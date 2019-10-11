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Ciência

O que foi o conflito que rendeu ao primeiro-ministro da Etiópia o Nobel da Paz

Entenda quem é Abiy Ahmed Ali, um dos políticos mais pops da África – e quais são as raízes do problema entre Etiópia e Eritreia, que começou há quase 50 anos.

Por A. J. Oliveira 11 out 2019, 19h42
 (Aron Simeneh/Wikimedia Commons)
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O atual primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, mal havia assumido seu mandato, em abril de 2018, e logo forjou um tratado de paz efetivo e há muito aguardado. Três meses depois de se tornar mandatário, selou um pacto com o presidente da vizinha Eritreia, Isaias Afwerki, para pôr fim a duas décadas de tensão militar entre os dois países.

Por esse mesmo ato, Abiy recebeu hoje o Nobel da Paz de 2019. Segundo a presidente do comitê que elege o vencedor do prêmio, Berit Reiss-Andersen, o político etíope foi contemplado por seus “esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional, e em particular sua decisiva iniciativa de resolver o conflito de fronteira com a vizinha Eritreia”.

Mas de onde veio, afinal, o conflito que culminou no Nobel?

O entendimento entre os países oficializou o fim de uma guerra deflagrada entre 1998 e 2000 entre a Eritreia e a Etiópia. Dois anos de intenso confronto provocaram dezenas de milhares de mortes e custaram centenas de milhões de dólares, fragilizando as duas economias.

Em 2005, uma comissão internacional avaliou que foi a Eritreia quem deu início aos atritos – que começaram com a invasão de territórios da Etiópia. Como resposta, porém, as tropas etíopes devolveram na mesma moeda. E, no final das contas, foram eles quem tomaram mais terras do país vizinho.

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As raízes dessa hostilidade toda vêm do século 20. A Etiópia perdeu sua independência em 1935 ao ser invadida e ocupada pela Itália fascista. Só em 1942, em uma aliança com o Reino Unido, a Etiópia voltou a ser um país soberano – sob o governo de um imperador, Haile Selassie.

Na fase pós-Segunda Guerra, a Etiópia passou por uma campanha de modernização, que incluiu a abolição da escravidão. Dez anos mais tarde, em 1952, a Eritreia entra em cena na política etíope: os países ensaiaram uma parceria das grandes e quase viraram uma união de estados federativos (mais ou menos como os Emirados Árabes Unidos – vários países organizados em um só).

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O projeto foi abandonado dez anos depois, em 1962. A Etiópia dissolveu e partiu para uma iniciativa bem menos diplomática: anexou o estado ao lado, dando início a um movimento que durou 30 anos e lutava pela independência da Eritreia.

Selassie foi derrubado em 1974 e tomou seu lugar uma ditadura comunista apoiada pelos soviéticos. O ditador Mengistu Haile Mariam, que governou o país com punho de ferro entre 1977 e 1991, foi condenado à morte por crimes de guerra e vive em exílio no Zimbábue.

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Com a queda da União Soviética, o regime parou de receber apoio militar e também caiu, tendo início em 1991 a república federativa democrática que dura até os dias de hoje. Naquele mesmo ano, a Eritreia finalmente conquistou sua independência, formalmente reconhecida dois anos mais tarde.

O problema é que o histórico dos dois países, nesse ponto, já não era tão amigável assim – o interesse de expandir fronteiras era histórico, e só complicou mais as coisas na hora de delimitar que porções do território ficariam com qual país. Foi esse o processo que, afinal, culminou na guerra do fim da década.

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O vencedor do Nobel, em si

Abiy Ahmed Ali ganhou o Nobel da Paz pelo acordo com a Eritreia, mas também é famoso por outros motivos. Primeiro, por ser o mais jovem chefe de estado dos países africanos: tem 43 anos. E, segundo, por aplicar medidas democráticas para modernizar o histórico político complicado da Etiópia: Abiy concedeu anistia a dissidentes políticos, libertou jornalistas encarcerados, nomeou mulheres para 50% dos cargos de seu gabinete e encabeçou a campanha para o plantio de 350 milhões de árvores na Etiópia.

Com carreira no exército etíope e especialista em inteligência cibernética, Abiy alcançou o posto de tenente-coronel antes de entrar para a política em 2010. Na adolescência, se envolveu na resistência contra o regime de Mengistu Haile Mariam. Além da trajetória militar, é mestre em liderança transformacional e doutor em estudos pela paz e segurança.

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Foi ministro da ciência e tecnologia antes de assumir o poder e mediou conflitos entre cristãos e muçulmanos através da criação de um fórum de diálogo religioso. “Sinto-me honrado e empolgado… muito obrigado. É um prêmio concedido à África, à Etiópia, e posso imaginar como os demais líderes africanos vão receber isso positivamente para trabalhar no processo de construção da paz em nosso continente”, declarou Abiy sobre o Nobel.

Outros cotados ao Nobel da Paz deste ano foram a adolescente e ativista climática sueca Greta Thunberg, a chanceler alemã Angela Merkel e os ativistas pró-democracia de Hong Kong. Desde 1901, ao todo 99 indivíduos e organizações foram laureados com a honraria que busca promover a paz mundial. A cerimônia de entrega da medalha, do diploma e do prêmio de US$ 900 mil será realizada em Oslo, capital da Noruega, no mês de dezembro.

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