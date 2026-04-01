Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

O que se sabe sobre a emergência de saúde que forçou a evacuação da Estação Espacial Internacional

A condição médica que fez a ISS ser evacuada em janeiro foi revelada – e envolve uma perda repentina de voz no Espaço

Por Ana Clara Caielli Barreiro 1 abr 2026, 08h00
Fotografia do astronauta da NASA Mike Fincke ajudou a sair da espaçonave Dragon Endeavour da SpaceX a bordo do navio de recuperação da SpaceX.
 (NASA/Bill Ingalls/Divulgação)
Continua após publicidade
O que se sabe sobre a emergência de saúde que forçou a evacuação da Estação Espacial Internacional Priorizar nos meus resultados Google

No dia 8 de janeiro, a Nasa anunciou que a missão Crew-11, que conduzia pesquisas científicas na Estação Espacial Internacional (ISS), teria de ser evacuada devido a um problema médico envolvendo um dos quatro tripulantes. Foi a primeira vez que uma situação assim ocorreu na ISS, em seus 25 anos de história. Além disso, a Nasa não registrava uma evacuação médica há 65 anos.

Assim, Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui e Oleg Platonov retornaram à Terra no dia 15 de janeiro. As únicas informações divulgadas eram de que se tratava de um problema de saúde grave, porém estável, e que a evacuação não foi emergencial, mas preventiva. Também não foi revelado qual era a condição nem quem havia sido afetado.

A missão estava prevista para terminar em fevereiro, de forma que o retorno antecipado em cerca de um mês não comprometeu as pesquisas. Com a saída do quarteto, restaram três astronautas na ISS. Eles deixaram temporariamente os experimentos em segundo plano para focar na manutenção da estação, mas retomaram a rotina normal com a chegada da Crew-12, em 14 de fevereiro.

Siga

Mais de dez dias após a evacuação, a Nasa revelou que o problema ocorreu com o astronauta Mike Fincke, veterano que já acumulou mais de 500 dias em microgravidade ao longo de sua carreira. 

A natureza exata da condição médica, porém, só veio a público na última semana – e é tão incomum que ainda não conseguiu ser desvendada pela equipe médica. Foi assim: Fincke estava jantando, na véspera de uma caminhada espacial, quando, de repente, perdeu a capacidade de falar. Ele não sentiu dor.

Continua após a publicidade

Os outros tripulantes acionaram os médicos da Nasa na Terra, que passaram instruções por rádio. Cerca de 20 minutos depois, a fala voltou tão repentinamente quanto havia desaparecido, também sem dor. Fincke chegou a realizar um ultrassom com os equipamentos disponíveis na ISS.

Diante do quadro inusitado, a equipe médica optou por antecipar o retorno da tripulação, por precaução. A caminhada espacial foi cancelada. Já na Terra, Fincke foi encaminhado diretamente ao hospital e seguiu sem apresentar complicações. 

Desde então, os médicos tentam entender o que aconteceu, revisando a literatura em busca de casos semelhantes. Por enquanto, apenas algumas hipóteses foram descartadas, como ataque cardíaco e engasgo. Fora isso, as causas permanecem em aberto e podem estar relacionadas aos efeitos da microgravidade no corpo humano.

Publicidade
TAGS:
astronauta
Estação espacial
EVACUAÇÃO
NASA
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).