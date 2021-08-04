Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Níveis de neurotransmissores no cérebro podem influenciar habilidade matemática

Estudo britânico mostrou que crianças com maiores níveis de ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro tendem a ir melhor em testes aritméticos. Para os adultos, a presença de glutamato parece ser mais vantajosa.

Por Carolina Fioratti 4 ago 2021, 16h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Foto mostrando a mão de um professor resolvendo equações em um quadro negro, com um giz.
 (Witthaya Prasongsin/Getty Images)
Continua após publicidade
Níveis de neurotransmissores no cérebro podem influenciar habilidade matemática Priorizar nos meus resultados Google

Se você tem dificuldade em matemática, o problema pode estar na sua cabeça. Não por uma questão psicológica, mas por causa dos seus neurotransmissores. Pesquisadores das Universidades de Oxford, Surrey e Swansea, no Reino Unido, mostraram que os níveis de algumas dessas substâncias químicas no cérebro podem predizer quão habilidosos seremos em matemática. O estudo foi publicado na revista científica PLOS Biology.

Os neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis por transportar sinais entre os neurônios, permitindo o bom funcionamento do cérebro. Dois deles, o glutamato e o ácido gama-aminobutírico (GABA), possuem papéis complementares: enquanto o GABA atua como inibidor do sistema nervoso central, o glutamato acentua a atividade dos neurônios. Esses dois neurotransmissores já haviam sido associados à capacidade de aprendizado, e agora cientistas constataram que eles podem influenciar no desempenho de crianças e adultos em testes aritméticos. 

O estudo contou com 255 participantes, desde crianças a partir dos seis anos de idade até estudantes universitários. Os voluntários foram submetidos a dois testes de matemática, o segundo feito com 18 meses de diferença. A partir das provas, os pesquisadores relacionaram os resultados com imagens dos pacientes obtidas através de ressonâncias magnéticas. 

Continua após a publicidade

Os cientistas tinham como foco a análise dos neurotransmissores na parte esquerda do sulco intraparietal (IPS) do cérebro. A região em questão foi escolhida por já ter sido associada à habilidade matemática em estudos anteriores. Dados do artigo mostram que crianças com níveis mais altos de GABA e níveis inferiores de glutamato apresentaram melhores resultados nos testes. Para os adultos, foi o inverso. Os voluntários mais velhos com níveis maiores de glutamato e menores de GABA tiveram melhor desempenho nas tarefas. 

Siga
Continua após a publicidade

Até então, pesquisas do tipo haviam focado em intervalos curtos de desenvolvimento. O novo estudo, que analisa pessoas de diferentes idades e em diferentes épocas, mostra não só a relação entre os neurotransmissores e a habilidade matemática, mas também como os efeitos causados pelos níveis das substâncias podem mudar com o passar da idade. Ou seja, um nível de neurotransmissores que te ajudou no passado, talvez não seja tão positivo no futuro. Informações do tipo contribuem para estudos acerca do desenvolvimento cerebral e devem continuar sendo exploradas. 

Continua após a publicidade

No futuro, pesquisadores podem aplicar os resultados para pessoas com dificuldades de aprendizagem e procurar compreender se a manipulação de GABA e glutamato poderia influenciar de maneira positiva o desempenho deste grupo. Mas é preciso ter cautela: estes mesmos neurotransmissores estão envolvidos em uma rede complexa de funções, e uma manipulação indevida deles poderia afetar outras áreas que não são o foco. 

Publicidade
TAGS:
cérebro
Desenvolvimento
Matemática
neurotransmissores
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).