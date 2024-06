Parece que os elefantes inventam apelidos uns para os outros

Os elefantes têm mais em comum com as crianças do ensino básico do que se imaginava. Segundo estudo publicado pela revista científica Nature Ecology & Evolution, os animais inventam apelidos uns para os outros, respondendo quando são chamados.

Os elefantes-da-savana, os maiores animais terrestres vivos, podem ser a única espécie além dos seres humanos que inventam nomes arbitrários uns para os outros. Alguns dos chamados deles foram analisados por um software, usando uma ferramenta de aprendizado de máquina, que encontrava semelhanças e características específicas nos berros dos gigantes da África.

Mas eles não só se chamam por apelidos. O mais importante da descoberta dos cientistas da Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, liderados por Michael Pardo, é que os elefantes respondem aos seus nomes, entendendo o chamado dos colegas.

Cumprimentando em elefantês

Joyce Poole, da ONG ElephantVoices, fez mais de 600 gravações dos elefantes se chamando entre si. Em seus arquivos, havia berros de contato, quando o recipiente está fora do alcance da vista, e gritos de cumprimento, quando um chega perto do outro.

Os pesquisadores sabiam qual elefante estava chamando o outro nas gravações, e depois as repetiram em caixas de som para ver se eles reagiriam do mesmo jeito que reagem na savana. Esse resultado pode parecer pequeno, mas é significativo demais para ser atribuído à sorte: em 25% dos casos, o software podia adivinhar qual indivíduo estava sendo chamado.

Tocando os sons de chamado para pares de elefantes, eles perceberam que o animal chamado pelo apelido respondia mais rápido, indo na direção do alto-falante e também correspondendo vocalmente à mensagem.

Os elefantes podem imitar sons, como a própria Poole provou em 2005. Porém, no novo estudo, os pesquisadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que essa comunicação fosse só uma mímica complexa. Tudo indica que eles usam nomes arbitrários, escolhidos, que nem os seres humanos.

Dando direções em elefantês

Ainda não se sabe cada elefante tem um nome específico, com vários animais sabendo do que chamar ele, ou se cada elefante tem um conjunto de nomes para os outros, como se cada um tivesse diferentes apelidos pelos quais atende.

Animais produzindo vocalizações específicas não são uma notícia tão empolgante, já que esse tipo de coisa é descoberta constantemente. Agora, criaturas que respondem quando escutam sua vocalização individual específica vinda de outro colega pareciam ser só os seres humanos.

Poole está empolgada com as novas possibilidades no estudo da comunicação dos elefantes. Em entrevista à New Scientist, ela contou que acha que os elefantes também criam nomes para os lugares, indicando exatamente para onde querem ir. Ainda não há evidências concretas disso, mas um maior estudo sobre a comunicação dos elefantes pode esclarecer as dúvidas sobre os mamíferos.

