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Ciência

Novas tecnologias reforçam a luta global contra o tráfico de animais silvestres

Da inteligência artificial ao DNA portátil: veja como a tecnologia pode ajudar no combate ao bilionário tráfico de animais silvestres.

Por Eve Bohnett 10 fev 2026, 08h00
Fotografia de jovem macaco dentro de uma gaiola de madeira.
 (RHJ/Getty Images)
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Novas tecnologias reforçam a luta global contra o tráfico de animais silvestres Priorizar nos meus resultados Google

é assistente de pesquisas do Center for Landscape Conservation Planning, na Universidade da Florida. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por cientistas. Vale a visita. 

No final de 2025, a Interpol coordenou uma operação global contra o tráfico de animais silvestres em 134 países, com a apreensão de cerca de 30 mil animais vivos, o confisco de produtos vegetais e madeireiros ilegais e a identificação de cerca de 1.100 suspeitos do crime para investigação pelas polícias nacionais. Só no Brasil, as autoridades identificaram 145 suspeitos e resgataram mais de 200 animais silvestres, incluindo o desmantelamento de uma quadrilha internacional de tráfico de micos-leões-dourados, entre outras ações.

O tráfico de animais silvestres é uma das indústrias ilegais mais lucrativas do mundo. Ele rende entre US$ 7 bilhões e US$ 23 bilhões por ano, de acordo com o Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility), um grupo de quase 200 nações, além de empresas e organizações sem fins lucrativos, que financiam projetos de melhoria do meio ambiente e proteção ambiental. Os criminosos compram e vendem uma grande variedade de itens, incluindo animais vivos, pós e óleos vegetais, além de esculturas em marfim e até instrumentos musicais.

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Historicamente, a fiscalização tem sido em grande parte reativa. O comércio global é tão intenso que menos de 1 em cada 10 remessas internacionais de cargas de qualquer tipo são fisicamente inspecionadas. Os traficantes também evitam a detecção usando nomes falsos ou genéricos em vez da identificação correta das espécies, empregando linguagem codificada em listagens online, redirecionando remessas e mudando para diferentes plataformas de mensagens quando a pressão da fiscalização aumenta. Mas ferramentas digitais e tecnológicas emergentes estão ajudando as autoridades a conectar o monitoramento online, referências jurídicas e investigações no mundo real.

Como pesquisador da Universidade da Flórida trabalhando na interseção entre ciência da conservação e tecnologia aplicada, observei esses avanços em primeira mão em uma reunião internacional de governos e organizações parceiras sob a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres, frequentemente reconhecida pela sigla CITES. Esse tratado — a pedra angular da regulamentação internacional do comércio de plantas e animais ameaçados de extinção — é aplicado pelas agências alfandegárias e de proteção da vida silvestre nacionais.

IA e ferramentas digitais para inspeção

Um grande desafio para os funcionários que buscam impedir o tráfico de animais silvestres é saber onde procurar — e, então, descobrir o que encontraram.

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Triagem de cargas: Aparelhos avançados de raio-X, semelhantes aos usados na segurança dos aeroportos, mas projetados para cargas, estão sendo combinados com um software que ajuda a detectar formas ou materiais incomuns dentro das embalagens.

Testes realizados em grandes portos e centros de processamento de correspondência na Austrália detectaram animais escondidos em vários tipos de remessas. O software não identifica espécies, mas destaca anomalias, ajudando os inspetores a decidir quais pacotes merecem uma inspeção mais detalhada.

Identificação assistida: Um programa de software apoiado pela Academia Chinesa de Ciências usa inteligência artificial para ajudar a identificar as espécies de animais ou partes de animais encontradas nas remessas. Os inspetores podem usar interfaces do tipo chatbot para descrever o que encontraram a um sistema treinado em documentos técnicos com descrições detalhadas de uma ampla variedade de espécies.

Esse tipo de trabalho pode ajudar os inspetores a distinguir entre espécies intimamente relacionadas cujas proteções legais diferem. Por exemplo, o comércio de papagaios cinzentos africanos (Psittacus erithacus) é rigorosamente regulamentado. Mas existem proteções diferentes, e muitas vezes menos rigorosas, para espécies de aparência semelhante, como o papagaio Timneh (Psittacus timneh) e o papagaio-de-pescoço-marrom (Poicephalus fuscicollis).

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Testes de DNA portáteis: Os esforços de fiscalização nem sempre acontecem em escritórios e laboratórios. Uma empresa pretende fornecer pequenos kits portáteis que podem detectar até cinco espécies em cerca de 20 ou 30 minutos sem a necessidade de equipamento de laboratório tradicional. Os kits mostram os resultados em uma tira simples que muda de cor quando o DNA de uma determinada espécie aparece em uma amostra. Conceitualmente, é semelhante a um teste de gravidez, que muda de cor quando um hormônio é detectado.

Identificação de madeira: Scanners portáteis usam software para identificar rapidamente espécies de madeira, examinando a estrutura celular interna da madeira. Isso pode ajudar a distinguir madeiras duras protegidas de alternativas legais em regiões onde o desmatamento ilegal é comum, como América do Sul, Sudeste Asiático e África.

Pesquisa prévia e perfil de risco

Mesmo antes que itens relacionados à vida silvestres apareçam nas fronteiras nacionais, pode haver sinais de tráfico ilegal que a tecnologia pode ajudar a identificar.

Monitoramento do comércio online: Atualmente, grandes volumes de tráfico de animais silvestres ocorrem por meio de transações online. Para evitar a detecção, os vendedores costumam usar descrições vagas ou linguagem codificada, como anúncios que omitem completamente os nomes das espécies ou usam emojis em vez de palavras. Outros ocultam detalhes importantes em imagens ou textos breves que dizem pouco sobre o que está sendo vendido, ou mesmo apenas mostram uma foto sem descrição.

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Organizações de combate ao tráfico, como o World Wildlife Fund, colaboram com empresas de tecnologia para analisar anúncios online usando IA e ferramentas de moderação de conteúdo. Entre 2018 e 2023, as empresas de tecnologia bloquearam ou removeram mais de 23 milhões de anúncios e contas relacionados a espécies protegidas, incluindo répteis, aves e primatas vivos, além de produtos derivados de elefantes.

Alertas prévios a partir da documentação: os documentos de remessa muitas vezes fornecem sinais de alerta prévio sobre o comércio ilegal. Agentes de fiscalização da vida silvestre, funcionários do setor de transporte, auditores fiscais do governo e outros estão usando novas ferramentas de software para analisar milhões de manifestos e licenças, procurando nomes de espécies que normalmente não são comercializadas em rotas específicas; remessas que são excepcionalmente pesadas ou com preços abaixo do normal; e rotas complexas que passam por vários países em trânsito. Em vez de inspecionar remessas aleatoriamente, esses sistemas ajudam as agências de fiscalização a identificar as remessas mais prováveis de conter materiais ilegais.

Navegando pelas leis de comércio de animais silvestres: Os agentes de fiscalização precisam lidar com uma grande complexidade jurídica. Novas ferramentas buscam compilar leis de vários países, ajudando os inspetores a entender as regulamentações de exportação, trânsito e destino de diferentes países.

Dados comerciais para identificar outras espécies a serem monitoradas: Pesquisadores da Universidade de Oxford desenvolveram um método que usa registros de comércio de animais silvestres para identificar milhares de espécies ameaçadas de extinção altamente vulneráveis que poderiam se beneficiar de proteções comerciais internacionais mais rígidas e de uma aplicação mais rigorosa da lei para limitar a exploração.

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Em conjunto, esses dispositivos e sistemas ampliam — mas não substituem — a expertise humana. Eles ajudam os agentes a decidir sobre quais remessas ou locais se concentrar, identificar o que encontram e compartilhar informações internacionalmente. Nenhuma tecnologia isolada acabará com o tráfico de animais silvestres, mas essas ferramentas tecnológicas podem permitir a mudança de uma fiscalização reativa para uma ação proativa e coordenada, ajudando as autoridades a acompanhar o ritmo de adaptação das redes criminosas.

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