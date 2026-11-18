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Introdução Pesquisadores identificaram 29 paredões abruptos em Marte que podem ser glaciares de gelo protegidos por detritos. Esses depósitos milenares, na região de Alba Mons, são cruciais para entender o clima passado do planeta e para futuras missões espaciais, servindo como fonte potencial de água.

Principais Tópicos





Gelo em Marte se preserva por milhões de anos sob poeira e rochas Estudo revela 29 paredões abruptos que podem ser glaciares ocultos Glaciares estão em Alba Mons, em crateras com menor incidência solar Descoberta ajuda a reconstruir a história climática de Marte Potenciais fontes de água para futuras missões tripuladas

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Gelo não dura muito na superfície de Marte. Nas condições atmosféricas do Planeta Vermelho, ele costuma sublimar, ou seja: passar do estado sólido direto para o gasoso, sem a fase líquida.

O processo só é rápido, porém, quando o gelo está exposto diretamente ao “ar” marciano. (Escrevemos “ar” entre aspas porque a atmosfera, além de composta majoritariamente por dióxido de carbono, é tão rarefeita que equivale ao ar da Terra a cerca de 35 km de altitude. Isso dá mais de três vezes a altitude de cruzeiro de um avião comercial. Da perspectiva do organismo humano, é praticamente a mesma coisa que o vácuo do espaço.) Debaixo de uma camada de poeira e rochas, o gelo fica protegido e pode durar milhões de anos.

Entender as condições exatas em que o gelo se preserva no Planeta Vermelho ajuda a reconstruir a história do clima marciano. E tem uma utilidade bem prática: indicar onde futuros astronautas poderão encontrar água.

Em um estudo publicado no periódico Earth and Planetary Science Letters, pesquisadores identificaram 29 paredões abruptos na superfície do Planeta Vermelho. Eles ficam no interior de crateras e podem alcançar 209 metros de altura. Mas não são feitos de rocha. Segundo a equipe, são a frente de glaciares cobertos de detritos: línguas de gelo que descem pela parede da cratera por até 3 km e terminam de repente, como se tivessem sido cortadas a faca.

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Os glaciares ficam na região de Alba Mons, um vulcão com mais de mil quilômetros de diâmetro na base, no hemisfério norte de Marte. As crateras têm poucos quilômetros de diâmetro, e o gelo se concentra nas encostas voltadas para o polo. Como recebem menos sol, essas encostas funcionam como armadilhas de frio.

Para encontrá-los, a equipe internacional, liderada por Noé Le Becq, da Universidade de Nantes, na França, vasculhou 738 crateras com imagens de duas sondas em órbita de Marte: a Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, e a ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia. Combinando pares de fotos do mesmo lugar tiradas de ângulos diferentes, os pesquisadores montaram mapas 3D do relevo. É o mesmo truque que nossos dois olhos usam para perceber profundidade.

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Glaciares cobertos de detritos não são novidade em Marte: já se conhecem muitos deles nas latitudes médias do planeta. O que chamou a atenção foi o formato. Segundo os autores, uma frente tão íngreme nunca tinha sido descrita num glaciar marciano. Para comparar, eles recorreram a formações parecidas na Islândia. Nas imagens de alta resolução, dá para ver até rochas que se soltaram da borda da cratera, rolaram encosta abaixo e se acumularam ao pé dos paredões.

A hipótese da equipe, apoiada em modelos de clima e de fluxo de gelo, é que os depósitos sejam restos de um período mais frio e relativamente recente da história marciana. “Recente”, aqui, em termos geológicos: estudos anteriores estimaram que depósitos parecidos da mesma região têm entre 10 milhões e 100 milhões de anos.

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A explicação passa pela inclinação do eixo de Marte. A da Terra varia pouco, porque a Lua a estabiliza. A de Marte, sem uma lua grande o bastante para fazer esse papel, oscila bastante ao longo de milhões de anos. Conforme o eixo muda, muda também a quantidade de sol que cada latitude recebe. O gelo dos polos pode virar vapor e voltar a congelar bem longe deles, e é assim que surgem glaciares nas latitudes médias.

Por enquanto, vale dizer, os glaciares são suspeitos, não confirmados. A conclusão vem da forma dos depósitos e dos modelos, e não de uma medição direta do gelo.

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Se confirmados, eles podem ser úteis para quem um dia pisar por lá. Missões tripuladas vão precisar de água para beber, para cultivar alimentos e para produzir oxigênio e combustível. Saber onde o gelo está, e quanta poeira há por cima dele, faz diferença na hora de escolher onde pousar. E um paredão desses funciona quase como um corte geológico: mostra o interior do glaciar sem que ninguém precise cavar.

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