpreendia era a falta de comentários sobre o fenômeno. E ele estava certo: Chigil-Deniz surgiu sem que nenhum registro oficial fosse feito sobre seu retorno, apenas com imagens de satélite.

Na época, em 2023, não havia notícias, postagens em redes sociais ou menções na internet sobre os vários nomes da ilha em azeri, russo ou inglês, relata Tingay.

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Normalmente, esse tipo de aparecimento é acompanhado por uma erupção de lama, frequentemente associada a jatos de fogo violento, que podem ser confundidos com explosões em plataformas de petróleo — ou seja, se fosse esse o caso, o assunto certamente teria repercutido globalmente.

De acordo com um comunicado da NASA, “não se sabe se a erupção do Banco Kumani em 2023 foi violenta, mas erupções anteriores deste e de outros vulcões de lama próximos geraram torres de chamas a centenas de metros de altura”.

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Os vulcões de lama são características geológicas pouco estudadas, comuns em áreas com tectônica ativa ou alta sedimentação. Eles variam de metros a quilômetros de diâmetro e se formam quando a pressão subterrânea força a ascensão de fluidos, gases e sedimentos à superfície. Alguns cientistas acreditam que fenômenos semelhantes também podem ocorrer em Marte, conforme explica a NASA.

Na Terra, o Azerbaijão é notável pela grande quantidade de vulcões de lama, com mais de 300 registrados, principalmente devido à colisão das placas tectônicas da Arábia e da Eurásia.

Em 10 de janeiro de 2025, a NASA escolheu uma foto da ilha fantasma como sua imagem do dia. Contudo, essa não foi a primeira vez que a ilha Kumani surpreendeu os cientistas. Segundo Tingay, o vulcão de lama Kumani também formou uma ilha em 1993, sem a presença de uma bola de fogo, mas esse evento passou despercebido oficialmente. No entanto, imagens de satélite mostram claramente que a ilha estava visível na época.

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“Nesta era da informação, onde todos estão tão instantaneamente conectados, é bastante incrível que uma ilha possa surgir a apenas 20 km da costa e ninguém diga nada sobre isso”, escreveu o geofísico no Threads.