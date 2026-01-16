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Introdução Estudo da Fiocruz/UFRJ revela que mosquitos em áreas remanescentes da Mata Atlântica estão se alimentando mais de sangue humano. Essa mudança, provavelmente causada pela urbanização, eleva o risco de transmissão de doenças como dengue e febre amarela, acendendo um alerta para a saúde pública.

Principais Tópicos





Preferência Humana:** Mosquitos em remanescentes da Mata Atlântica estão priorizando o sangue humano. **Risco de Doenças:** Aumento na alimentação humana eleva perigos de transmissão de vírus como Dengue, Zika e Febre Amarela. **Impacto Ambiental:** Estudo sugere que a expansão humana na mata empurra os insetos para se alimentarem de pessoas. **Pesquisa Detalhada:** Análise de 1.714 mosquitos no Rio de Janeiro identificou sangue humano em grande parte das amostras de sangue coletadas. **Alerta para Saúde:** Os resultados são um alerta crucial para a vigilância e estratégias de prevenção focadas no ecossistema e combate ao mosquito.

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Em áreas remanescentes da Mata Atlântica, mosquitos estão se alimentando com mais frequência de sangue humano do que de outros animais. É o que mostra um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A pesquisa, publicada na revista Frontiers in Ecology and Evolution, analisou mosquitos coletados em duas reservas naturais no estado do Rio de Janeiro e encontrou um padrão que preocupa por ir além do incômodo das picadas.

Esses insetos são vetores importantes de doenças. Se eles passam a se alimentar mais de humanos, cresce também o risco de transmissão de patógenos em regiões onde já circulam vírus capazes de causar surtos.

O pano de fundo do estudo é a transformação acelerada da Mata Atlântica. O bioma, que se estende ao longo do litoral brasileiro e alcança 17 estados, hoje conserva apenas cerca de um terço de sua área original. Apesar disso, ainda abriga uma enorme diversidade de vertebrados, de aves e anfíbios a mamíferos e répteis.

Em tese, portanto, há muitos possíveis hospedeiros para mosquitos que dependem de sangue para se reproduzir. Mesmo assim, a equipe encontrou um forte sinal de alimentação humana.

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Para investigar essa mudança, os pesquisadores montaram um esforço de amostragem na Reserva Sítio Recanto e na Reserva Ecológica do Rio Guapiaçu. O método foi o uso de armadilhas luminosas, comuns em estudos entomológicos por atraírem mosquitos em voo. Ao longo da coleta, foram capturados 1.714 mosquitos, pertencentes a 52 espécies.

Em laboratório, os cientistas separaram as fêmeas “ingurgitadas”, termo técnico para as que estavam com o abdômen cheio de sangue após uma alimentação recente. Entre todos os mosquitos coletados, 145 fêmeas estavam nesse estado, pouco menos de 7% do total.

O passo seguinte foi descobrir de quem vinha o sangue. A equipe extraiu DNA das refeições sanguíneas e analisou um gene usado como “código de barras” de vertebrados, uma ferramenta que permite identificar espécies comparando sequências genéticas com bancos de dados. Em 24 mosquitos, foi possível identificar a origem do sangue ingerido.

O resultado mostrou um predomínio humano. As refeições identificadas incluíam traços de 18 pessoas diferentes. O segundo grupo mais frequente foi o de aves, com sangue de seis indivíduos distintos. Também apareceram, uma vez cada, sangue de um anfíbio, de um canídeo e de um roedor.

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Algumas amostras indicaram refeições mistas, quando o mosquito se alimenta de mais de um hospedeiro. Um exemplo é o de um mosquito da espécie Cq. venezuelensis, cuja refeição continha sangue de anfíbio e humano. Já mosquitos de Cq. fasciolata apareceram em combinações envolvendo roedor e ave, e também ave e humano.

O padrão observado não significa necessariamente que os mosquitos tenham desenvolvido uma preferência “natural” por pessoas, como se escolhessem humanos por instinto. A hipótese principal é que, em áreas onde a Mata Atlântica foi desmatada ou fragmentada, muitos vertebrados que serviam de alimento para esses insetos somem, ficam mais raros ou se afastam.

Ao mesmo tempo, pessoas passam a circular e morar cada vez mais perto da floresta, seja em áreas rurais, condomínios, bordas de mata ou regiões de uso misto. Com menos alternativas e mais encontros com humanos, aumenta a chance de os mosquitos se alimentarem de sangue humano simplesmente por disponibilidade.

“O comportamento dos mosquitos é complexo”, disse Jerónimo Alencar, autor sênior e biólogo do Instituto Oswaldo Cruz, em comunicado. “Embora algumas espécies de mosquitos possam ter preferências inatas, a disponibilidade e a proximidade do hospedeiro são fatores extremamente influentes.”

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A consequência pode ser direta para a saúde pública. Nas áreas analisadas, os pesquisadores destacam que os mosquitos estão envolvidos na transmissão de vírus como os da febre amarela, dengue, Zika, Mayaro, Sabiá e chikungunya. Se a alimentação humana se torna mais frequente, aumenta a chance de um mosquito picar uma pessoa infectada e, depois, transmitir o patógeno para outras.

O estudo, porém, apresenta algumas limitações. Apesar do grande número de mosquitos capturados, a taxa de fêmeas ingurgitadas foi baixa, e nem sempre foi possível identificar a origem do sangue, o que reduz o tamanho efetivo da amostra analisada.

Além disso, armadilhas luminosas tendem a capturar mosquitos famintos, que estão ativamente buscando sangue. Já os que se alimentaram recentemente podem estar escondidos em repouso para se recuperar, ficando sub-representados na coleta.

Tendo em vista isso, os autores defendem que são necessários estudos maiores, com métodos mais adequados para capturar e identificar refeições sanguíneas, especialmente quando elas são mistas.

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Ainda assim, “saber que os mosquitos em uma área têm uma forte preferência por humanos serve como um alerta para o risco de transmissão”, destacou Sergio Machado, pesquisador de microbiologia e imunologia da UFRJ, em nota. Isso permite ações de vigilância e prevenção direcionadas.

A longo prazo, segundo ele, estratégias de controle mais eficazes podem levar em conta não só o combate ao mosquito, mas também o equilíbrio do ecossistema que define quem, afinal, vira alvo mais fácil.

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