Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Onças costumam atacar humanos? Entenda a cadeia alimentar desse felino

O caseiro Jorge Avalo foi a primeira pessoa em 17 anos a ser morta por uma onça no Pantanal. Os ataques são raros, mas podem acontecer por interferência humana.

Por Eduardo Lima 28 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de uma onça pintada.
 (Jami Tarris/Getty Images)
Continua após publicidade
Onças costumam atacar humanos? Entenda a cadeia alimentar desse felino Priorizar nos meus resultados Google

O caseiro Jorge Avalo foi morto por uma onça-pintada na fazenda em que trabalhava, no Mato Grosso do Sul. Ele tinha 60 anos e foi atacado numa área isolada a cerca de 150 km da cidade de Miranda. Seus restos mortais foram encontrados um dia depois do evento, e a Polícia Militar Ambiental capturou a onça alguns dias depois para entender o que tinha causado o ataque violento.

Muitos motivos podem ter levado a onça-pintada a atacar o caseiro: escassez de alimento, comportamento defensivo, alguma atitude da vítima que pode ter involuntariamente provocado o animal ou mesmo estar em seu período reprodutivo, época em que os machos ficam mais agressivos.

O animal que devorou Jorge Avalo foi capturado pela Polícia Militar Ambiental para passar por exames e buscar o material biológico do caseiro na onça, para entender se ela foi mesmo a responsável pelo ataque.

Quando foi encontrada pela perícia, já ficou claro que ela estava abaixo do peso e debilitada: um macho daquele tamanho deveria ter pelo menos 120 quilos, podendo chegar até 150, mas essa onça-pintada só tinha 94 quilos. Seu estado de saúde e sua magreza incomum podem ter contribuído para o ataque.

Siga
Continua após a publicidade

Um acontecimento desses é raríssimo: o último ataque fatal de uma onça-pintada no Pantanal foi em 2008, há 17 anos. Entenda os hábitos alimentares desses felinos – e por que uma prática ilegal, mas ainda praticada, pode incentivar as onças a pensar nos humanos como comida.

Prática ilegal pode facilitar ataques

A onça-pintada (Panthera onca) é um mamífero carnívoro, o terceiro maior felino do mundo, atrás do tigre e do leão. É um animal caçador: as onças são especialistas em emboscadas e atacar de surpresa. Mas suas presas geralmente não são humanos. Elas gostam de atacar herbívoros grandes, como gado doméstico.

As onças estão no topo da cadeia alimentar como predadoras, e elas são carnívoras obrigatórias: só podem se alimentar de carne. Teoricamente, qualquer vertebrado terrestre ou semiaquático pode constituir uma refeição.

Continua após a publicidade

As presas favoritas são jacarés, capivaras, antas, veados e tamanduás, mas também podem comer animais menores, como ratos, sapos e macacos, para matar a fome.

No Mato Grosso do Sul, área povoada por muitos pecuaristas, a base da alimentação das onças-pintadas consiste em bezerros. Depois que captura sua presa, normalmente com uma mordida que estraçalha qualquer crânio, o felino arrasta a carcaça até uma área segura e faz seu banquete.

Continua após a publicidade

As outras espécies do gênero Panthera costumam atacar mais seres humanos do que as onças-pintadas. Elas até costumam evitar o contato direto com pessoas, já que não as enxergam como presas. Um ataque como esse, que matou Jorge Avalo, não é o padrão.

Esses incidentes são mais comuns na Amazônia. Segundo a Universidade Federal do Amazonas, em dados divulgados pelo jornal O Globo, já aconteceram 64 ataques entre 1950 e 2018, principalmente contra caçadores. Mas mesmo assim é um evento raro: uma chance em 216 milhões, bem mais improvável do que morrer por um ataque de cachorro (uma chance em 3,8 milhões).

O que, então, pode causar um ataque como esse? Fome extrema da parte da onça pode ser um motivo, mas é improvável: apesar de estar abaixo do peso, o Pantanal oferece muitas presas naturais. Práticas humanas aparentemente inofensivas também podem facilitar os ataques de onça-pintada.

Continua após a publicidade

“Ceva” é a prática de atrair onças-pintadas com comida, normalmente para facilitar avistamentos do animal por turistas. Pode parecer inofensivo, mas é crime ambiental proibido no Mato Grosso do Sul desde 2011.

Quando as onças passam a ser alimentadas pelos humanos, elas perdem o receio natural que tem dos Homo sapiens. Isso não quer dizer que elas passam a considerar as pessoas como amigas, mas sim como comida.

Por trás da ceva está a ideia nociva e mentirosa de que as onças-pintadas podem ser amansadas e tratadas como pets, como se fossem gatinhos gigantes. Quando isso acontece, na verdade, elas só ficam mais agressivas.

Continua após a publicidade

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a ceva era praticada na área em que Jorge Avalo foi morto, mas ainda não se sabe se o caseiro também fazia isso. No último caso de ataque fatal no Pantanal, em 2008, também havia evidências de alimentação irregular.

Provavelmente não havia má-fé por parte do caseiro: ele já tinha até visto as pegadas do animal alguns dias atrás, mas se considerava seguro. O problema é que a onça-pintada continua sendo um animal selvagem, não importa quão bondoso você seja com ela.

Publicidade
TAGS:
Biologia
ecologia
felinos
Mamíferos
onça
predadores
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).