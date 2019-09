Manual: como fazer o avião de papel perfeito?

Antes de tudo, é precisa saber que existem diversos tipos de aviões: os que ficam mais tempo no ar, os que fazem acrobacias, etc.. Na internet, há uma infinidade de vídeos e tutoriais que mostram como fazê-los – até a Nasa tem um. Escolha os modelos que mais te agradarem e vá testando.

Abaixo, a gente ensina a montar o avião recordista em distância: 69 metros! A dobradura é do americano John Collins, que realizou a façanha em 2012. Dá uma olhada no vídeo do momento do lançamento:

Será que você chega perto?

–

Dobrar aviões de papel vai além da brincadeira: existe até um campeonato mundial para isso, o Red Bull Paper Wings. Os atletas podem disputar em até três categorias (Distância, Tempo de Voo e Acrobacias). Heitor Souza, competidor brasileiro do torneio, falou com a SUPER sobre as técnicas que o pessoal usa em competições – e deu dicas para um bom aviãozinho:

Dobradura firme

Use cartões ou pedaços de plástico para reforçar as dobras do papel. Isso melhora a sua aerodinâmica. Pressionar objetos pesados ajuda a dar a forma desejada ao avião.

Material de apoio

Réguas ajudam a achar a medida exata de dobras mais difíceis. Usar um pouco de cola ou fita dupla face ajuda a unir as asas do avião.

Excesso de carga

Use folhas adequadas para não deixar o seu avião pesado: papel sulfite A4 ou folhas de caderno dão um resultado bacana

Na hora do lançamento…

…Segure o papel próximo ao bico e preste atenção no ângulo, que deve estar entre 45 e 60 graus. Se o seu avião foi feito para planar bastante tempo, jogue-o para cima, a um ângulo de 90o.