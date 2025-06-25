Orcas são filmadas fazendo “skincare” com massagem. Assista

Pelo jeito, dia de spa não é uma exclusividade dos Homo sapiens. As mesmas orcas que já foram vistas se enfeitando com chapéus de salmão agora foram gravadas no meio de uma rotina de “skin care”. Os cuidados com a pele envolvem uma massagem usando algas.

Essa população de orcas (Orcinus orca) mora no noroeste do Oceano Pacífico, numa região conhecida como mar de Salish. O local fica entre o estado de Washington, nos Estados Unidos, e a província da Colúmbia Britânica, no Canadá. Esses cetáceos com dentes têm uma dieta composta exclusivamente de peixes.

O ritual de skin care dessas orcas nunca havia sido documentado entre uma espécie de mamíferos marinhos. Quem conseguiu as imagens da massagem de cetáceos foram os pesquisadores do Centro para Pesquisa de Baleias de Friday Harbor, em Washington.

Os vídeos foram gravados com drones, tecnologia que está revolucionando a capacidade de observação dos biólogos marinhos. Eles mostram as orcas quebrando pedaços da alga Nereocystis luetkeana, e pressionando um pedaço longo do estipe (estrutura parecida com um caule) entre um indivíduo e outro. Os animais rolavam a ferramenta de massagem de alga no corpo uns dos outros, numa dança que parecia ser um ritual de higiene.

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Dizer que esses cetáceos estão fazendo skin care é divertido, mas o que foi filmado é bem maior que isso: essa é a primeira evidência de mamíferos marinhos usando ferramentas. E também é o primeiro utensílio criado por animais selvagens que beneficia dois espécimes ao mesmo tempo. Tudo isso foi divulgado pelos pesquisadores em um artigo no periódico Current Biology.

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Assista ao skin care das orcas

As orcas usam os dentes para quebrar um pedaço de 60 centímetros do estipe da alga. Com esse bastão, elas pressionam o pedaço de planta marinha em cima do equivalente ao nariz. Elas vão manobrando a alga para que ela possa rolar e massagear a pele de ambas. Às vezes o processo dura poucos segundos, às vezes dura 15 minutos.

É um comportamento interessante e raro, porque as próprias orcas criam a ferramenta que querem usar. O time do Centro para Pesquisa de Baleias de Washington, liderado pelo biólogo Michael Weiss, identificou machos e fêmeas seguindo o mesmo ritual de higiene.

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As orcas são animais muito sociáveis, então faz sentido que até sua higiene pessoal seja conjunta. Geralmente, as orcas que se ajudavam na massagem da pele tinham algum grau de parentesco e idades parecidas.

O comportamento era mais frequente entre orcas com mais pele morta, já que essa massagem com estipe de alga ajuda a esfregar e esfoliar a pele. Além da higiene, talvez haja um motivo mais simples para o comportamento. Como Weiss disse em entrevista ao site Live Science, “há um mecanismo no cérebro que leva elas a querer isso. Eu acho que uma boa parte disso é que a sensação é agradável.”

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Confira o vídeo que mostra as orcas passando pela massagem:

Exemplos de criação de ferramentas entre animais marinhos são limitados. Lontras-marinhas já foram vistas quebrando conchas com pedras, e golfinhos já foram avistados com esponjas no nariz para ajudar a coletar comida. São comportamentos interessantes, mas nenhum desses animais está criando a própria ferramenta – ao contrário das orcas do skin care.

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Essa população de orcas está ameaçada. Apenas 73 vivem na região, e perdê-las pode representar um declínio de biodiversidade e o abandono definitivo de comportamentos únicos, como esse ritual de higiene.