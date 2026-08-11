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Ciência

Nova espécie de lagarto é nomeada em homenagem a dragão de “House of the Dragon”

O Acanthosaura syrax vive nas florestas das montanhas da Tailândia.

Por Bruno Carbinatto 11 ago 2026, 16h00
Duas imagens lado a lado: à esquerda, dois lagartos marrons e pretos com escamas texturizadas em um galho seco, olhando um para o outro; à direita, um dragão marrom com pele enrugada e dentes afiados
 (Acanthosaura syrax lizard photograph - credit to Trivalairat et al., 2026; Syrax dragon credit to House of the Dragon Tv Series Home Box Office (HBO) / Warner Bros. Discovery/Reprodução)
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Uma nova espécie de lagarto que habita as montanhas da Tailândia recebeu seu nome em homenagem a um dragão do universo de Game of Thrones. O Acanthosaura syrax faz referência à Syrax, a dragão fêmea que é montada pela rainha Rhaenyra Targaryen na série House of the Dragon.

O gênero Acanthosaura é apelidado de “dragões-das-montanhas-com-chifres”. Isso porque eles possuem espinhos característicos nas costas e na cabeça e porque, obviamente, costumam habitar regiões de altitudes elevadas no Sudeste Asiático.

A nova espécie foi descoberta nas florestas do Parque Nacional Mae Wong, no oeste da Tailândia. O local fica a uma altitude de 1.300 metros.

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Os cientistas da Academia Real Chulabhorn e da Universidade Kasetsart não escolheram o nome à toa. Na série A Casa do Dragão e no livro Fogo e Sangue, que conta a história original, a dragão Syrax é apresentada como um animal não muito grande (em relação a outros dragões) com a coloração amarelada. Ela também é conhecida por ter botado muitos ovos.

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Curiosamente, todas essas características se encaixam na nova espécie de lagarto: eles são menores que a maioria dos representantes desse gênero, têm uma cor amarelo-esverdeada e botam uma leva de ovos grande, apesar do corpo diminuto.

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A espécie foi identificada por algumas diferenças visuais em relação a outras do seu grupo. Ela não tem, por exemplo, uma mancha preta ao redor do olho observada em vários outros lagartos do gênero, e apresenta uma marca distinta e escura em forma de colar no seu pescoço.

Além disso, testes de DNA comprovaram que a

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A. syrax é uma espécie distante da A. lepidogaster, seu parente mais próximo.

A espécie aparentemente só é encontrada em uma pequena faixa de floresta nas áreas montanhosas. Isso, segundo os cientistas, pode tornar o animal ameaçado, caso haja interferência dos humanos na região. Por isso, a equipe pede que mais estudos sejam feitos e que a reserva continue protegida pelas autoridades.

O estudo descrevendo a nova espécie foi publicado no periódico científico

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ZooKeys.

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