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Ciência

Instituto Butantan oferece capacitação para os 20 melhores estudantes da 22ª Olimpíada Brasileira de Biologia

Oito deles representarão o Brasil em competições internacionais.

Por Da Redação 15 Maio 2026, 11h00
Grupo de jovens e adultos sorrindo, a maioria vestindo coletes verdes, posando em um palco de madeira com bandeiras e um telão branco ao fundo
 (Renato Rodrigues /Comunicação Instituto Butantan/Divulgação)
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Instituto Butantan oferece capacitação para os 20 melhores estudantes da 22ª Olimpíada Brasileira de Biologia Priorizar nos meus resultados Google

Os 20 estudantes com melhor desempenho na 22ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) passarão por capacitação prática e teórica com pesquisadores e educadores do Instituto Butantan, a fim de se prepararem para as olimpíadas internacionais de biologia.

Os alunos foram premiados pelo Instituto nesta segunda-feira (11). Eles foram os 20 primeiros colocados na competição, que contou com cerca de 194 mil inscritos. A Olimpíada é organizada anualmente pelo Butantan em parceria com outras instituições.

Os selecionados terão acesso a aulas práticas e teóricas ministradas por pesquisadores. A programação inclui atividades em laboratórios, discussões científicas e experiências práticas em diferentes áreas da biologia.

Durante a cerimônia, o Instituto também anunciou que sediará a 19ª Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB) e revelou que o Brasil está na disputa para sediar, em 2030, a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), que conta com a participação de 80 países. 

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Dos 20 estudantes capacitados, oito serão selecionados para representar o Brasil em competições internacionais. Os quatro primeiros colocados irão participar da 37ª Olimpíada Internacional de Biologia, que ocorrerá em julho na Lituânia, enquanto os estudantes classificados entre o 5º e o 8º lugar participarão da 19ª OIAB, a ser realizada entre 30 de agosto e 5 de setembro no Brasil, no próprio Instituto Butantan.

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“Nós enxergamos a educação científica como uma forma de incentivar o raciocínio lógico e o pensamento crítico. O conhecimento é libertador, e sem liberdade não se faz ciência de qualidade”, diz Sonia Andrade Chudzinski, coordenadora da OBB e pesquisadora do Instituto Butantan.

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TAGS:
Biologia
Olimpíadas
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