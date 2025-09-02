Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Mutação genética raríssima explica o mistério dos “tigres negros”

Tigres com pseudo melanismo só existem em um único parque da Índia, e um estudo descobriu o porquê.

Por Da Redação 2 set 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia de um tigre com muitas listras pretas.
 (Sagar et. al., 2021/Reprodução)
Continua após publicidade
Mutação genética raríssima explica o mistério dos “tigres negros” Priorizar nos meus resultados Google

Talvez você já tenha visto tigres brancos, atrações famosas em alguns zoológicos. Mas e os tigres negros?

O melanismo – acúmulo de melanina que torna a pelagem preta – é relativamente comum entre felinos como onças e leopardos, mas não entre os tigres (Panthera tigris). No entanto, uma condição muito rara, conhecida como “pseudo melanismo”, ocorre em alguns indivíduos. As listras ficam maiores e se juntam, criando “manchas” negras na pelagem destes animais [veja o vídeo no final deste texto].

A condição é muito rara e é observada apenas em animais do Parque Nacional Simlipal, uma reserva de tigres na Índia, e em alguns zoológicos do mesmo país, por conta do isolamento genético dessas populações. Estima-se que um terço da população do parque tenha pseudo melanismo – mas a população total é relativamente pequena, então são poucos indivíduos com a pelagem escura. 

Um estudo de 2021, publicado na revista científica PNAS, descobriu que a explicação está numa mutação do gene “taqpep”; essa mesma variante está ligada a manchas na pelagem de gatos domésticos e em padrões distintos de pintas e listras em guepardos. O pseudomelanismo dos tigres é raro porque só ocorre quando a mutação é herdada tanto da mãe quanto do pai, e ela só circula na população indiana.

Siga
Continua após a publicidade

Para chegar a essa conclusão, cientistas do Centro Nacional de Ciências Biológicas da Índia coletaram amostras de centenas de tigres, de dentro e fora da reserva Simlipal, e analisaram o DNA de todos eles. Eles descobriram que, dos 12 tigres do parque, 10 possuíam pelo menos uma cópia dessa mutação genética – e quatro deles eram tigres negros, ou seja, apresentavam as duas cópias. 

Mas entre os mais de 300 tigres de fora da reserva analisados, nenhum tinha a mutação. Isso indica um alto nível de endogamia, ou seja, de cruzamento entre indivíduos geneticamente próximos. 

A conclusão reforça a importância da conservação desses gatos – a endogamia é uma desvantagem evolutiva e pode colocar populações em risco.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
melanina
tigre
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).