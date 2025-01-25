Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

Para que serve a cauda das raias-mantas? Cientistas desvendaram o mistério

Se você chutou que são grandes ferrões, errou - nem todas as arraias tem esse mecanismo de defesa. Então, para que servem as estruturas?

Por Manuela Mourão 25 jan 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Fotografia de um grupo de Raias-pintadas.
 (Grilleau Nicolas/Getty Images)
Continua após publicidade
Para que serve a cauda das raias-mantas? Cientistas desvendaram o mistério Priorizar nos meus resultados Google

As arraias (ou raias) ganharam popularidade no começo dos anos 2000, com a morte de Steve Irwin, o explorador da vida selvagem que famoso por seus programas com animais silvestres. Ele morreu após levar uma ferroada desse peixe cartilaginoso no coração. 

Mesmo com o caso emblemático, pouco se sabe sobre as caudas desses animais. Embora tenham conquistado uma reputação mortal, a fama não é totalmente justa: algumas espécies de raias não possuem espinhos nas caudas e não utilizam esse pedaço do corpo como arma, como é o caso da arraia-jamanta (chamada também de arraia-gigante, raia-manta ou apenas jamanta). Além disso, as caudas também não possuem

músculos para impulsionar a água, então a locomoção não é uma questão. Por isso, até então, a função exata desse rabo era um mistério. 

Em um estudo publicado na Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, uma dupla de pesquisadores sugeriu que esse adereço, que muitos cientistas acreditavam ser membros descartáveis tal como o de lagartos, funciona como uma espécie de “antena” e age detectando perigos que se aproximam do animal na água.

Siga
Continua após a publicidade

Júlia Chaumel, autora da pesquisa e bióloga marinha em Harvard, disse ao The New York Times que a complexidade de estruturas encontradas dentro da cauda foi surpreendente: “Não tínhamos ideia de que esta estrutura enorme tinha uma função sensorial.”

Continua após a publicidade

Analisando caudas pertencentes às raias-focinho-de-vaca, uma parente menor das enormes arraias-manta, os pesquisadores descobriram que os rabos continham órgãos especializados em detectar estímulos subaquáticos. 

A maioria das arraias (como a que picou Irwin) usa suas caudas musculosas para flexionar barbatanas venenosas. Porém, as participantes da família

Continua após a publicidade

Myliobatidae, como a focinho-de-vaca, possuem uma estrutura de cauda diferente, inofensiva. 

Chaumel e George Lauder, outro autor do estudo, utilizaram scanners 3D e dissecaram espécimes preservados, descobrindo que o tecido rígido da cauda tinha buracos ligados ao canal da linha lateral, um sistema sensorial que ajuda a detectar os movimentos, sugerindo que a cauda pode desempenhar um papel nas capacidades sensoriais da raia.

Na maioria dos vertebrados aquáticos, a linha lateral é mais complexa perto da cabeça do animal e se torna mais simples em direção à cauda. No entanto, nas arraias analisadas, o sistema é complexo ao longo de toda a cauda, conectando-se a poros na pele. 

Continua após a publicidade

Diferentemente de outras arraias que vivem no fundo do mar, espécies da família

Continua após a publicidade

Myliobatidae passam a maior parte do tempo em águas abertas, movimentando suas nadadeiras peitorais em forma de triângulo para nadar longas distâncias. Esse é o caso tanto das focinho-de-vaca como das grandes raias-jamantas. É como se esses animais voassem nas águas, enquanto as primas preferem explorar só o chão. 

Por isso, os pesquisadores sugerem que essa rede sensorial na cauda ajuda a detectar estímulos na água, uma vantagem ao buscar moluscos no fundo do mar, onde ficam vulneráveis a predadores. Quando estão voando o sensor também é útil, afinal, a qualquer momento um tubarão ou uma orca podem surgir e o alerta prévio da presença deles é bem vindo. 

Agora, a dupla quer descobrir se existem outras funções para o rabo. O próximo passo é analisar outras espécies, como as mantas, para ver se as estruturas também agem com estabilizantes para os peixes enquanto nadam.

Publicidade
TAGS:
Água do Mar
cauda
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).