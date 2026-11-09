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Introdução A NASA revelou detalhes de seus planos para construir uma base lunar permanente, com um investimento de 20 bilhões de dólares. O projeto inclui o envio do rover nuclear PROMISE em 2028, novos contratos bilionários para empresas privadas e as missões Artemis, visando estabelecer uma presença humana contínua na Lua até 2032. Um marco para a exploração espacial.

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Projeto de base lunar permanente da NASA com investimento de US$ 20 bilhões. Rover nuclear PROMISE será enviado ao polo sul da Lua em 2028. Novos contratos de até US$ 10 bilhões para transporte de carga lunar por empresas privadas. O programa Artemis visa levar humanos de volta à Lua até 2028. Base lunar planeja presença humana contínua e ponto de partida para missões a Marte.

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A NASA anunciou neste sábado, 7, uma série de detalhes sobre veículos e equipamentos que pretende enviar à Lua como parte de seus planos para a construção de uma base lunar. Com investimento total estimado em 20 bilhões de dólares, o projeto prevê erguer, em fases, o primeiro posto permanente da humanidade na superfície da Lua.

Essas novidades incluem a missão do rover nuclear PROMISE, que será levado à Lua em 2028; um novo contrato de até 10 bilhões de dólares para entregas de empresas privadas na superfície lunar; e seis ordens de serviço, de cerca de 1,3 bilhão de dólares, para lançamento e transporte orbital de equipamentos para a base lunar.

Primeira etapa

A fase inicial do projeto inclui a missão do rover nuclear PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration). Durante uma coletiva de imprensa, no evento MAX POWER, a agência informou que pretende lançar o veículo à Lua no fim de 2028, para uma missão de 18 meses no polo sul lunar.

O PROMISE estará equipado com uma broca, câmeras e instrumentos científicos com o objetivo de caracterizar o terreno e o subsolo, avaliar recursos e fornecer dados para a escolha de locais e futuras operações na base lunar. Movido a energia nuclear, ele poderá operar continuamente durante as longas noites lunares e em regiões permanentemente sombreadas – onde também pode haver gelo.

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, especializado na exploração robótica do Sistema Solar, irá gerir a missão e construir o rover. Graças à existência de peças sobressalentes de voo e de modelos de teste dos rovers marcianos Curiosity e Perseverance, a agência diz que será possível reduzir custos e acelerar a entrega do PROMISE.

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Depois de pronto, o rover será levado à Lua pela Blue Origin. A NASA concedeu à empresa um contrato base de 94 milhões de dólares para completar a missão, com a possibilidade de um adicional de 140 milhões – condicionada ao desempenho na entrega do PROMISE ao polo sul lunar. A Blue Origin, por sua vez, deve utilizar o seu módulo de pouso Mark 1 para implantar o rover.

“Estamos construindo a Base Lunar missão por missão”, disse o administrador da NASA, Jared Isaacman, no evento de sábado. “Os anúncios de hoje expandem quase todas as partes desta campanha, utilizando a estratégia que guiou a NASA nas suas maiores eras: voar com frequência, aprender, aplicar essas lições e melhorar mais a cada missão”.

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Contratos

Esse tipo de contrato oferecido à Blue Origin faz parte do programa CLPS (sigla em inglês para Serviços Comerciais de Carga Útil Lunar). Em vez de construir e operar suas próprias naves de carga, a NASA contrata o serviço de empresas privadas americanas para enviar robôs, módulos de pouso (landers) e equipamentos científicos à Lua.

Para ampliar esse tipo de serviço, a agência anunciou na coletiva de imprensa deste sábado um novo contrato com múltiplos fornecedores, de valor máximo combinado de 10 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Segundo comunicado, esse valor representa um teto para a totalidade de futuros serviços, e não dinheiro já concedido às empresas participantes.

Foram selecionadas oito empresas para a próxima fase da iniciativa: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX e Voyager Technologies. As companhias estão aptas a concorrer a futuras missões de pouso na superfície lunar segundo o novo contrato, chamado de CLPS 2.

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A NASA também concedeu seis ordens de serviço, que somam cerca de 1,3 bilhão de dólares, para lançamento e transporte orbital de cargas da base lunar. Elas foram para a Arrow Science and Technology, a Blue Origin e a Impulse Space e não entram no CLPS: fazem parte do VADR, programa que busca reduzir os custos de lançamento de missões espaciais menos complexas ou mais tolerantes a riscos.

Base lunar

Em março deste ano, a NASA anunciou seu plano ambicioso de construir uma base lunar permanente no polo sul da Lua até 2032. Segundo a agência, o projeto Moon Base pretende estabelecer uma presença humana contínua no espaço, impulsionar descobertas científicas e servir de ponto de partida para futuras missões tripuladas a Marte.

O plano é que veículos exploradores e outras infraestruturas já estejam posicionados na Lua para receber as tripulações humanas assim que chegarem lá. “As próprias missões nos ajudarão a caracterizar um ambiente que não visitamos há muito tempo”, disse Isaacman.

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Esse plano já está em curso há algum tempo. Os primeiros passos nessa direção foram dados com as missões Artemis – projetadas para levar seres humanos à Lua. Em abril, quatro astronautas voaram ao redor do satélite e retornaram como parte da missão Artemis II, alcançando uma distância da Terra maior do que qualquer ser humano na história da exploração espacial.

A próxima etapa é a Artemis III, prevista para meados de 2027. A missão não vai à Lua: em órbita baixa da Terra, a tripulação vai testar o acoplamento da cápsula Orion com protótipos dos módulos de pouso desenvolvidos pela SpaceX (Starship) e pela Blue Origin (Blue Moon), sistemas críticos para os futuros pousos lunares. A Artemis IV, por sua vez, será a missão que levará humanos de volta à superfície lunar pela primeira vez em mais de cinquenta anos, em 2028.

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