Missão encontra vestígios de erupção explosiva a 6 mil metros de profundidade
Fluxo piroclástico nas paredes da Depressão Challenger é o registro mais profundo já documentado por pesquisadores.
Uma expedição até a Depressão Challenger, o ponto mais profundo conhecido da superfície terrestre, resultou em uma descoberta surpreendente. Nas paredes da fossa, pesquisadores encontraram depósitos de fluxo piroclástico a mais de 6 mil metros abaixo da superfície do oceano – um local onde os geólogos não esperavam encontrar erupções explosivas.
Fluxos piroclásticos são formados pelas correntes de movimento rápido de gás quente e matéria vulcânica, como cinzas e pedaços de rochas, como resultado de erupções explosivas. Segundo o estudo, publicado na revista Frontiers in Earth Science, trata-se do fluxo piroclástico mais profundo já registrado no planeta.
Atividade incomum
Atividade vulcânica no leito oceânico não é algo incomum. Na verdade, ela está por toda parte: existem cadeias de ilhas vulcânicas e montes submarinos no meio de placas tectônicas, além de inúmeras aberturas que expelem lava ao longo das dorsais meso-oceânicas. No entanto, o vulcanismo explosivo como conhecemos – por exemplo, o vulcão Etna, localizado na Sicília, Itália – só deveria ocorrer em profundidades menores.
Em teoria, se um vulcão entra em erupção em lugares como a Depressão Challenger, ele “não consegue, fisicamente, explodir e lançar materiais para fora”, afirma Robert Stern, professor na Universidade do Texas em Dallas e um dos autores do estudo. E, no entanto, foi exatamente o que aconteceu: um robô explorador detectou um amontoado de detritos, a cerca de 6.150 metros de profundidade, que vem de algum tipo de explosão vulcânica.
“Ainda não identificamos os locais das erupções”, acrescenta Stern. “Sabemos que esses fluxos piroclásticos quentes se deslocaram encostas abaixo, mas não acreditamos que tenham percorrido grandes distâncias. Eles retiveram calor suficiente para se fundirem novamente, formando rochas bastante rígidas. Esse calor teria se dissipado caso os fluxos piroclásticos tivessem percorrido longas distâncias”.
Explorando o inexplorado
No Oceano Pacífico, a cerca de 2.400 quilômetros ao sul do Japão, está um dos lugares mais misteriosos do planeta: a Depressão Challenger. Com aproximadamente 11 mil metros de profundidade em seu ponto mais extremo, essa é considerada a região mais profunda dos oceanos e um dos ambientes mais inexplorados da Terra.
Lá embaixo, a pressão é cerca de mil vezes maior do que a encontrada ao nível do mar, a temperatura está próxima de 0°C, e não existe luz do sol nem gás oxigênio em quantidade suficiente para a vida humana. O Monte Everest caberia verticalmente inteiro ali: a 8.849 metros de altitude, ele ainda estaria mais de dois quilômetros abaixo da superfície.
Apenas algumas pessoas foram até lá e sobreviveram para contar história. Don Walsh e Jacques Piccard, os primeiros a chegar ao Depressão Challenger, fizeram isso ainda em 1960, e somente mais de cinco décadas depois, em 2012, o diretor de “Titanic”, James Cameron, repetiu o feito – em um submersível que teria custado cerca de US$ 10 milhões.
Apesar de menos aventureiro, atualmente a opção mais segura para explorar a Depressão Challenger é pelo envio de sondas robóticas. Foi isso o que aconteceu no final de 2024, quando pesquisadores enviaram à região um submersível construído pela Instalação Nacional de Submersão Profunda dos Estados Unidos, conhecido como Jason/Medea.
O Jason é um equipamento com sistemas de captura de vídeo e imagens estáticas. Suas imagens captadas são transmitidas por meio do Medea, um robô auxiliar que permanece a uma profundidade um pouco menor, que serve como um amortecedor para proteger o Jason da movimentação da embarcação na superfície.
Embora não consiga atingir profundidades superiores a 6.500 metros abaixo do nível do mar, o Jason/Medea é capaz de coletar amostras da parede da fossa oceânica. Pesquisadores focaram suas investigações em um segmento com 550 km de extensão, onde o submersível realizou sete mergulhos ao longo do trecho e encontrou as margens do fluxo piroclástico.
De modo geral, pesquisadores descobriram que a parte leste do trecho é mais profunda do que a parte oeste e apresenta paredes mais íngremes. Eles encontraram rochas vulcânicas antigas neste lado mais íngreme, dispostas em uma camada fina e plana. Não se sabe exatamente de onde essas rochas teriam entrado em erupção.
Esses achados também ajudam a explicar a profundidade da Depressão Challenger. Nas zonas de subducção, no limite de convergência entre placas tectônicas, uma placa mergulha sob a outra em direção ao manto terrestre. Neste caso, como as duas estão unidas de forma relativamente fraca, a placa de baixo desce com mais facilidade e em um ângulo mais íngreme, o que explica por que o lado leste é também o mais fundo.
“As pressões intensas nas profundezas onde esses vulcões submarinos entraram em erupção tornam o estilo da erupção diferente do que seria em terra firme ou em águas rasas, onde as pressões são muito menores”, explica Stern. “As erupções explosivas observadas em terra firme não podem ser tão potentes sob essas condições de alta pressão, pois os gases presentes no magma não conseguem se expandir tanto. Ainda estamos estudando esse fenômeno e tentando compreendê-lo.”