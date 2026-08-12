Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Mergulhadores encontram navio de guerra que afundou no Canal da Mancha há 118 anos

Equipe localizou destroços do HMS Tiger após cinco anos de buscas.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 12 ago 2026, 19h00
Mergulhador em roupa preta ilumina com lanterna uma coroa de flores vermelhas sobre destroços de navio no fundo do mar, com uma estátua submersa ao fundo
 (Guy Trees/Marinha Real Britânica (Royal Navy)/Reprodução)
Continua após publicidade
Mergulhadores encontram navio de guerra que afundou no Canal da Mancha há 118 anos Priorizar nos meus resultados Google

O navio de guerra HMS Tiger entrou em serviço na Marinha Real Britânica em 1901. Como um contratorpedeiro, uma de suas funções incluía proteger outras embarcações contra ameaças e projéteis. Ele era utilizado em patrulhas e escoltas britânicas.

Sua história, porém, foi marcada por tragédias. Em 1907, o navio encalhou no porto da Ilha de Portland, na Inglaterra. A quilha, uma das principais estruturas responsáveis por sustentar o casco do navio, ficou danificada. Após os reparos, o Tiger voltou a operar – mas não por muito tempo.

Meses depois, em 2 de abril de 1908, o navio participava de um treinamento noturno sem luzes quando colidiu, sem querer, com outra embarcação britânica, o HMS Berwick. Eles estavam próximos à Ilha de Wight, no Canal da Mancha.

Siga

O Tiger pesava cerca de 400 toneladas, enquanto o Berwick tinha aproximadamente 10 mil toneladas. O impacto foi tão forte que o Tiger se partiu ao meio. A proa, a parte dianteira da embarcação, afundou imediatamente. A outra metade do navio afundou aos poucos, ao longo de três minutos. Cerca de 26 pessoas morreram, e 22 conseguiram ser resgatadas.

Desde então, a Marinha tenta localizar os restos do navio, mas sem sucesso.

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, uma nova sequência de buscas começou com o Project Xplore, que reuniu uma equipe de historiadores e mergulhadores. Nesta semana, 118 anos após o naufrágio, eles finalmente localizaram os destroços do Tiger no Canal da Mancha.

Parte de um naufrágio submerso, coberto por algas verdes e incrustações, com detalhes de metal enferrujado e estruturas retorcidas no fundo do mar azul escuro
(Dan McMullen/Marinha Real Britânica (Royal Navy)/Reprodução)
Continua após a publicidade

A equipe passou cinco anos pesquisando arquivos e dados históricos para delimitar uma área de busca precisa em que o navio provavelmente estaria. Depois, os mergulhadores partiram para a exploração da região e, de fato, encontraram os destroços. 

Um naufrágio escuro e coberto de algas no fundo do mar, iluminado por um feixe de luz azul-clara vindo da esquerda, em águas verde-azuladas turvas
(Dr Steffen G Scholz/Marinha Real Britânica (Royal Navy)/Reprodução)
Continua após a publicidade

Entre os objetos identificados estão o sino do navio e diversas partes da embarcação. Uma, inclusive, mostra onde o casco partiu (imagem acima). Em homenagem às vítimas do acidente, os mergulhadores colocaram uma coroa de flores sobre os destroços (veja a imagem na capa da matéria).

Um mergulhador ilumina com uma lanterna um canhão antigo coberto de limo no fundo do mar, com a água esverdeada e escura ao redor
(Dr Steffen G Scholz/Marinha Real Britânica (Royal Navy)/Reprodução)
Continua após a publicidade

A descoberta ocorre em um momento particularmente importante. O Parlamento britânico discute atualmente a reformulação da Lei de Proteção de Restos Militares (1986) com o Projeto de Lei das Forças Armadas (2026).

A proposta é aumentar ainda mais a proteção concedida às embarcações militares inglesas naufragadas. Atualmente, apenas as embarcações naufragadas nos últimos 200 anos são protegidas.

Uma das mudanças prevê tornar crime a remoção de objetos e pedaços dos naufrágios ou a perturbação de sua integridade. Os mergulhos continuariam permitidos, mas retirar objetos das embarcações ou interferir nos destroços não seria autorizado.

Continua após a publicidade

Caso a proposta seja aprovada, o Tiger – e todos os outros naufrágios – ficarão sujeitos imediatamente às novas regras de proteção.

 

Publicidade
TAGS:
Guerra
Naufrágio
navio
Navios
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).