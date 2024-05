Peças da vida podem ter vindo do espaço

A origem da vida na Terra é um mistério, mas a teoria mais aceita afirma que ela surgiu da chamada “sopa primordial”: uma mistura de compostos orgânicos com água na qual os primeiros micróbios teriam se formado.

Mas e esses compostos orgânicos, de onde vieram? Segundo um estudo (1) realizado no Instituto Max Planck, na Alemanha, podem ter vindo do espaço. Essa tese, que se chama panspermia, é defendida por muitos cientistas – e, agora, uma experiência mostrou que ela é plausível.

Os pesquisadores alemães simularam as condições do espaço, com vácuo e temperaturas ultrabaixas, e constataram que isso faz com que o carbono, o monóxido de carbono e a amônia reajam entre si formando precursores de proteínas: moléculas que podem ter chegado à Terra, e dado origem às proteínas que compõem os seres vivos.

Fonte 1. “Formation of extraterrestrial peptides and their derivatives”. S Krasnokutski e outros, 2024.

