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Introdução Após 118 anos de intensas buscas, os destroços do HMS Tiger, um navio de guerra britânico que afundou tragicamente em 1908 após uma colisão que ceifou 26 vidas, foram finalmente localizados no Canal da Mancha. A descoberta, realizada pelo Project Xplore, ganha relevância em meio à discussão de uma nova lei de proteção de naufrágios militares no Reino Unido.

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O HMS Tiger, um contratorpedeiro britânico, afundou em 1908 após uma colisão noturna. A tragédia resultou na morte de 26 tripulantes próximos à Ilha de Wight. Os destroços foram encontrados 118 anos depois por uma equipe de historiadores e mergulhadores. Entre os achados, estão o sino do navio e partes do casco que mostram o ponto da colisão. A descoberta coincide com o debate sobre a reformulação da Lei de Proteção de Restos Militares no Reino Unido.

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O navio de guerra HMS Tiger entrou em serviço na Marinha Real Britânica em 1901. Como um contratorpedeiro, uma de suas funções incluía proteger outras embarcações contra ameaças e projéteis. Ele era utilizado em patrulhas e escoltas britânicas.

Sua história, porém, foi marcada por tragédias. Em 1907, o navio encalhou no porto da Ilha de Portland, na Inglaterra. A quilha, uma das principais estruturas responsáveis por sustentar o casco do navio, ficou danificada. Após os reparos, o Tiger voltou a operar – mas não por muito tempo.

Meses depois, em 2 de abril de 1908, o navio participava de um treinamento noturno sem luzes quando colidiu, sem querer, com outra embarcação britânica, o HMS Berwick. Eles estavam próximos à Ilha de Wight, no Canal da Mancha.

O Tiger pesava cerca de 400 toneladas, enquanto o Berwick tinha aproximadamente 10 mil toneladas. O impacto foi tão forte que o Tiger se partiu ao meio. A proa, a parte dianteira da embarcação, afundou imediatamente. A outra metade do navio afundou aos poucos, ao longo de três minutos. Cerca de 26 pessoas morreram, e 22 conseguiram ser resgatadas.

Desde então, a Marinha tenta localizar os restos do navio, mas sem sucesso.

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Nos últimos anos, uma nova sequência de buscas começou com o Project Xplore, que reuniu uma equipe de historiadores e mergulhadores. Nesta semana, 118 anos após o naufrágio, eles finalmente localizaram os destroços do Tiger no Canal da Mancha.

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A equipe passou cinco anos pesquisando arquivos e dados históricos para delimitar uma área de busca precisa em que o navio provavelmente estaria. Depois, os mergulhadores partiram para a exploração da região e, de fato, encontraram os destroços.

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Entre os objetos identificados estão o sino do navio e diversas partes da embarcação. Uma, inclusive, mostra onde o casco partiu (imagem acima). Em homenagem às vítimas do acidente, os mergulhadores colocaram uma coroa de flores sobre os destroços (veja a imagem na capa da matéria).

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A descoberta ocorre em um momento particularmente importante. O Parlamento britânico discute atualmente a reformulação da Lei de Proteção de Restos Militares (1986) com o Projeto de Lei das Forças Armadas (2026).

A proposta é aumentar ainda mais a proteção concedida às embarcações militares inglesas naufragadas. Atualmente, apenas as embarcações naufragadas nos últimos 200 anos são protegidas.

Uma das mudanças prevê tornar crime a remoção de objetos e pedaços dos naufrágios ou a perturbação de sua integridade. Os mergulhos continuariam permitidos, mas retirar objetos das embarcações ou interferir nos destroços não seria autorizado.

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Caso a proposta seja aprovada, o Tiger – e todos os outros naufrágios – ficarão sujeitos imediatamente às novas regras de proteção.

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