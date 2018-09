O encanto dos mitos

Veronica Stigger

Mesmo que pertençam a uma cultura distante da nossa, a indiana, os mitos têm a peculiaridade de resistir ao tempo e continuar fascinando gerações. Prova disso é a facilidade com que cedemos à sedução dos quatro mitos extraídos dos Vedas (livros sagrados hinduístas) e das epopéias Ramayana e Mahabharata, adaptados para o público infanto-juvenil por Lúcia Fabrini de Almeida em O Cabeça de Elefante (Cosac & Naify). São histórias belas como a do primeiro macaco, Hanuman, nascido de uma lágrima do deus Brahma derramada sobre o chão de ouro do Monte Meru.