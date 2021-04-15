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Ciência

“Neuralink já domina implantes em macacos”. Não é bem assim…

Bravata de Elon Musk foi confundida com fato científico. Entenda o caso.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2021, 11h13 | Atualizado em 16 abr 2021, 16h58
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 (Neuralink/Youtube/Reprodução)
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“Neuralink já domina implantes em macacos”. Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que as notícias diziam

A empresa implantou um chip no cérebro de um macaco, que se tornou capaz de controlar um game usando o pensamento. “Mal dá para ver onde o implante foi colocado”, disse Elon Musk, fundador da companhia. Segundo ele, o animal não sofreu durante ou após o procedimento.   

A verdade

A notícia fez parecer que a Neuralink (que em 2020 já havia apresentado um porco com chip cerebral implantado) está perto de lançar um chip para uso humano. Mas ainda há problemas dificílimos de resolver – e que não foram solucionados desde a criação dos primeiros implantes neurais, por várias equipes de cientistas, nos anos 2000. O organismo ataca e corrói os chips, que param de funcionar após alguns meses ou anos. O processo também forma cicatrizes no cérebro, que podem causar disfunções neurológicas.

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TAGS:
NEUROCIÊNCIA
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