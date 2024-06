Você já ouviu falar em paralisação lunar? A partir desta sexta (21), moradores do hemisfério norte do planeta poderão assistir a esse evento astronômico raro, que aconteceu pela última vez há 18 anos.

O lunistício ou “grande paralisação lunar” é um fenômeno na qual a Lua nasce e se põe nas posições mais extremas ao norte e ao sul no horizonte. Em outras palavras, Lua vai nascer mais ao nordeste, e irá se pôr mais ao noroeste. Esse evento acontece quando a Lua e a Terra atingem sua inclinação máxima.

A diferença entre o nascimento e o poente lunar faz com que nosso satélite natural fique mais tempo no céu. Daí o nome paralisação lunar. Ele só será visível no hemisfério norte

Esse movimento é um fenômeno comum do ciclo lunar, que acontece a cada 18,6 anos. Neste fim de semana, ele coincide com o solstício de inverno no hemisfério sul (começo do inverno por aqui), e solstício de verão no hemisfério norte (o início do verão por lá).

Como a grande paralisação lunar acontece?

Esse evento acontece porque a Lua não segue o mesmo caminho que os outros planetas do Sistema Solar. Eles se movimentam ao redor do Sol em um mesmo plano chamado eclíptica. O nosso planeta, por exemplo, gira em volta do Sol em um eixo inclinado de 23,4 graus em relação ao plano da eclíptica. Isso faz com que o Sol nasça e se ponha com um ângulo de inclinação de quase 47 graus ao longo de um ano

Já a Lua orbita a Terra em uma inclinação de 5,1 graus em relação à eclíptica, o que faz com que ela nasça e se ponha dentro de uma faixa de 57 graus em qualquer mês do ano. É por isso que, às vezes, a Lua nasce e se põe em pontos no horizonte mais ao norte e ao sul do que o Sol.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram