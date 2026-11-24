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Introdução No litoral do Paraná, projetos colaborativos unem ciência e moradores para salvar manguezais vitais. Com ações de restauração, ciência cidadã nas escolas e monitoramento do carbono azul, a iniciativa protege a biodiversidade e ainda por cima abre caminhos para um mercado bilionário de créditos ambientais.

Principais Tópicos





Iniciativas no litoral paranaense mobilizam estudantes e moradores em ações de educação ambiental e plantio de mudas Estoque de carbono azul nos manguezais do estado pode movimentar até 1,2 bilhão de reais no mercado voluntário Uso de drones e satélites permite monitorar a saúde da vegetação e o avanço da recuperação ecológica Pesquisadores acompanham o caranguejo-uçá, considerado o engenheiro natural do ecossistema costeiro Projeto restaura áreas degradadas por pastagens para proteger a fauna ameaçada e conter espécies invasoras

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*Esta reportagem foi produzida com apoio do Edital Conexão Oceano, de Comunicação Ambiental, promovido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em cooperação com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

No lugar onde a terra encontra o mar, na mistura da água doce com a salgada, um ambiente rico em diversidade mostra-se um poderoso aliado no combate à crise climática. Os manguezais protegem regiões costeiras da erosão e enchentes, são berçário natural e abrigo para espécies ameaçadas de extinção e acumulam o chamado carbono azul (o CO 2 estocado por oceanos e ecossistemas costeiros).

No Paraná, trabalhos colaborativos – chamados ‘Guardiões dos Manguezais’ e ‘Entre Mangues e Caranguejos’ – unem cientistas, comunidades locais e instituições públicas e privadas para conservar um dos maiores manguezais do sul e sudeste do Brasil. Localizado no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), o manguezal paranaense integra a denominada Grande Reserva Mata Atlântica (GRM), o maior e mais bem conservado remanescente desse bioma no País.

A região, entretanto, recebe impactos do Porto de Paranaguá, o segundo maior em movimentação do País, situado em uma cidade na qual 47% da população ocupa áreas irregulares. “A região recebe muita poluição por esgotos domésticos não tratados e sofre forte pressão pela perda de áreas. Porém, os manguezais paranaenses possuem grande potencial de recuperação quando múltiplos atores se juntam pela conservação”, observa a oceanógrafa Sarah Sarubo, coordenadora do projeto ‘Guardiões dos Manguezais Parnanguaras’ (1).

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Desde 2024, o trabalho mobiliza moradores e estudantes do litoral para proteção de manguezais urbanos. “As florestas de mangue do CEP sustentam comunidades tradicionais e seus modos de vida, além de serem um verdadeiro escudo costeiro que protege pessoas, bairros e empreendimentos localizados na costa”, diz ela.

As ações envolvem a comunidade local com educação ambiental, restauração, monitoramento e ciência cidadã. Entre as atividades estão oficinas comunitárias, formação de professores, limpeza e viveiro de mangues.

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Há ainda o monitoramento participativo dos moradores na regeneração de áreas, feito por meio de totens instalados em pontos estratégicos, e por ações como plantio de mudas. Dezenas de alunos do Colégio Estadual Faria Sobrinho, em Paranaguá, plantaram 432 mudas de mangue – as árvores adaptadas ao ambiente costeiro rico em sal (e lama).

Buraco na camada de ozônio aumentou em 2026

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“Esses estudantes são multiplicadores das ações. Quando vejo os olhos deles brilharem, tenho certeza de que a informação se transformou em conhecimento”, diz o professor e geógrafo Hélio da Cruz Júnior, coordenador na Secretaria de Urbanismo e Planejamento Territorial de Paranaguá. Ele conta que o colégio envolve os Guardiões do Manguezal em todos os bimestres, com mapas, desenhos, fotomontagens, levantamento da fauna e flora deste ecossistema.

Em dois anos, os Guardiões envolveram 700 voluntários, 3.151 alunos de 48 escolas públicas, capacitaram 123 professores, plantaram 1,4 mil mudas de mangue e retiraram oito toneladas de resíduos do manguezal. “Quando quem vive e depende do mangue reconhece sua importância, o engajamento acontece e nascem mais guardiões”, diz Sarah.

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Carbono azul e Ciência Cidadã

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Aliado ao trabalho de solo está o monitoramento aéreo integrado sobre a saúde dos manguezais, que identifica sinais de degradação, resistência e recuperação. Com o uso de tecnologia geoespacial, cientistas do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (Lageamb) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) geram dados essenciais para planejamentos de conservação e manejo.

O último mapeamento por satélite desse pedaço da Mata Atlântica foi feito em 2023, totalizando 546 km² (54,6 mil hectares) de manguezal entre a baía de Babitonga (SC) e Iguape (SP), contemplando todo litoral paranaense entre essa extensão. Só no Paraná, foram mapeados 29 mil hectares, sendo 22,5 mil no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) e 6,5 mil na baía de Guaratuba.

Também é realizado, desde 2023, o monitoramento por drones em 15 pontos espalhados entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com a geógrafa Laura Krama, coordenadora de projetos do Lageamb, os dados coletados indicam vegetação saudável na região da CEP.

A pesquisa integra um estudo aprofundado da Associação MarBrasil, por meio do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), com apoio da Petrobras, e permite – via terra, mar e ar – avaliar a estrutura da vegetação (como vigor vegetativo e teor de clorofila) e estimar biomassa e estoques de carbono. “O manguezal é um ecossistema extremamente resiliente e possui papel chave no sequestro de carbono azul e na proteção costeira”, lembra a pesquisadora.

Apesar disso, ele é afetado principalmente pelas mudanças climáticas, como: aumento acelerado dos oceanos, inundação permanente e redução de espaço; secas prolongadas e tempestades intensas; além da pressão antrópica, causada pela ação humana.

“O mapeamento nos permite acompanhar o impacto desses fenômenos e analisar os dados de maneira integrada, relacionando vegetação, fauna e informações obtidas por sensoriamento remoto. Entre elas, a biomassa, utilizada para mensuração do carbono azul”, diz Laura.

A maior parte do dióxido de carbono dos manguezais está no solo, e esse ecossistema é capaz de guardar até cinco vezes mais CO2 por hectare do que as florestas. Em Paranaguá, de acordo com o levantamento do Rebimar, há estoque moderado de carbono, de 57,7 toneladas por hectares, o que indica boa capacidade de recuperação da floresta. O número ajuda o Paraná a ocupar o quinto lugar no ranking nacional de carbono azul, com total de 47,6 milhões de toneladas estocadas. O estado que mais acumula é o Pará, com estoque de 574,7 milhões de toneladas.

Os dados constam no estudo ‘Oceano sem mistérios: carbono azul dos manguezais’, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e do projeto Cazul.

Segundo a análise, os números podem render ao Paraná R$ 1,2 bilhão em crédito no mercado voluntário de carbono. Nesse mercado, empresas compram, sem obrigação legal, créditos gerados por projetos que reduzem ou removem CO 2 (e, assim, compensam as suas próprias emissões).

Para ajudar a proteger o carbono azul paranaense entra o Arranjo de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) em Manguezais (Guaraituba), que minimizam riscos socioambientais. A alternativa verde foi trabalhada nas escolas municipais Nascimento Júnior e Almirante Tamandaré, e no Colégio Regina de Mello, em Paranaguá, cidade que possui 47% da população em área de ocupação irregular (IBGE-2022).

Os estudantes aprenderam como criar um pluviômetro com garrafa pet. O ‘pluvipet’ ajuda a monitorar o volume de chuvas e facilita a compreensão sobre mudanças climáticas. A ação teve impacto positivo na educação ambiental e foi premiada na 9ª Campanha ‘Aprender Para Prevenir – Cidades sem Risco’, promovida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cenaden).

“Ao construir os pluvipets com a comunidade escolar, fortalecemos a ciência cidadã. Essa abordagem democratiza o conhecimento ao transformar estudantes e moradores em cientistas cidadãos. Em vez de apenas receberem alertas passivos, eles participam ativamente da coleta e análise de dados pluviométricos, construindo a ciência de forma prática e colaborativa”, conta a gestora ambiental Ana Paula Lourenço, do Lageamb, que desenvolve o trabalho por meio do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná (2). Ele envolve toda comunidade do Jardim Guaraituba, às voltas de um manguezal urbano, e visa drenagem, saneamento ecológico e recuperação ambiental.

“Eles materializam o conceito de SBN porque vão além da proteção passiva; aliam a pesquisa científica ao saber e à cultura das comunidades tradicionais. Ao focar na educação ambiental e no uso sustentável dos recursos, essas iniciativas garantem resiliência climática ao mesmo tempo em que promovem segurança socioeconômica para quem vive no litoral do Paraná. Isso é a essência de uma verdadeira Solução Baseada na Natureza”, diz Liziane Alberti, oceanógrafa, especialista em conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

O engenheiro do mangue

Além do estoque de carbono azul no manguezal, profissionais da MarBrasil/Rebimar e Universidade Estadual do Paraná (Unespar) (3) acompanham o estoque e o potencial extrativo do caranguejo-uçá, típico desse ecossistema.

Ele é um crustáceo com alta capacidade de adaptação e resistência a variações de salinidade e marés. Como um “engenheiro do mangue”, projeta túneis, que se tornam tocas, misturando matéria orgânica, transformada em nutrientes. Ele faz isso ao levar folhas de mangue para o fundo do buraco que, ao se decomporem, viram uma fazenda subterrânea de bactérias e fungos benéficos para os caranguejos.

A pesquisa sobre esta espécie nos manguezais do Paraná foi apresentada no Congresso Brasileiro de Oceanografia 2026. Ela mostra que, nas áreas próximas da água (chamadas de franja), há 1,57 caranguejo por metro quadrado. Nas áreas internas do manguezal, a média é de 1,27. O que não é ruim. Segundo os resultados do estudo, a estrutura populacional do caranguejo varia de acordo com características ambientais e histórico de uso de cada área.

“No Paraná, o Potencial Extrativo Imediato (PEI) varia de 40% a 80%. Em 2025, subiram todos, assim como a densidade, o que é bom sinal”, diz a bióloga e doutora em zoologia Cassiana Baptista Metri, professora da Unespar.

Cassiana aponta, no entanto, que os locais monitorados estão dentro de Unidades de Conservação. Fora deles, o cenário é diferente, sobretudo pela cata (captura) dos caranguejos no Paraná ser permitida justamente na época reprodutiva da espécie, conhecida como andada, quando eles saem das tocas, entre 1° de dezembro e 14 de março.

“O que precisamos é acompanhar ao longo do tempo, especialmente o estoque de animais maiores, integrando informações de desembarque pesqueiro para ajudar a avaliar”, alerta.

Entre mangues e caranguejos

A união entre iniciativas que utilizam SBNs envolve também a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), que fortalece o monitoramento da fauna e vegetação do manguezal no Complexo Estuarino de Paranaguá (4). O projeto ‘Entre Mangues e Caranguejos’ começou em 2024 e deu início ao processo de restauração ecológica de 316 hectares (3,16 km2) de áreas antes utilizadas como pastagens de búfalos. No espaço, que equivale a 400 campos de futebol, foram plantadas 45 mil mudas, muitas de espécies raras, benéficas à fauna, como ingá, guanandi, canela preta, juçara e alazão.

A recuperação desses locais reduz impactos sobre ambientes costeiros, como lembra o engenheiro florestal Rodrigo Condé, coordenador do “Entre Mangues de Caranguejos’. “A restauração dessas áreas é fundamental para a saúde a longo prazo dos manguezais, pois elas estão em áreas adjacentes. Combater a braquiária (vegetação de origem africana) nesses locais evita que essa espécie exótica invasora chegue nas áreas de manguezal preservadas.”

A restauração, aponta Rodrigo, aumenta ainda a disponibilidade de alimento e abrigo para a fauna ameaçada, como o papagaio-de-cara-roxa. Para as comunidades, além da oferta de empregos formais, raros na região, a recuperação protege áreas de pesca e sustento, garantindo a segurança alimentar, além de ajudar na manutenção do abastecimento de água.

‘Entre mangues e caranguejos’ (5) agora avança para o monitoramento, que será feito via terra, mar e ar, numa parceria entre SPVS, Mar Brasil/Rebimar, Lageamb, Unespar e ICMBio. Por dois anos, serão avaliados o crescimento da vegetação e o progresso da restauração. Assim, será possível mensurar os impactos positivos das ações para recuperação de espécies-chave para a saúde desses ambientes.

A gestão dos manguezais será fortalecida com a promoção de políticas públicas e capacitações profissionais para atores locais, voltadas ao turismo de natureza, observação de aves, assim como, incentivos para geração de ICMS Ecológico pelas unidades de conservação da região. A longo prazo, há previsão de ações para geração de renda com foco na produção de natureza, economia restaurativa e conservação ambiental.

As informações levantadas integram o Programa Monitora Manguezais (6), do governo federal, que auxilia políticas públicas de manejo e conservação da biodiversidade. Ele avalia a integridade do ecossistema dos manguezais brasileiros, a efetividade nas Unidades de Conservação e a sustentabilidade de exploração de recursos pesqueiros.

“Avançamos muito no reconhecimento do valor ecológico e econômico dos manguezais. No entanto, precisamos conter ameaças diretas, como especulação imobiliária, poluição, desmatamento e carcinicultura”, diz Liziane Alberti. A carcinicultura é a criação de camarões em cativeiro, que pode levar à degradação de manguezais e desequilíbrio da biodiversidade local.

Para os próximos anos, analisa a oceanógrafa, é central fortalecer a fiscalização, garantir que os recursos dos créditos de carbono remunerem diretamente comunidades tradicionais e assegurar que o desenvolvimento econômico respeite os limites desse importante ecossistema costeiro.

A iniciativa privada pode investir ou subsidiar projetos de conservação e restauração de manguezais, por meio de incentivos financeiros, regulatórios e de mercado. As possibilidades envolvem parcerias com bancos de fomento e fundos internacionais, até geração de créditos de carbono azul, para cidades mais azuis.

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Notas:

(1) – ‘Guardiões dos Manguezais Parnanguaras’ é um projeto desenvolvido pela MarBrasil, com apoio da Unespar, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Instituto Bioma Brasil e Prefeitura de Paranaguá, financiado pela Cattalini Terminais Marítimos – por meio de um Termo de Compromisso Urbanístico (TCU).

(2) – O Programa Biodiversidade Litoral do Paraná tem apoio da Prefeitura de Paranaguá e recursos da Secretaria Nacional de Periferias (do Ministério das Cidades) e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

(3) – Nos estudos com o caranguejo-uçá, a MarBrasil atua em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as Universidades Estaduais do Paraná (Unespar) e de São Paulo (UNESP) e o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

(4) – As ações da SPVS se estendem à Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa, em Guaraqueçaba (PR), e à Reserva Natural Guaricica, em Antonina (PR), áreas que contribuem diretamente para os manguezais da Estação Ecológica de Guaraqueçaba. Ela é conhecida como Sítio Ramsar, definição internacional para áreas úmidas de importância mundial.

(5) – O projeto ‘Entre Mangues e Caranguejos’ têm apoio do edital Floresta Viva – Manguezais do Brasil, gerido pelo Fundo Brasileiro para Biodiversidade (FUNBIO), com recursos da Petrobras e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).​

(6) – O ‘Monitora Manguezais’ integra o Projeto Manguezais do Brasil, coordenado pelo ICMBio em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente.