Ônibus espacial da Nasa completa 15 anos após última missão

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Introdução Há 15 anos, o ônibus espacial Endeavour encerrava sua jornada histórica. Construído para superar a tragédia do Challenger, ele marcou a era espacial com 25 missões cruciais, incluindo a construção da ISS e a entrega de equipamentos científicos. Reviva a trajetória de um dos veículos mais icônicos da NASA.

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Conclusão da última missão do ônibus espacial Endeavour há 15 anos. Construído para substituir o Challenger após sua explosão em 1986. Papel fundamental na montagem da Estação Espacial Internacional (ISS). Realizou 25 missões, incluindo o resgate do satélite INTELSAT VI. Seu legado no California Science Center após o fim do programa de ônibus espaciais.

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Há exatamente 15 anos, em 1º de junho de 2011, o ônibus espacial Endeavour, da Nasa, concluía sua última missão espacial. A nave aterrissou durante a madrugada no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

A famosa espaçonave começou a ser desenvolvida em 1987 para substituir o ônibus espacial Challenger, que protagonizou uma das maiores tragédias da história da Nasa. Em 1986, a nave explodiu apenas 73 segundos após o lançamento, causando a morte dos sete astronautas a bordo. Entre eles estava a professora Christa McAuliffe, selecionada em um programa da agência que pretendia levar a primeira professora ao espaço.

A explosão foi causada por uma falha nos propulsores do foguete, agravada pelas baixas temperaturas registradas na Flórida naquele dia. O caso ganhou ainda mais repercussão porque documentos internos mostraram que cientistas já haviam alertado sobre o problema. Mesmo assim, a missão foi autorizada. Ou seja, não se tratava de um risco desconhecido, mas de algo que poderia ter sido evitado.

Após a fatalidade, a Nasa revisou seu programa de ônibus espaciais, reformulando protocolos de segurança e corrigindo falhas das tecnologias. Foi nesse contexto que o Endeavour começou a ser construído, tornando-se o quinto e último ônibus espacial da agência.

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Seu primeiro voo ocorreu em 1992, na missão STS-49. Durante as atividades extraveiculares (as EVAs), os astronautas capturaram o satélite INTELSAT VI, que estava preso em uma órbita incorreta desde 1990. A equipe instalou um novo motor e reposicionou o equipamento, dessa vez na órbita correta. A operação exigiu três EVAs, incluindo uma de quase oito horas e meia. Na época, era a mais longa da história.

O Endeavour também participou da construção da Estação Espacial Internacional (ISS). Em 1998, a missão STS-88 acoplou o módulo americano Unity ao módulo russo Zarya, que já estava em órbita havia algumas semanas. O momento marcou o início oficial da ISS como um projeto internacional. Os astronautas registraram a operação com câmeras.

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O último voo do ônibus espacial foi lançado em 16 de maio de 2011, rumo à ISS. A missão STS-134, com seis astronautas, entregou o Alpha Magnetic Spectrometer-2 (AMS-02), um detector de partículas instalado no exterior da estação espacial. A tripulação também realizou quatro caminhadas espaciais, instalou antenas de comunicação, fez melhorias no robô Dextre, entre outras atividades.

Após 15 dias e algumas horas no espaço, a missão retornou à Terra, encerrando a carreira do Endeavour. Confira a imagem da aterrissagem:

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O Endeavour realizou 25 missões, passou 299 dias no espaço, completou 4.671 órbitas ao redor da Terra e percorreu quase 198 milhões de quilômetros.

O mesmo ano, 2011, também marcou o fim do programa de ônibus espaciais da Nasa. Ao longo de 30 anos, ele realizou 135 missões e se tornou o principal transporte espacial dos Estados Unidos após o encerramento do programa Apollo, responsável por levar seres humanos à Lua.

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Além dos acidentes envolvendo o Challenger e o Columbia (quando um ônibus espacial tripulado explodiu em sua reentrada na Terra, gerando sete mortos), um dos principais motivos para o encerramento do programa foram os custos elevados – cada missão podia ultrapassar US$ 1 bilhão.

Hoje, o Endeavour faz parte da coleção permanente do California Science Center, em Los Angeles, onde a nave pode ser visitada pelo público.

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