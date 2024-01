Crianças com maior quantidade das bactérias A. obesi, E. eligens e F. prausnitzii, que vivem no sistema digestivo humano, têm maior desempenho cognitivo.

Essa é a conclusão de cientistas da Universidade de Nova York, que analisaram o microbioma de 381 crianças, com até 10 anos de idade, e as submetaram a testes de inteligência verbal e espacial(1).

O estudo também encontrou relação entre o desenvolvimento mental e os níveis de 50 outras bactérias – sendo que uma delas, a S. wadsworthensis, tinha efeito negativo sobre a inteligência.

A análise do microbioma se mostrou tão eficaz, para prever a capacidade cognitiva das crianças, quanto a análise de fatores demográficos (como o nível educacional da mãe).

Os pesquisadores ainda não sabem explicar por que isso acontece. Mas supõem que as bactérias atuem em certos processos, como a síntese de acetato, que são importantes para o funcionamento do cérebro.

