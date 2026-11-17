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Introdução O Lago Baikal, maior lago de água doce do mundo, enfrentou um período de aridificação que reduziu seus níveis. Uma nova pesquisa, baseada na análise de anéis de árvores, revela que o lago está passando por uma recuperação hidrológica significativa desde 2017. Entenda os fatores por trás dessa reversão.

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Lago Baikal contém 20% da água doce superficial não congelada do planeta. O lago sofreu com a redução do nível de água devido à aridificação. Pesquisa utiliza anéis de árvores para reconstruir o fluxo hídrico do lago. Dados indicam uma recuperação hidrológica expressiva a partir de 2017. Mudanças na circulação atmosférica podem estar ligadas ao aumento do nível da água.

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Localizado no sul da Sibéria, na Rússia, o Lago Baikal abriga cerca de 20% de toda a água doce superficial não congelada do planeta. Com 636 km de extensão e até 79 km de largura, trata-se do maior lago de água doce do mundo em termos de volume de água – e também do mais profundo, com trechos de até 1.642 metros de profundidade.

Além do tamanho estrondoso, o Baikal tem um visual único. Suas águas cristalinas congelam durante o inverno e aprisionam bolhas de gás metano que sobem do fundo. Ao redor do lago, há penhascos, montanhas e florestas cheias de biodiversidade – e as águas do Baikal abrigam diversas espécies endêmicas, que são encontradas exclusivamente naquela região.

O lago também é importante para as comunidades locais, que o utilizam para obter água potável, para a agricultura, para a geração de energia hidrelétrica e para outras atividades. Em 1996, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco.

Isso, porém, não impediu que o lago fosse afetado pelas mudanças climáticas. Nas últimas décadas, a região da Ásia Oriental tem enfrentado um processo de aridificação, ou seja, condições cada vez mais secas, que se espalham pelo continente. O nível e o volume de água do lago diminuíram e chegaram a patamares críticos, levantando preocupações sobre o seu futuro.

Uma nova pesquisa, publicada no início de novembro no periódico científico Geophysical Research Letters, trouxe uma pitada de motivação com novos dados que indicam que o lago está passando por uma recuperação hidrológica. A análise partiu de um elemento aparentemente improvável: as árvores.

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As árvores que crescem ao redor do lago são, na verdade, indicadores de como as condições ambientais mudaram ao longo do tempo. As características dos anéis das árvores – camadas de madeira novas que se produzem no tronco a cada ano – variam conforme o ambiente. Sua largura pode indicar mudanças na disponibilidade de água e em outras condições climáticas. No geral, anéis largos indicam períodos de mais umidade e anéis mais finos, de seca.

Assim, a pesquisa se propôs a estudar os anéis das árvores próximas ao Lago Baikal. Os cientistas coletaram 52 amostras cilíndricas extraídas do tronco de pinheiros-silvestres (Pinus sylvestris) em dois locais próximos ao lago. Depois, combinaram esses dados com informações sobre anéis de crescimento de outros 12 locais, registradas no Banco Internacional de Dados de Anéis de Árvores (ITRDB, na sigla em inglês). A ciência que estuda os anéis de crescimento das árvores é chamada de dendrocronologia.

Os pesquisadores conseguiram reconstruir o fluxo de água ao longo dos últimos 343 anos, de 1682 até 2024, ano em que as novas amostras foram coletadas. A reconstrução considera a vazão combinada do rio Selenga, principal afluente do lago, e do rio Angara, por onde a água sai.

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Por meio dessa reconstrução, os pesquisadores constataram que o fluxo de água apresentou quedas de aproximadamente 90% em determinados períodos, quando comparado aos níveis mais elevados. Além disso, cerca de metade dos anos classificados como eventos extremos de baixa vazão (ou seja, de seca) ocorreu a partir de 1900.

Mas é aí que vem a novidade. Os pesquisadores notaram que esse cenário começou a mudar a partir de 2017, quando o fluxo de água deu indícios de recuperação. Na última década, o fluxo aumentou de forma expressiva, cerca de 80%.

Além disso, essa recuperação veio acompanhada de outros sinais positivos, como o aumento da vegetação ao redor do lago e a elevação do nível da água. Os dados indicam que essas mudanças estão relacionadas a condições mais favoráveis de disponibilidade de umidade e produtividade da vegetação.

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Segundo a pesquisa, uma das explicações está nas mudanças recentes da circulação atmosférica, associadas a uma desaceleração do aquecimento do Ártico. Em termos simples: há menos gelo derretendo e mais resfriamento em alguns mares, como os de Bering e de Chukchi. Essas mudanças podem ter influenciado a circulação atmosférica e favorecido o transporte de umidade em direção ao Lago Baikal. O resultado: aumento do nível de água.

“Testes estatísticos associam essa mudança a alterações favoráveis na disponibilidade de umidade e na produtividade da vegetação. A recuperação coincide com uma modulação causada pela desaceleração da amplificação ártica em mares-chave do Ártico — manifestada como resfriamento regional e aumento do gelo marinho —, o que pode ter alterado a circulação atmosférica, intensificando o transporte de umidade”, escrevem os autores.

Eles ressaltam, porém, que essa relação ainda precisa ser testada com modelos climáticos. Segundo os autores, a desaceleração do aquecimento no Ártico parece refletir a variabilidade natural do clima – e não uma reversão do aquecimento global. Também não dá para saber, por enquanto, se o período mais úmido veio para ficar ou se é só uma fase passageira.

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Com esses novos dados, a ideia é que uma melhor compreensão das mudanças nos sistemas hidrológicos ajude no desenvolvimento de estratégias de segurança hídrica capazes de lidar com períodos de seca e de recuperação.

“Circulações atmosféricas em rápida mudança, associadas a uma desaceleração regional do aquecimento amplificado pelo Ártico, impulsionam o aumento do transporte de umidade. A tendência contrastante entre a recuperação recente e o declínio de longo prazo que a precede ressalta a necessidade de estratégias de gestão adaptativas que levem em conta a dinâmica não estacionária na proteção de recursos hídricos críticos”, conclui o estudo.

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