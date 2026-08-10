Ler Resumo





Introdução A Lei de Zipf, um padrão matemático que rege a frequência de palavras em línguas humanas, foi descoberta recentemente no canto de pássaros Manon e até mesmo em baleias-jubarte. Este achado sugere que a distribuição estatística de sons pode ajudar aves a aprender e transmitir seus cantos, desafiando a noção de que a linguagem humana é única e abrindo novas perspectivas sobre a comunicação animal.

Principais Tópicos





A Lei de Zipf descreve um padrão estatístico na frequência de palavras em idiomas. Cientistas descobriram que o canto dos pássaros Manon segue a Lei de Zipf. O padrão pode facilitar o aprendizado e a transmissão dos cantos entre gerações de aves. A descoberta desafia a ideia de que a linguagem humana é totalmente única. A mesma distribuição estatística também foi identificada no canto das baleias-jubarte.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A língua portuguesa segue um padrão bem claro – e não me refiro à norma-culta. Trata-se de uma questão matemática: o português, assim como quase todos os idiomas do mundo, segue um padrão famoso chamado Lei de Zipf. A regra se baseia na ideia de que a palavra mais usada em um texto aparece o dobro de vezes da segunda mais usada, que aparece três vezes mais que a terceira, e por aí vai.

Agora, um artigo publicado

na revista Science Advances indica que o canto dos passáros Manon (Lonchura striata domestica) utiliza este mesmo padrão estatístico. As aves canoras, famosas por seus cantos, teriam desenvolvido a técnica com o intuito de tornar mais fácil o aprendizado de seus cantos e, assim, poder transmiti-los de geração em geração.

O linguista norte-americano George Kingsley Zipf notou este padrão entre humanos há quase um século, enquanto lecionava em Harvard na década de 30. No inglês, por exemplo, a palavra mais comum é o artigo the – que em português seria “o”, “a” e suas variações no plural. As segundas mais comuns, por sua vez, apareciam pela metade (seriam elas “and” e “of”, que por aqui são “e” e “de”).

É provável, porém, que o padrão nos cantos de pássaros não tenha um significado específico como os idiomas humanos. Ainda assim, descobertas como essas desafiam a noção de que a linguagem humana é única. “De repente, temos espécies não relacionadas que fazem algo semelhante ao que os humanos fazem”, diz Simon Kirby, cientista cognitivo e autor do estudo à

Continua após a publicidade

Scientific American. “Isso nos dá uma nova divisão, uma nova maneira de classificar os sistemas de comunicação no mundo.”

Por que papagaios ganharam fama de pet de pirata?

Continua após a publicidade

Lei de Zipf e os Manon

Não é claro o por que a distribuição de Zipf é mais fácil de aprender e nem por que os Manon a teriam escolhido. Mas Kirby levanta a hipótese de que as poucas palavras (ou, neste caso, gorjeios e pios) mais usadas funcionariam como pontos de referência, permitindo que ouvintes inexperientes identifiquem onde uma palavra termina e a próxima começa.

Algo semelhante acontece quando nós, humanos, reconhecemos uma frase em um idioma que não dominamos: algumas palavras-chave nos dão pistas suficientes para entender o contexto geral.

Continua após a publicidade

Então, como os pesquisadores distinguem um gorjeio de outro sendo que não falam a “língua dos Manon”? Eles usaram um algoritmo inspirado na forma que se acredita que os bebês processam a linguagem. A equipe fragmentou algumas centenas de amostras de cantos de pássaros e mediu a frequência com que cada uma das unidades segmentadas aparecia.

Essa mesma frequência de Zipf também foi documentada no ano passado

Continua após a publicidade

no canto das baleias-jubarte, o que significa que ela surgiu em pelo menos três linhagens evolutivas separadas por milhões de anos.

Além disso, os cantos de aves canoras são transmitidos de uma geração para a outra. Visto que a Lei de Zipf é conhecida por ajudar bebês humanos a assimilar a linguagem dos adultos ao seu redor, é lógico supor que padrões semelhantes também possam auxiliar o aprendizado de pássaros jovens, segundo Kirby.

Agora, os pesquisadores planejam buscar outros paralelos com a linguagem humana que possam facilitar o aprendizado nessas espécies.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.