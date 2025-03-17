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Ciência

ONU faz 80 anos com legitimidade soterrada nos destroços da Ucrânia e de Gaza

Em 1945, as Nações Unidas nasceram sob a condição de que as potências do Conselho de Segurança tivessem poder de veto irrestrito. Agora, essa regra impede o órgão de atuar.

Por Jamil Chade* 17 mar 2025, 14h48 | Atualizado em 17 mar 2025, 14h51
ONU
 (Richard Sharrocks/Getty Images)
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ONU faz 80 anos com legitimidade soterrada nos destroços da Ucrânia e de Gaza Priorizar nos meus resultados Google

*Jamil Chade percorre os corredores da ONU há 25 anos, tanto em sua sede em Genebra como em Nova York. Foi testemunha de alguns dos momentos mais difíceis e históricos da instituição no século 21. Viajou com secretários-gerais da ONU e revelou escândalos dos bastidores da entidade.

A Organização das Nações Unidas (ONU) completa, em 2025, seus 80 anos. Mas o que era para ser uma festa se transformou num esforço para salvar uma instituição que, na visão de muitos, foi incapaz de evitar algumas das últimas guerras e tem sua própria existência questionada.

O silêncio por parte do Conselho de Segurança diante de crimes de guerra na Ucrânia e em Gaza se transformou num grito ensurdecedor de indignação contra a entidade. Pasmo, o mundo acompanhava cada uma das reuniões do órgão da ONU sem entender como resoluções que pediam paz acabavam vetadas.

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Entender essa situação exige voltar aos anos de criação da instituição. A 2ª Guerra Mundial ainda abalava países inteiros quando, de maneira sigilosa, diplomatas dos EUA e da Europa iniciaram consultas para avaliar que mundo construiriam depois de os canhões se silenciarem.

A ideia era a de criar um sistema pelo qual um novo conflito daquela dimensão pudesse ser evitado. Mas esse não era o único objetivo. Os vencedores também buscavam construir uma estrutura pela qual sua visão de mundo – e seus
interesses – se consolidassem.

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Em encontros confidenciais em meados de 1944, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética traçaram
como seria essa nova instituição. O plano também foi apresentado à China, ainda que os asiáticos tivessem tido pouca chance de influenciar o processo.

Ali nasceu a ideia de um Conselho de Segurança. Esse órgão da ONU poderia autorizar a mobilização de forças militares mundo afora, mas sob uma condição: de que aqueles quatro países tivessem poder de veto sobre qualquer tema que envolvesse seus interesses.

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Nenhum deles podia ser alvo de decisões do órgão que eles mesmos estavam criando. Um episódio ficaria famoso. Durante as negociações, o ministro das Relações Exteriores soviético, Viatcheslav Molotov, perguntou se a futura ONU poderia condenar uma eventual ação militar soviética, como a Liga das Nações fez contra a URSS ao invadir a Finlândia em 1939.

A resposta foi dada pelos britânicos: o veto protegeria o Kremlin de interferências internacionais. Stálin poderia ficar tranquilo, algo reassegurado depois na Conferência de Yalta, já em fevereiro de 1945.

Os três, assim, estavam prontos para convocar a Conferência de São Francisco em abril – agora, incluindo os demais países. A França, até então invadida pelos nazistas, só seria incorporada como potencial membro do Conselho de Segurança ao final da guerra, já com a negociação praticamente encerrada.

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Déjà-vu? Quando ficou evidente que a Liga das Nações não evitaria a 2ª Guerra, ela baixou as portas.

As regras para participar do evento eram claras: nenhuma emenda às propostas das cinco potências poderia ser adotada sem o consentimento de todas elas. E foi assim que governos de todo o mundo se reuniram para assinar a Carta das Nações Unidas, uma espécie de bússola para um novo mundo que nascia.

O encontro foi repleto de tensão, espionagem e jogadas políticas. Do lado americano, o governo contratou um serviço de leitura labial para saber, de antemão, o que diziam os membros da delegação soviética. Já o Kremlin, desconfiado dos anfitriões, se recusou a ter sua delegação hospedada num hotel da cidade americana. A escolha foi permanecer num navio ancorado no Pacífico.

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Mas eles chegaram a um acordo, inaugurando uma fase inédita para a diplomacia global. O primeiro veto não demorou, e já mostrou que a organização podia ser vítima de seus próprios criadores.

Em fevereiro de 1946, os soviéticos impediram a aprovação de uma resolução para retirar tropas estrangeiras do Líbano e da Síria. Entre 1945 e 1970, a URSS vetou resoluções da ONU em 107 ocasiões. As intervenções na Hungria
(1956), em Praga (1968) e a invasão do Afeganistão (1979) também ignoraram solenemente o órgão.

Os EUA demoraram um pouco mais, mas também começaram a lançar mão do instrumento – e, dos anos 1970 em diante, passaram a liderar o ranking. Só para proteger Israel de qualquer tipo de condenação, os americanos já vetaram 49 resoluções. Eles também esnobaram o Conselho de Segurança ao intervir no Irã em 1953, na Guatemala em 1954 e em Granada e no Panamá nos anos 1980.

A situação mudaria com o colapso da URSS e o fim da Guerra Fria. A partir de 1991, o Conselho de Segurança voltou a funcionar de verdade, com um sentimento de que poderia haver uma cooperação entre as potências em busca
de uma estabilidade internacional.

O período foi marcado pela aprovação de ações no Kuwait, Camboja, El Salvador e Guatemala, além da criação de missões de paz na Georgia, Tajiquistão, Macedônia, Bósnia, Angola, Haiti e República Centro-Africana. Operações para monitorar eleições, a administração do Timor Leste e a criação de tribunais internacionais também deram certo, num período que chegou a ser chamado de “Era Dourada” da ONU.

Mas a década de consenso chegou ao final, em parte por conta do 11 de Setembro. Também pesaram as novas posturas da China e da Rússia, ambas em busca de um protagonismo na definição do que seria o século 21. Desde então, uma nova e longa etapa de impasse voltou a dominar a diplomacia mundial.

Oitenta anos depois de sua criação, o sistema que atendia aos interesses das potências está em sua crise mais profunda e incapaz de agir. O temor de embaixadores, inclusive de brasileiros, é que, diante dos golpes sofridos pela ONU nos últimos anos, restabelecer a credibilidade seja um desafio. Parte de sua legitimidade está enterrada sob os escombros de Gaza e da Ucrânia.

A ONU certamente não se limita ao Conselho de Segurança. A cada ano, mais de 200 milhões de pessoas pelo mun-
do se alimentam, recebem remédios e abrigo graças aos trabalhos da entidade. É em suas agências que trabalhos fundamentais garantem o combate a doenças, a preservação de florestas e o controle das emissões de gases de efeito estufa.

Mas a ONU sabe que está numa encruzilhada. Se não passar por uma reforma com o fim do veto e uma ampliação dos membros do Conselho de Segurança, seu destino pode ser o colapso. O problema é que, para que uma reforma seja aprovada, todas as potências precisam estar de acordo. Um cenário improvável.

Não seria a primeira vez que um órgão mundial desapareceria. Antes da ONU, a Liga das Nações tentou evitar que a 1ª Guerra Mundial se repetisse. Quando ficou evidente que ela não teria a capacidade de frear as invasões nazistas e o Holocausto, a instituição melancolicamente fechou suas portas. Em Nova York, a cúpula das Nações Unidas conhece bem essa história.

 

 

 

 

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