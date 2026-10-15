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Introdução A descoberta de um fóssil jurássico na China, o Yuezhuornis yangyuanensis, revoluciona a compreensão da evolução das aves. Este antigo pássaro, que provavelmente não voava, desafia a ideia de que o voo foi o único motor evolutivo, mostrando que a diversificação de nichos ecológicos teve um papel crucial.

Principais Tópicos





Fóssil de ave jurássica desafia teorias sobre a evolução do voo Yuezhuornis yangyuanensis era uma ave do tamanho de um corvo que não voava Descoberta sugere que a evolução diversificou nichos ecológicos O fóssil combina traços de aves e dinossauros carnívoros Pesquisadores afirmam que a evolução inicial das aves foi mais complexa

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Um fóssil do período Jurássico descoberto recentemente na província de Fujian, no leste da China, coloca em xeque uma das premissas mais fundamentais sobre a evolução das aves: a de que as aves primitivas teriam evoluído seu plano corporal, constantemente, com o objetivo principal de aprimorar a capacidade de voo.

“Plano corporal” é a organização anatômica única dos animais de determinado grupo. Nas aves, essa estrutura inclui coisas como esqueletos com ossos ocos e leves, membros especializados para estabilidade biomecânica, um sistema respiratório eficiente, penas para isolamento térmico e um metabolismo acelerado.

Todas essas características tornam possível (e facilitam) o voo. Não por acaso, os pesquisadores sempre associaram a evolução do plano corporal das aves à conquista dos ares. Até hoje, essa habilidade é uma peça fundamental para a sobrevivência, a alimentação e a reprodução destes animais.

Mas o Yuezhuornis yangyuanensis, ave que viveu há 150 milhões de anos, sugere um caminho diferente. Com o tamanho de um corvo, ele provavelmente não era capaz de voar. Ainda assim, contribuiu para o que os pesquisadores chamam de “exploração de diferentes nichos ecológicos”, inclusive aqueles que não exigiam o voo.

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“Nicho ecológico” é o papel funcional de uma espécie dentro de um ecossistema. É como se fosse sua “profissão”: araras e tucanos, por exemplo, consomem frutos e eliminam sementes para ajudar na manutenção das florestas; beija-flores são conhecidos pelo transporte do pólen; outras, como andorinhas, controlam a população de insetos.

Como essas atividades dependem do voo, é possível que o Yuezhuornis yangyuanensis tenha buscado diversificar os meios de vida. Descoberto por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências (CAS) e do Instituto de Ciências Geológicas de Fujian, o fóssil representa o exemplo mais antigo de perda da capacidade de voo na história evolutiva das aves.

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Características singulares

Quando pesquisadores chineses encontraram a Yuezhuornis yangyuanensis, eles observaram um conjunto de características singulares no fóssil: além da ausência da habilidade de voo, sua estrutura corporal era uma combinação de traços de aves (que são um tipo de dinossauro) e de outros dinossauros carnívoros.

Isso porque, nos fósseis, pesquisadores encontraram dentes serrilhados, próximos uns dos outros, e um segundo dedo do pé hiperextensível, com uma garra em forma de foice – marcas tipicamente encontradas em deinonicossauros, mas não em aves. Os deinonicossauros, um grupo de dinossauros carnívoros, viveram no mesmo período que a ave.

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“Ele possui estruturas na pelve e nos membros posteriores semelhantes às das aves, mas, ao mesmo tempo, mantém o pé especializado para a predação e a dentição típicas de um pequeno dinossauro carnívoro”, observa Wang Min, um dos autores do estudo. “Isso nos mostra que a evolução inicial das aves foi muito mais complexa do que imaginávamos anteriormente.”

Com o objetivo de determinar a posição desta espécie na árvore evolutiva das aves, os autores do artigo realizaram ainda análises filogenéticas. Esse tipo de estudo reconstrói a história evolutiva e descobre como as linhagens de seres vivos se ramificaram a partir de ancestrais em comum.

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“Os resultados posicionaram o Yuezhuornis yangyuanensis dentro de Avialae (o grupo que engloba as aves modernas e seus parentes extintos mais próximos), logo acima do Archaeopteryx (um dinossauro considerado uma das primeiras aves)”, afirma Zhou Zhonghe, outro autor do estudo.

Os próximos passos agora envolvem investigar a fundo a fauna de Zhenghe. Eles acreditam que a composição biológica e o contexto geológico de Zhenghe podem fornecer informações importantes para o estudo da evolução dos ecossistemas terrestres no período do Jurássico Superior, além de explicar a origem das aves e de outros animais.

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Além de aves, o local possui um grande número de fósseis de cágados, tartarugas, peixes e plantas.

O artigo foi publicado na revista Nature nesta quarta-feira (14).

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