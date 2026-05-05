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Ciência

Nova espécie de mariposa homenageia Papa Leão 14 e integra linhagem com nomes “de realeza”

Dois centímetros e cores vibrantes: conheça a Pyralis papaleoni, mariposa identificada na Ilha de Creta

Por Ana Clara Caielli Barreiro 5 Maio 2026, 18h00
Fotografia de mariposa.
 (doi.org/10.3897/nl.49.185483/Reprodução)
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As Montanhas Brancas de Creta (Lefka Ori), na Grécia, escondem uma espécie de mariposa que, até então, era desconhecida pela ciência. Suas asas combinam roxo, laranja e branco, formando padrões únicos que fazem com que o inseto pareça um verdadeiro membro da realeza.  

Por isso, quando uma equipe de pesquisadores do Museu do Estado Tirolês, do Museu Finlandês de História Natural e da Coleção Estatal de Zoologia da Baviera ficou encarregada de batizar a nova espécie, o nome pareceu evidente: papaleoni, em homenagem ao papa Leão 14, que assumiu o pontificado em 2025.

Conhecida informalmente como “mariposa-Papa-Leão”, seu nome científico é Pyralis papaleoni. O primeiro termo indica o seu gênero, que é particularmente conhecido por homenagear cargos seculares e eclesiásticos, em uma tradição que atravessa séculos. Em 1775, a primeira espécie foi nomeada Pyralis regalis (“real”). Depois, vieram Pyralis princeps (termo latino associado a chefes e imperadores), Pyralis cardinalis (“cardeais”) e outras.

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A descoberta foi publicada no periódico científico Nota Lepidopterologica em 28 de abril. Para os pesquisadores, o nome vai além de seguir a tradição de nomenclatura. Eles escolheram homenagear o atual papa justamente por sua atuação em defesa do meio ambiente: “Esperamos que sua voz sirva de exemplo para a humanidade”, diz o estudo.

Fotografia de mariposa.

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Mas não se deixe enganar pelas imagens ampliadas: trata-se de um gênero de micromariposas. A Pyralis papaleoni tem cerca de dois centímetros de envergadura (distância de uma ponta da asa à outra), um tamanho considerado mediano para o gênero.

Seu processo de identificação foi complexo. Primeiro, foi necessário confirmar que se tratava, de fato, de uma nova espécie. Para isso, os pesquisadores realizaram análises morfológicas, genéticas e moleculares, que revelaram diferenças claras em relação a espécies próximas.

Agora, os estudos seguem a todo o vapor e, por enquanto, sabe-se pouco sobre o inseto. Apenas indivíduos adultos foram coletados, e se mostraram atraídos por luz artificial. A maioria foi encontrada em junho, o que sugere que esse seja seu principal período de atividade. Registrada em áreas montanhosas da porção ocidental de Creta, a mariposa pode ser endêmica da ilha, mas isso ainda precisa ser confirmado.

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Fotografia de paisagem na natureza
(doi.org/10.3897/nl.49.185483/Reprodução)

A descoberta reforça que ainda há muitas espécies desconhecidas pela ciência, e identificá-las é essencial para a conservação da biodiversidade. Estima-se que cerca de 700 novas espécies de mariposas sejam descritas todos os anos.

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