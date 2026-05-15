Instituto Butantan oferece capacitação para os 20 melhores estudantes da 22ª Olimpíada Brasileira de Biologia
Oito deles representarão o Brasil em competições internacionais.
Os 20 estudantes com melhor desempenho na 22ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) passarão por capacitação prática e teórica com pesquisadores e educadores do Instituto Butantan, a fim de se prepararem para as olimpíadas internacionais de biologia.
Os alunos foram premiados pelo Instituto nesta segunda-feira (11). Eles foram os 20 primeiros colocados na competição, que contou com cerca de 194 mil inscritos. A Olimpíada é organizada anualmente pelo Butantan em parceria com outras instituições.
Os selecionados terão acesso a aulas práticas e teóricas ministradas por pesquisadores. A programação inclui atividades em laboratórios, discussões científicas e experiências práticas em diferentes áreas da biologia.
Durante a cerimônia, o Instituto também anunciou que sediará a 19ª Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB) e revelou que o Brasil está na disputa para sediar, em 2030, a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), que conta com a participação de 80 países.
Dos 20 estudantes capacitados, oito serão selecionados para representar o Brasil em competições internacionais. Os quatro primeiros colocados irão participar da 37ª Olimpíada Internacional de Biologia, que ocorrerá em julho na Lituânia, enquanto os estudantes classificados entre o 5º e o 8º lugar participarão da 19ª OIAB, a ser realizada entre 30 de agosto e 5 de setembro no Brasil, no próprio Instituto Butantan.
“Nós enxergamos a educação científica como uma forma de incentivar o raciocínio lógico e o pensamento crítico. O conhecimento é libertador, e sem liberdade não se faz ciência de qualidade”, diz Sonia Andrade Chudzinski, coordenadora da OBB e pesquisadora do Instituto Butantan.