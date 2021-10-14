Infográfico: Compare o tamanho dos foguetes mais importantes da história
Alguns não passam dos 20 metros de altura – enquanto outros são maiores que um prédio de 20 andares. Veja o tamanho de oito foguetes: do primeiro a chegar no espaço ao protótipo que deve levar o humano a Marte.
Sabe o ditado que diz que tamanho não é documento? Ele não vale muito para os foguetes espaciais. Quanto maiores eles forem, mais espaço eles tem para guardar combustível – o que é essencial para a potência e alcance do foguete. Abaixo, conheça os foguetes mais importantes da história.