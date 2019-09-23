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Ciência

Manual: como fazer o avião de papel perfeito?

Brincadeira de criança? Existe até campeonato mundial dos aviõezinhos. Aprenda a fazer um modelo recordista e as técnicas usadas pelos competidores.

Por Rafael Battaglia 23 set 2019, 19h14 | Atualizado em 10 out 2019, 08h31
 (Gil Tokio/Superinteressante)
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Manual: como fazer o avião de papel perfeito? Priorizar nos meus resultados Google

Antes de tudo, é precisa saber que existem diversos tipos de aviões: os que ficam mais tempo no ar, os que fazem acrobacias, etc. Na internet, há uma infinidade de vídeos e tutoriais que mostram como fazê-los – até a Nasa tem um. Escolha os modelos que mais te agradarem e vá testando.

Abaixo, a gente ensina a montar o avião recordista em distância: 69 metros! A dobradura é do americano John Collins, que realizou a façanha em 2012. Dá uma olhada no vídeo do momento do lançamento:

Será que você chega perto?

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SI_408_Manual
(Gil Tokio/Superinteressante)

SI_408_Manual_2

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Dobrar aviões de papel vai além da brincadeira: existe até um campeonato mundial para isso, o Red Bull Paper Wings. Os atletas podem disputar em três categorias (Distância, Tempo de Voo e Acrobacias). Heitor Souza, competidor brasileiro do torneio, falou com a SUPER sobre as técnicas que o pessoal usa em competições – e deu dicas para um bom aviãozinho:

Dobradura firme

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Use cartões ou pedaços de plástico para reforçar as dobras do papel. Isso melhora a sua aerodinâmica. Pressionar objetos pesados ajuda a dar a forma desejada ao avião.

Material de apoio
Réguas ajudam a achar a medida exata de dobras mais difíceis. Usar um pouco de cola ou fita dupla face ajuda a unir as asas do avião.

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Excesso de carga
Use folhas adequadas para não deixar o seu avião pesado: papel sulfite A4 ou folhas de caderno dão um resultado bacana.

Na hora do lançamento…
…Segure o papel próximo ao bico e preste atenção no ângulo, que deve estar entre 45 e 60 graus. Se o seu avião foi feito para planar bastante tempo, jogue-o para cima, a um ângulo de 90o.

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TAGS:
Aviões
Criatividade
dobradura
invenção
papel
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