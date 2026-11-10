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Ciência

Osso esquecido por 17 anos revela ave pré-histórica gigante na caverna dos “hobbits”

O fóssil pertence a um parente das galinhas que pesava quase 4 kg e foi encontrado junto aos ossos do hominídeo Homo floresiensis, que tinha só 1 m de altura.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 10 nov 2026, 19h00 | Atualizado em 10 nov 2026, 19h11
Ilustração de duas aves pré-históricas em uma paisagem florestal. À esquerda, uma ave grande, cinza-escura com peito branco e bico amarelo, olhando para a direita. À direita, uma ave menor, marrom-avermelhada, com bico laranja e crista discreta, olhando para cima. O fundo mostra árvores e vegetação verde sob um céu azul claro
 (Davin Arya Nirwasita/Reprodução)
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Praias de águas cristalinas, relevo montanhoso, grutas, cachoeiras e espécies únicas (como os dragões-de-komodo) compõem a beleza natural da Ilha de Flores, na Indonésia. Mas o que essa paisagem não revela é que, sob o solo, o território esconde achados arqueológicos de centenas de milhares de anos atrás. Era nessa região que vivia o Homo floresiensis, parente distante da espécie humana conhecido como “hobbit” por sua baixa estatura.

Os primeiros fósseis desses hominídeos foram descobertos em 2003, na caverna de Liang Bua. Com cerca de 50 metros de comprimento, o local já revelou ferramentas de pedra e fósseis de diversos animais, que continuam sendo estudados. Um desses ossos misteriosos acaba de ser descrito cientificamente pela primeira vez: ele pertence a uma nova espécie de ave pré-histórica.

Em 2009, arqueólogos encontraram na caverna a metade inferior de um osso grande, que parecia pertencer à perna de uma ave. Retirado de sedimentos datados de entre 190 mil e 120 mil anos atrás, ele foi guardado e acabou deixado de lado sem que os cientistas soubessem a qual espécie pertencia.

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O osso só voltou a ser estudado recentemente, quando um grupo de pesquisadores de instituições de diversos países, como Noruega, Austrália e Indonésia, decidiu dar uma nova chance ao material. Ao analisar o exemplar, a equipe, liderada pela paleontóloga Hanneke Meijer, do Museu Universitário de Bergen, percebeu que ele pertencia a um megapódio, ave terrestre de médio a grande porte, do gênero Megapodius.

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Três vistas de ossos fossilizados em fundo preto. À esquerda, duas vistas laterais de um osso longo e robusto, com marcas de desgaste e uma escala vertical de 3cm. À direita, um osso menor e curvo, com escala horizontal de 2cm. Todos os ossos são de cor marrom-esverdeada e possuem as marcações TII, TIII e TIV.
(Adnan Icagic (University Museum of Bergen)/Reprodução)
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No entanto, ao comparar o osso com os de outras espécies do gênero, os pesquisadores não notaram semelhanças suficientes. As articulações com os dedos, o formato e as dimensões do osso eram diferentes. Assim, concluíram que o fóssil pertencia a uma espécie extinta e até então desconhecida desse grupo de aves.

A espécie, batizada de Megapodius rokusi em homenagem ao zooarqueólogo indonésio Rokus Due Awe (morto em 2015, ele foi o primeiro a identificar corretamente os ossos do H. floresiensis), foi descrita em um artigo publicado no periódico científico Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

É o primeiro fóssil de megapódio descrito na Wallacea – região de ilhas entre a Ásia continental e a Austrália, da qual Flores faz parte – e, além disso, pertence à maior espécie do gênero já descrita pela ciência. Segundo as estimativas dos pesquisadores, a ave pesava quase 4 kg, bem mais que o Megapodius reinwardt, único megapódio que vive hoje em Flores, que pesa entre 0,5 kg e 1,2 kg. “O Megapodius rokusi é significativamente maior do que outras espécies de Megapodius. O tarsometatarso [nome do osso encontrado] excede as dimensões das espécies existentes, bem como as das grandes (e presumivelmente incapazes de voar) espécies extintas M. amissus e M. alimentum”, escrevem os autores no estudo.

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Como os cientistas conhecem apenas parte de um osso da perna do animal, algumas características da nova espécie continuam desconhecidas, como sua capacidade de voar, seu modo de vida, sua distribuição geográfica e quando ela foi extinta.

“Uma análise mais detalhada de suas habilidades locomotoras e de suas relações filogenéticas com outras espécies de Megapodius, bem como com o gênero intimamente relacionado Eulipoa, será possível quando mais material esquelético de M. rokusi for descoberto”, concluem.

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A imagem de capa desta matéria, de Davin Arya Nirwasita e publicada no estudo, é uma ilustração da aparência que os pesquisadores acreditam que o M. rokusi tinha. Para produzi-la, foi considerado o formato de corpo típico das espécies de Megapodius, adaptado às dimensões do osso encontrado. Ao lado da reconstrução, aparece o M. reinwardt, bem menor.

Semelhantes a galinhas, os megapódios vivem principalmente no chão, embora a maioria das espécies atuais consiga voar. Uma de suas características mais curiosas é o comportamento reprodutivo: em vez de chocar os ovos, eles os enterram em montes de vegetação em decomposição, em tocas ou em solo aquecido pelo sol ou por atividade vulcânica, e deixam que o calor do ambiente faça a incubação. Os filhotes já nascem independentes e não recebem cuidados dos pais. Os fósseis de megapódio mais antigos conhecidos vêm da Austrália, e hoje o grupo vive quase exclusivamente a leste da Linha de Wallace – fronteira imaginária que marca a transição entre a fauna asiática e a australiana –, em lugares como a Austrália, a Nova Guiné, o leste da Indonésia, a Melanésia e as Filipinas.

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