Kosmos 482: sonda soviética lançada há 53 anos vai cair na Terra em maio

Será que vale usar capacete para andar na rua? Uma sonda espacial soviética lançada há 53 anos vai voltar para a Terra perto do dia 10 de maio. A previsão de impacto veio da Nasa e do cientista holandês Marco Langbroek em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Por enquanto, está cedo para dizer onde a espaçonave soviética Kosmos 482 iria cair, ou mesmo se ela vai permanecer inteira ao reentrar na atmosfera terrestre – há chances dela se despedaçar em pequenos fragmentos. A sonda é uma bola de metal de cerca de 500 kg, e, se continuar intacta, pode se chocar contra a Terra com uma velocidade de 242 km/h.

Apesar disso, o retorno incontrolável da Kosmos 482 não deve ser motivo de pânico. O objeto é relativamente pequeno, e provavelmente vai se despedaçar enquanto desce até o solo. É um risco similar ao da queda de um meteorito – evento que acontece várias vezes todo ano, sem ninguém precisando usar capacete para sair na rua. Ser atingido por um raio é bem mais provável.

Marco Langbroek é pesquisador originalmente formado em arqueologia que se especializou para monitorar satélites na Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Ele e seu colega

Continua após a publicidade

Dominic Dirkx são os responsáveis pela previsão de retorno da sonda soviética.

Onde ela pode cair?

A sonda Kosmos 482 foi lançada para o espaço em 1972 com um objetivo: chegar a Vênus. Falhou: ela não conseguiu nem sair da Terra. A espaçonave teve um problema com os propulsores e nunca passou da órbita terrestre. Desde então, ela ficou presa sobrevoando o planeta. Ou melhor: um pedaço dela.

Continua após a publicidade

Grande parte da sonda se desfez e caiu na Terra na primeira década que ela passou lá em cima. Mas Langbroek e outros rastreadores de satélites acreditam que a cápsula de pouso da espaçonave, uma esfera com 1 metro de diâmetro, continuou rodando o globo numa órbita elíptica, diminuindo de altitude de forma gradual.

É bem possível que o objeto metálico resista à descida até o solo: ele foi construído para aguentar uma aterrissagem na densa atmosfera de Vênus, rica em dióxido de carbono. É improvável que o sistema de paraquedas da sonda continue funcionando, o que representa mais riscos, mas também dá para torcer que o escudo de calor esteja ruim. Se for o caso, a espaçonave vai queimar durante a reentrada.

Continua após a publicidade

Teoricamente, ela pode cair em qualquer lugar tão ao norte quanto Londres e tão ao sul quanto a Terra do Fogo, no pé da América do Sul – o que inclui todo o território do Brasil. Mas o destino mais provável, se ela realmente cair, é algum ponto do oceano.

Continua após a publicidade