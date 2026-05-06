Nasa libera 12 mil fotos inéditas da missão Artemis II; confira
Imagens captadas durante a viagem revelam paisagens lunares, eclipses vistos do espaço e o cotidiano da tripulação. Veja as mais impressionantes.
A Nasa liberou um pacote impressionante de 12.217 fotos feitas durante os dez dias da missão Artemis II a bordo da cápsula Orion. A missão foi lançada em 1º de abril e levou Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen até uma trajetória de ida e volta ao redor da Lua.
Não houve pouso; o objetivo era testar, com tripulação, os sistemas que vão permitir futuras missões mais ambiciosas, incluindo o retorno de astronautas à superfície lunar ainda nesta década.
Durante o voo, a nave atingiu cerca de 406 mil quilômetros de distância da Terra, mais longe do que qualquer missão tripulada anterior. A equipe enfrentou períodos de até 40 minutos sem comunicação, ao passar pelo lado oculto da Lua, e registrou fenômenos raros, como um eclipse solar total visto do espaço profundo.
As imagens foram feitas tanto manualmente, pelos astronautas, quanto por câmeras instaladas na própria nave. A maior parte só pôde ser recuperada depois do retorno à Terra, já que a transmissão de dados durante o voo era limitada.
O acervo, disponível no portal Gateway to Astronaut Photography of Earth, é público e reúne desde registros científicos até momentos espontâneos da tripulação. A seguir, confira uma curadoria com 10 das fotos mais interessantes.
1. A Terra quase apagada no espaço
Imagens mostram o planeta praticamente na escuridão, iluminado só por um fino contorno. Elas foram feitas ainda na ida à Lua.
2. Estrelas em movimento
Uma foto de longa exposição registra rastros de estrelas. Diferente da Terra, onde isso leva minutos, o efeito aparece rapidamente porque a nave girava para controlar a temperatura, criando o “arrasto” de luz.
3. A Lua com tons inesperados
Os astronautas relataram cores sutis na superfície lunar. Algumas imagens mostram regiões com tons amarronzados e esverdeados, fugindo do cinza uniforme que costuma aparecer em fotos tradicionais.
4. Crateras com nomes pessoais
Duas pequenas crateras foram batizadas pela tripulação. Uma homenageia a nave (“Integrity”), e outra lembra a esposa falecida do comandante Reid Wiseman, Carroll.
5. Terra minúscula no fundo da imagem
Do lado oculto da Lua, uma foto mostra o satélite em primeiro plano e a Terra como um ponto brilhante ao fundo. É o tipo de enquadramento que ajuda a visualizar escalas no Sistema Solar.
6. Eclipse solar visto do espaço
Durante o sobrevoo, a Lua encobriu completamente o Sol. A imagem revela a coroa solar (a camada externa da estrela), algo difícil de observar da Terra sem equipamentos específicos.
7. O “pôr da Terra”
Uma sequência mostra o planeta desaparecendo atrás do horizonte lunar. É o inverso do nascer da Terra registrado nas missões Apollo, e virou uma das imagens mais compartilhadas.
8. A Via Láctea sem interferência
Longe da poluição luminosa da Terra, os astronautas fotografaram a parte mais densa da nossa galáxia com nitidez incomum. O resultado lembra imagens de telescópios espaciais.
9. Reflexos e poeira na janela da nave
Algumas fotos mostram o vidro da cápsula, com partículas de poeira e reflexos dos astronautas. Elas destacam o lado humano da missão, lembrando que tudo foi feito dentro de um espaço apertado.
10. A Lua enquadrada pela vigia
Em uma imagem simples e simbólica, a Lua aparece perfeitamente encaixada na janela circular da Orion. É quase um “cartão-postal” da viagem.