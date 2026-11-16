O Universo poderia ter 26,7 bilhões de anos (e nenhuma matéria ou energia escuras)

Existem dois dados sobre o Universo tão básicos para qualquer matéria na Super que eu nem preciso mais consultar antes de escrever. Acabei decorando por força do hábito.

O primeiro é que ele tem 13,8 bilhões de anos de idade. Esse é o tanto de tempo que se passou desde o Big Bang. O segundo é que só 5% de tudo que existe é matéria bariônica – a matéria que você conhece, que compõe os nossos corpos e tudo que podemos ver ao redor. O resto do conteúdo de massa e energia do cosmos consiste em matéria escura (27%) e energia escura (68%).

(Disclaimer: eu fui checar depois, tá certinho – não se preocupe, caro leitor.)

A matéria escura é algo indetectável, até onde se sabe. O único indício de que ela existe – o indício que permitiu aos físicos descobrir que ela existia, em primeiro lugar – é que tudo que é matéria, escura ou não, gera atração gravitacional.

De acordo com nossas melhores medições, existe um montão de atração gravitacional sobrando no Universo, que não parece vir de lugar algum, mas afeta visivelmente fenômenos como a rotação das galáxias. Os astrofísicos inferem daí a existência da matéria escura. Não dá para ver, mas ela precisa existir, se não as contas não fecham.

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A energia escura, por sua vez, é ainda mais enigmática. Ela não tem parentesco nenhum com a matéria escura. O adjetivo em comum é só um jeito elegante de os físicos admitirem que não fazem ideia do que as duas coisas são.

Ela entrou na história em 1998, quando dois grupos de astrônomos mediram o brilho de supernovas distantes e encontraram algo que ninguém esperava. Depois do empurrão inicial do Big Bang, a expansão do Universo deveria estar perdendo fôlego, freada pela gravidade de tudo que existe. Mas não: ela está acelerando. Alguma coisa empurra as galáxias para longe umas das outras cada vez mais rápido. Essa alguma coisa ganhou o nome de energia escura e rendeu o Nobel de Física de 2011.

Na ponta do lápis, então a situação é a segunte: 95% do cosmos é feito de duas coisas que ninguém nunca viu diretamente, e que só sabemos que existem porque, sem elas, as contas não fecham. O chamado “modelo cosmológico padrão”, que é a descrição matemática consensual do Universo hoje, carrega as duas no nome: ΛCDM. O Λ (lambda) é a energia escura. CDM vem de cold dark matter, ou “matéria escura fria”.

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É um arranjo meio desconfortável. Por isso, de tempos em tempos, aparece alguém sugerindo uma descrição teórica diferente para o cosmos. Uma que consiga explicar as observações como elas são hoje contando uma história diferente, que não dependa de uma lacuna de 95% no conteúdo do tecido do espaço-tempo.

A proposta da vez vem da Universidade de Ottawa, no Canadá, e mexe nos meus dois dados decorados de uma vez só. Nela, o Universo tem 26,7 bilhões de anos (é quase o dobro da idade oficial) e não precisa nem de matéria escura nem de energia escura.

O modelo atende pela sigla CCC+TL, de covarying coupling constants plus tired light (“constantes de acoplamento covariantes mais luz cansada”, numa tradução livre). É obra do físico Rajendra Gupta, professor adjunto em Ottawa, que passou 2025 e 2026 testando a ideia ao lado do pós-doutorando Nikolaos Samaras. O modelo costura duas ideias antigas, e um tanto malditas, da física.

A primeira é a tal luz cansada. A luz de galáxias distantes chega até nós “esticada”, deslocada para o vermelho do espectro. A explicação padrão é que o próprio espaço se expandiu enquanto ela viajava e a esticou junto. É medindo esse desvio para o vermelho que os astrônomos estimam distâncias e, por tabela, a idade do Universo. Em 1929, o astrônomo Fritz Zwicky sugeriu outra coisa: talvez a luz simplesmente perca energia no caminho e chegue “cansada” ao observador.

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A segunda ideia é que as constantes da natureza, como a velocidade da luz, a constante de Planck e a constante gravitacional, talvez não sejam tão constantes assim. Paul Dirac já especulava sobre isso nos anos 1930. No modelo de Gupta, elas mudam juntas, de forma coordenada, ao longo do tempo cósmico. Seriam essas interações variáveis entre partículas conhecidas, e não uma força misteriosa empurrando tudo, que explicariam o esticamento cada vez maior do espaço.

Gupta lançou a idade de 26,7 bilhões de anos em 2023. A novidade agora é uma bateria de testes. O principal mira os primeiros minutos depois do Big Bang, quando se formaram os elementos químicos mais leves.

As proporções desses elementos são uma das previsões mais certeiras da cosmologia padrão, e qualquer rival precisa reproduzi-las. O CCC+TL chegou às mesmas quantidades de hidrogênio, hélio e outros elementos leves que o modelo padrão, segundo o estudo publicado na revista Universe.

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Em outro artigo, a dupla aplicou o modelo a 175 galáxias e reproduziu a velocidade com que elas giram sem recorrer à matéria escura. É justamente o fenômeno que eu mencionei lá em cima. O modelo também bateu com os chamados cronômetros cósmicos, medições que usam a idade de galáxias para reconstituir como o ritmo de expansão mudou ao longo do tempo.

E há um bônus. O telescópio James Webb vem encontrando galáxias grandes e maduras demais para a época em que existiram. No modelo padrão, o Universo tinha uns 300 milhões de anos na alvorada cósmica. No CCC+TL, teria cerca de 4,6 bilhões, tempo de sobra para as galáxias crescerem. “Galáxias impossíveis viram galáxias previsíveis”, resume Gupta. O programa GLIMPSE, do Webb, vai procurar galáxias em distâncias onde, pelo modelo padrão, talvez não houvesse tempo para elas se formarem. Vai ser um bom teste.

Mas vai com calma antes de sair espalhando por aí que o Universo dobrou de idade.

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Para o teste dos elementos leves dar certo, o modelo precisou de uma ajudinha. No CCC+TL, a expansão naqueles primeiros minutos é cerca de três vezes mais lenta do que no modelo padrão. Para compensar, os autores supõem que as reações nucleares e o decaimento dos nêutrons desaceleraram exatamente na mesma proporção. Os próprios pesquisadores reconhecem que essa premissa ainda precisa de uma justificativa física mais sólida.

Nem tudo bateu, aliás. O modelo prevê cerca de 2,6 vezes menos lítio, o que ajuda a resolver um problema antigo: os cálculos padrão preveem mais lítio do que se observa em estrelas antigas. Em troca, a quantidade prevista de deutério dobra, o que cria um desencontro novo.

O teste com a radiação cósmica de fundo, um resquício de luz do Big Bang, ainda não foi publicado, e é talvez o mais importante de todos. Um estudo com supernovas que apoiaria o modelo segue em revisão. A análise do Aglomerado da Bala, uma colisão de aglomerados de galáxias que costuma ser citada como prova da matéria escura, é tratada pelos autores como uma prova de conceito que ainda pede mais estudo.

Há ainda a velha desconfiança com a luz cansada. Sozinha, ela não dá conta de explicar a radiação cósmica de fundo nem os dados de supernovas, e o próprio Gupta reconhece isso. Foi por isso que ele combinou a ideia com as constantes variáveis.

Críticos também lembram que o modelo tem parâmetros livres a mais que o ΛCDM, ou seja, botões extras para girar até as curvas se ajustarem aos dados. Enquanto isso, os 13,8 bilhões de anos se apoiam em várias medições de precisão, todas consistentes entre si.

O CCC+TL passou em algumas provas, mas ainda não fez a mais difícil. E uma teoria que pretende aposentar 95% do conteúdo do cosmos precisa passar em todas.

Por enquanto, sigo escrevendo 13,8 bilhões de anos sem consultar. Mas vou ficar de olho no teste da radiação cósmica de fundo. Se ele sair e o modelo sobreviver, talvez eu tenha que decorar um número novo.

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