Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

Múmias de 4 mil anos revelam primeiros sinais de doenças cardíacas

Se engana quem acha que colesterol alto é um problema moderno. Cientistas encontraram indícios dessa doença em vestígios humanos de milênios atrás.

Por Ingrid Luisa 16 out 2019, 19h16 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Luis Dafos/Getty Images)
Continua após publicidade
Múmias de 4 mil anos revelam primeiros sinais de doenças cardíacas Priorizar nos meus resultados Google

Uma dieta rica em gorduras, açúcares e alimentos ultra processados é tida como uma das principais causas para o colesterol alto, hoje presente em 40% dos brasileiros. Ele causa problemas cardíacos. Mas se engana quem acha que essas doenças são problemas típicos da sociedade moderna: um estudo da Universidade do Texas provou que há 4 mil anos o colesterol alto já era uma pedra no sapato da humanidade.

“Estudo o padrão de doenças cardíacas nas populações há mais de 20 anos”, disse Mohammad Madjid, principal autor do estudo, em comunicado. “Com o tempo, a pergunta que me veio à mente foi: é uma doença dos dias modernos ou é algum processo inerente aos seres humanos, independentemente do estilo de vida atual?” Os

Apesar de estar provado que, sim, ingerir quantidades exageradas de alimentos industrializados pode fazer mal ao coração, os pesquisadores concluíram que as doenças cardíacas já existiam muito antes desses produtos serem inventados.

No estudo, os arqueólogos analisaram as artérias de cinco múmias, três homens e duas mulheres entre 18 e 60 anos, datando de 4 milênios atrás. Elas eram originárias do Egito e da América do Sul. Os cientistas examinaram pequenas amostras das artérias, que tinham apenas alguns centímetros de comprimento, e encontraram em todas um grande acúmulo de colesterol.

Siga
Continua após a publicidade

Estudos anteriores já haviam examinado o acúmulo arterial de cálcio em corações e artérias humanas mumificadas, usando dissecção e tomografia computadorizada por raios-X. Mas, agora, os cientistas encontraram danos que só ocorrem em estágios mais avançados de problemas do coração. Para os pesquisadores, a quantidade de colesterol acumulada indica um estágio avançado de aterosclerose – doença caracterizada pelo acumulo de placas de gordura nas paredes das artérias, restringindo o fluxo sanguíneo.

Continua após a publicidade

Segundo eles, essas descobertas levam a crer que doenças cardíacas podem ter sido algo comum nos tempos antigos, e começado a causar óbitos já naquela época. Esta é a primeira evidência de lesões arteriais em estágio avançado em múmias de diferentes partes do mundo, escreveram os autores no estudo.

Publicidade
TAGS:
AMÉRICA LATINA
coração
doenças
Doenças cardíacas
egito antigo
múmias
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).