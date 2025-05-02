Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Kosmos 482: sonda soviética lançada há 53 anos vai cair na Terra em maio

A espaçonave de 500 kg deveria ter ido para Vênus, mas acabou presa na atmosfera terrestre – e agora deve voltar ao solo.

Por Eduardo Lima 2 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia da sonda Kosmos 482, lançada pela União Soviética em março de 1972.
 (NASA/Reprodução)
Continua após publicidade
Kosmos 482: sonda soviética lançada há 53 anos vai cair na Terra em maio Priorizar nos meus resultados Google

Será que vale usar capacete para andar na rua? Uma sonda espacial soviética lançada há 53 anos vai voltar para a Terra perto do dia 10 de maio. A previsão de impacto veio da Nasa e do cientista holandês Marco Langbroek em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Por enquanto, está cedo para dizer onde a espaçonave soviética Kosmos 482 iria cair, ou mesmo se ela vai permanecer inteira ao reentrar na atmosfera terrestre – há chances dela se despedaçar em pequenos fragmentos. A sonda é uma bola de metal de cerca de 500 kg, e, se continuar intacta, pode se chocar contra a Terra com uma velocidade de 242 km/h.

Apesar disso, o retorno incontrolável da Kosmos 482 não deve ser motivo de pânico. O objeto é relativamente pequeno, e provavelmente vai se despedaçar enquanto desce até o solo. É um risco similar ao da queda de um meteorito – evento que acontece várias vezes todo ano, sem ninguém precisando usar capacete para sair na rua. Ser atingido por um raio é bem mais provável.

Marco Langbroek é pesquisador originalmente formado em arqueologia que se especializou para monitorar satélites na Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Ele e seu colega

Siga
Continua após a publicidade

Dominic Dirkx são os responsáveis pela previsão de retorno da sonda soviética.

Onde ela pode cair?

A sonda Kosmos 482 foi lançada para o espaço em 1972 com um objetivo: chegar a Vênus. Falhou: ela não conseguiu nem sair da Terra. A espaçonave teve um problema com os propulsores e nunca passou da órbita terrestre. Desde então, ela ficou presa sobrevoando o planeta. Ou melhor: um pedaço dela.

Continua após a publicidade

Grande parte da sonda se desfez e caiu na Terra na primeira década que ela passou lá em cima. Mas Langbroek e outros rastreadores de satélites acreditam que a cápsula de pouso da espaçonave, uma esfera com 1 metro de diâmetro, continuou rodando o globo numa órbita elíptica, diminuindo de altitude de forma gradual.

É bem possível que o objeto metálico resista à descida até o solo: ele foi construído para aguentar uma aterrissagem na densa atmosfera de Vênus, rica em dióxido de carbono. É improvável que o sistema de paraquedas da sonda continue funcionando, o que representa mais riscos, mas também dá para torcer que o escudo de calor esteja ruim. Se for o caso, a espaçonave vai queimar durante a reentrada.

Continua após a publicidade

Teoricamente, ela pode cair em qualquer lugar tão ao norte quanto Londres e tão ao sul quanto a Terra do Fogo, no pé da América do Sul – o que inclui todo o território do Brasil. Mas o destino mais provável, se ela realmente cair, é algum ponto do oceano.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
espaço
SONDAS
União Soviética
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).