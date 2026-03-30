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Ciência

Para que horas está previsto o lançamento da missão Artemis II, nesta quarta-feira?

Se tudo ocorrer conforme o planejado, o lançamento acontecerá em 1º de abril, a partir das 19h24 (horário de Brasília). Saiba como acompanhar.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 30 mar 2026, 19h00
Fotografia dos astronautas da NASA da missão Artemis II (na frente, da esquerda para a direita) Victor Glover, Reid Wiseman, (atrás, da esquerda para a direita) o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen e a astronauta da NASA Christina Koch saem dos alojamentos da tripulação de astronautas dentro do Edifício de Operações e Verificação Neil Armstrong.
 (NASA/Divulgação)
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O programa Artemis, da Nasa, tem como objetivo levar humanos de volta à Lua e, a partir daí, estabelecer uma base que sirva de apoio para futuras missões tripuladas a Marte. O primeiro passo foi dado com a missão Artemis I, em 2022, que enviou uma cápsula não tripulada para uma órbita lunar.

Agora, a Artemis II fará um sobrevoo da Lua com astronautas a bordo. Reid Wiseman (Nasa), Victor Glover (Nasa), Christina Koch (Nasa) e Jeremy Hansen (Agência Espacial Canadense, CSA) farão um sobrevoo pela Lua. Ou seja: eles não irão pousar no satélite.

Esta será a primeira vez que uma mulher, uma pessoa negra e um astronauta não americano participam de uma missão lunar.

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Eles viajarão na cápsula Orion, lançada pelo Sistema de Lançamento Espacial (SLS), diretamente do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Com duração total de cerca de dez dias, a missão servirá para testar sistemas essenciais, como o suporte à vida e outros componentes da espaçonave.

Fotografia do foguete Artemis II Space Launch System (SLS) da NASA e a espaçonave Orion são vistos no topo de uma plataforma de lançamento móvel no Complexo de Lançamento 39B.
(NASA/Bill Ingalls/Divulgação)

O trajeto será o seguinte: após o lançamento, a nave fará duas voltas ao redor da Terra, ganhando velocidade para, depois, seguir rumo à Lua. Ela realizará um “retorno livre”, ou seja, usará a gravidade para contornar o satélite e, em seguida, retornar naturalmente à Terra.

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O grande desafio da missão, porém, é o calendário. Inicialmente, o lançamento estava previsto para novembro de 2024, mas vem sendo adiado desde então. Só em 2026, já houve datas marcadas para fevereiro e março.

Data e horário previstos para o lançamento

A nova data é esta quarta-feira, 1º de abril. Quanto ao horário, ele não é exato: a partir das 19h24 (horário de Brasília), a Nasa terá uma janela de lançamento de duas horas. O lançamento pode ocorrer a qualquer momento dentro desse período – ou nem acontecer.

Isso ocorre porque ele depende de uma série de testes na nave (em março, foram identificados problemas no armazenamento e abastecimento de combustível) e de fatores climáticos, que são determinantes. Caso algo não esteja dentro do esperado, a missão será novamente adiada. As próximas janelas possíveis são nos dias 2, 3 e 6 de abril. Depois disso, apenas no fim do mês.

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A boa notícia é que, até agora, os preparativos seguem conforme o planejado. A previsão do tempo indica cerca de 80% de chance de condições favoráveis para o lançamento.

Por enquanto, vale acompanhar os canais oficiais da Nasa, que divulgam atualizações constantes sobre a missão Artemis II. A transmissão ao vivo do lançamento já foi agendada no YouTube.

Os astronautas estão em quarentena desde o dia 20 de março, um procedimento padrão em missões espaciais para evitar que levem doenças ao espaço. Eles chegaram à Flórida no dia 27.

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Quatro astronautas…ou cinco?

Na verdade, o quarteto não estará completamente sozinho. Eles serão acompanhados pelo Rise (que significa “subir”), um boneco de pelúcia que se tornou o mascote da missão.

Ele funcionará como um indicador de microgravidade. Durante a decolagem, os tripulantes ficam presos por cintos de segurança, o que dificulta perceber exatamente quando entram em um ambiente sem gravidade. O Rise ficará preso dentro da cápsula e, quando começar a flutuar, indicará que a espaçonave atingiu a microgravidade com sucesso.

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O boneco foi desenhado por Lucas Ye, um estudante norte-americano do ensino fundamental. Inspirado na imagem do “nascer da Terra”, registrada durante a missão Apollo 8, ele venceu um concurso promovido pela NASA para escolher o mascote da missão. Ao todo, foram mais de 2.600 inscrições, vindas de mais de 50 países.

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