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Ciência

O que é sal-gema e por que sua extração pode causar uma tragédia em Maceió

Ele leva milhares de anos para se formar, e é utilizado para a fabricação de produtos como detergente, vidro e pasta de dente.

Por Caio César Pereira 6 dez 2023, 11h37 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Mina de sal-gema
 (Tawatchai/Freepik/Reprodução)
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O que é sal-gema e por que sua extração pode causar uma tragédia em Maceió Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos dias, o noticiário tem abordado o drama envolvendo os moradores de Maceió, no Alagoas, com a mina de um material chamado de sal-gema. Operada pela mineradora Braskem, a extração deste minério gera problemas na região desde 2018, com o afundamento e tremores no solo.

Mas o que é exatamente o sal-gema e qual é o problema causado por sua extração?

A princípio, o sal-gema é o que o nome diz: sal. Ou, melhor dizendo, cloreto de sódio (NaCl). Na prática, ele é uma variação do sal de cozinha – a diferença é que ele é encontrado em depósitos subterrâneos, em jazidas de milhares de anos. O sal que você usa na cozinha vem da superfície, extraído do mar.

O sal-gema, em partes, também deriva da água do mar. Sua formação acontece por meio da evaporação da água dos oceanos, formando grandes depósitos de sal, em um processo que leva milhares de anos.

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Para a sua extração, é necessário cavar poços bem profundos. Geralmente, essas jazidas de sal estão em camadas a mais de mil metros de profundidade. Quando os poços já estão abertos, é adicionado água para dissolver um pouco o sal, numa mistura chamada de salmoura. Feito a mistura, o material líquido é então bombeado até a superfície.

E é justamente por conta desse processo de extração que Maceió passa por dias de tensão. Ao retirar o sal-gema do local, é necessário que esses poços sejam preenchidos para manter a região estável. Soluções líquidas são utilizadas para isso, e é aí que mora parte do problema. Esse líquido acabou vazando, formando buracos na camada de sal, e tornando a região bastante instável.

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Além disso, os pesquisadores ainda levantam outra hipótese para o problema. É possível que a zona de perfuração dos poços na cidade seja em uma região de falha geológica, blocos e regiões da crosta terrestre onde ocorreu (ou ocorrem), fissuras e rupturas em sua superfície.

O sal-gema possui diversas utilidades, principalmente para a indústria química. Por meio dele, é possível produzir cloro, sabão, detergente, vidro, pasta de dente, além de vários outros produtos de limpeza e higiene.

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De acordo com dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o Brasil está entre os 10 maiores produtores de sal do mundo (tanto o marinho quanto o sal-gema), com aproximadamente 7 milhões de toneladas extraídas em 2022. As maiores jazidas no país estão no estado do Espírito Santo.

A extração irresponsável pode acarretar impactos ambientais significativos na região. É necessário um monitoramento constante sobre o local, de forma a evitar a contaminação da água e do solo, bem como os deslocamentos de terra.

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