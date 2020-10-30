Neil deGrasse Tyson divulga, no Twitter, carta à ciência brasileira

O astrofísico pop Neil deGrasse Tyson divulgou no Twitter na manhã desta sexta (30) uma carta de incentivo à ciência e tecnologia brasileiras. A mensagem faz parte da coletânea Letters from an Astrophysicist, que está sendo lançada este mês em países anglófonos. A tradução em português, intitulada Respostas de um astrofisico, vai sair pela editora Record e está em pré-venda.

https://twitter.com/editorarecord/status/1310976254988951553

No texto, o diretor do Planetário Hayden, em Nova York, afirma que nunca pôde vir ao Brasil – mas que passou bastante tempo no nosso vizinho Chile, frequentando os telescópios de última geração instalados no Deserto do Atacama.

Tyson fala do céu estrelado em nossa bandeira e dos clichês que os estrangeiros associam a nosso país. E explica que a melhor maneira de incentivar o futuro da nossa ciência e tecnologia é cultivar uma imagem positiva desses setores no presente. Por que nos vangloriamos do futebol e da garota de Ipanema, mas não dos aviões da Embraer, uma das empresas mais relevantes do setor aeroespacial?

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“Um dos grandes pioneiros nos primórdios da aviação era brasileiro”, escreve Tyson. “Engenheiro brilhante e inventivo, altamente condecorado, Alberto Santos-Dumont liderou a transição mundial do transporte aéreo mais leve que o ar para o mais pesado que o ar. O valor de uma semente cultural como essa, plantada no nascimento de uma indústria, é incalculável.”

Você pode ler a carta na íntegra, em português, no site do Planetário Hayden. Clique aqui.