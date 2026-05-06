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Ciência

Nasa libera 12 mil fotos inéditas da missão Artemis II; confira

Imagens captadas durante a viagem revelam paisagens lunares, eclipses vistos do espaço e o cotidiano da tripulação. Veja as mais impressionantes.

Por Luiza Lopes 6 Maio 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia da Terra vista através da Lua.
 (NASA/Divulgação)
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Nasa libera 12 mil fotos inéditas da missão Artemis II; confira Priorizar nos meus resultados Google

A Nasa liberou um pacote impressionante de 12.217 fotos feitas durante os dez dias da missão Artemis II a bordo da cápsula Orion. A missão foi lançada em 1º de abril e levou Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen até uma trajetória de ida e volta ao redor da Lua. 

Não houve pouso; o objetivo era testar, com tripulação, os sistemas que vão permitir futuras missões mais ambiciosas, incluindo o retorno de astronautas à superfície lunar ainda nesta década.

Artemis III: como será a próxima missão lunar, prevista para 2027?

Durante o voo, a nave atingiu cerca de 406 mil quilômetros de distância da Terra, mais longe do que qualquer missão tripulada anterior. A equipe enfrentou períodos de até 40 minutos sem comunicação, ao passar pelo lado oculto da Lua, e registrou fenômenos raros, como um eclipse solar total visto do espaço profundo. 

As imagens foram feitas tanto manualmente, pelos astronautas, quanto por câmeras instaladas na própria nave. A maior parte só pôde ser recuperada depois do retorno à Terra, já que a transmissão de dados durante o voo era limitada.

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O acervo, disponível no portal Gateway to Astronaut Photography of Earth, é público e reúne desde registros científicos até momentos espontâneos da tripulação. A seguir, confira uma curadoria com 10 das fotos mais interessantes.

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1. A Terra quase apagada no espaço

Imagens mostram o planeta praticamente na escuridão, iluminado só por um fino contorno. Elas foram feitas ainda na ida à Lua.

Fotografia da Terra.

2. Estrelas em movimento

Uma foto de longa exposição registra rastros de estrelas. Diferente da Terra, onde isso leva minutos, o efeito aparece rapidamente porque a nave girava para controlar a temperatura, criando o “arrasto” de luz.

Fotografia de estrelas no espaço.

3. A Lua com tons inesperados

Os astronautas relataram cores sutis na superfície lunar. Algumas imagens mostram regiões com tons amarronzados e esverdeados, fugindo do cinza uniforme que costuma aparecer em fotos tradicionais.

Fotografia da Lua.
(NASA/Reprodução)

4. Crateras com nomes pessoais

Duas pequenas crateras foram batizadas pela tripulação. Uma homenageia a nave (“Integrity”), e outra lembra a esposa falecida do comandante Reid Wiseman, Carroll. 

Fotografia da lua.
(NASA/Reprodução)
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5. Terra minúscula no fundo da imagem

Do lado oculto da Lua, uma foto mostra o satélite em primeiro plano e a Terra como um ponto brilhante ao fundo. É o tipo de enquadramento que ajuda a visualizar escalas no Sistema Solar.

Fotografia da Lua.
(NASA/Reprodução)

6. Eclipse solar visto do espaço

Durante o sobrevoo, a Lua encobriu completamente o Sol. A imagem revela a coroa solar (a camada externa da estrela), algo difícil de observar da Terra sem equipamentos específicos.

Fotografia da Lua.
(NASA/Divulgação)

7. O “pôr da Terra”

Uma sequência mostra o planeta desaparecendo atrás do horizonte lunar. É o inverso do nascer da Terra registrado nas missões Apollo, e virou uma das imagens mais compartilhadas.

Fotografia da Terra.
(NASA/Divulgação)

8. A Via Láctea sem interferência

Longe da poluição luminosa da Terra, os astronautas fotografaram a parte mais densa da nossa galáxia com nitidez incomum. O resultado lembra imagens de telescópios espaciais.

Fotografia de estrelas no universo.
(NASA/Reprodução)

9. Reflexos e poeira na janela da nave

Algumas fotos mostram o vidro da cápsula, com partículas de poeira e reflexos dos astronautas. Elas destacam o lado humano da missão, lembrando que tudo foi feito dentro de um espaço apertado.

Fotografia da Lua.
(NASA/Reprodução)
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10. A Lua enquadrada pela vigia

Em uma imagem simples e simbólica, a Lua aparece perfeitamente encaixada na janela circular da Orion. É quase um “cartão-postal” da viagem.

Fotografia da Lua.
(NASA/Reprodução)

 

 

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TAGS:
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Missão Artemis II
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