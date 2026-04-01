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Introdução A NASA realizou a primeira evacuação médica da Estação Espacial Internacional (ISS) em 25 anos, envolvendo o veterano astronauta Mike Fincke. Ele sofreu uma perda súbita e inexplicável da fala. A condição, ainda sem diagnóstico, intriga médicos e levanta questões sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano.

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Evacuação inédita: a primeira na história da ISS e da NASA em 65 anos. O astronauta Mike Fincke perdeu a fala repentinamente na véspera de uma caminhada espacial. A condição médica é um mistério: médicos da NASA descartam algumas hipóteses, mas a causa segue desconhecida. O retorno antecipado da Crew-11 foi preventivo e não comprometeu as pesquisas científicas. A investigação foca em possíveis efeitos da microgravidade no corpo humano como causa do incidente.

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No dia 8 de janeiro, a Nasa anunciou que a missão Crew-11, que conduzia pesquisas científicas na Estação Espacial Internacional (ISS), teria de ser evacuada devido a um problema médico envolvendo um dos quatro tripulantes. Foi a primeira vez que uma situação assim ocorreu na ISS, em seus 25 anos de história. Além disso, a Nasa não registrava uma evacuação médica há 65 anos.

Assim, Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui e Oleg Platonov retornaram à Terra no dia 15 de janeiro. As únicas informações divulgadas eram de que se tratava de um problema de saúde grave, porém estável, e que a evacuação não foi emergencial, mas preventiva. Também não foi revelado qual era a condição nem quem havia sido afetado.

A missão estava prevista para terminar em fevereiro, de forma que o retorno antecipado em cerca de um mês não comprometeu as pesquisas. Com a saída do quarteto, restaram três astronautas na ISS. Eles deixaram temporariamente os experimentos em segundo plano para focar na manutenção da estação, mas retomaram a rotina normal com a chegada da Crew-12, em 14 de fevereiro.

Mais de dez dias após a evacuação, a Nasa revelou que o problema ocorreu com o astronauta Mike Fincke, veterano que já acumulou mais de 500 dias em microgravidade ao longo de sua carreira.

A natureza exata da condição médica, porém, só veio a público na última semana – e é tão incomum que ainda não conseguiu ser desvendada pela equipe médica. Foi assim: Fincke estava jantando, na véspera de uma caminhada espacial, quando, de repente, perdeu a capacidade de falar. Ele não sentiu dor.

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Os outros tripulantes acionaram os médicos da Nasa na Terra, que passaram instruções por rádio. Cerca de 20 minutos depois, a fala voltou tão repentinamente quanto havia desaparecido, também sem dor. Fincke chegou a realizar um ultrassom com os equipamentos disponíveis na ISS.

Diante do quadro inusitado, a equipe médica optou por antecipar o retorno da tripulação, por precaução. A caminhada espacial foi cancelada. Já na Terra, Fincke foi encaminhado diretamente ao hospital e seguiu sem apresentar complicações.

Desde então, os médicos tentam entender o que aconteceu, revisando a literatura em busca de casos semelhantes. Por enquanto, apenas algumas hipóteses foram descartadas, como ataque cardíaco e engasgo. Fora isso, as causas permanecem em aberto e podem estar relacionadas aos efeitos da microgravidade no corpo humano.

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