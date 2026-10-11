Pegadas fossilizadas revelam o maior mamífero conhecido da era dos dinossauros

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Introdução Descobertas na Formação Botucatu, no sul do Brasil, revelam pegadas gigantes de um mamífero que viveu há 130 milhões de anos. Com mais de 10 cm de comprimento, estas marcas sugerem que a criatura, do tamanho de uma capivara, pode ter sido o maior mamífero a conviver com dinossauros. Entenda o mistério por trás de seu porte excepcional.

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Pegadas gigantes de um mamífero misterioso foram encontradas no Brasil. O animal pode ter sido o maior mamífero a coexistir com dinossauros. Estimativas sugerem um porte de até 1,55 metro, comparável a uma capivara. O achado é na Formação Botucatu, conhecida por rastros fossilizados. Paleontólogos investigam por que esse mamífero era tão grande na era dos dinossauros.

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Quando os dinossauros reinavam soberanos pelos continentes, os mamíferos eram discretos: pequenos, ariscos e rápidos. Quase sempre esses seres acabavam presas dos grandes répteis. Mas um mamífero misterioso, que cruzou as dunas do que hoje é o sul do Brasil há 130 milhões de anos, tinha porte para encarar pelo menos alguns desses gigantes.

Diferentemente de seus companheiros, suas pegadas mediam mais de 10 centímetros de comprimento e 13 centímetros de largura – maiores que quaisquer outras pegadas de mamíferos conhecidas nesta região geológica. Agora, pesquisadores afirmam que a criatura em questão pode ter sido o maior mamífero a conviver com os dinossauros.

As pegadas foram encontradas na Formação Botucatu, na Bacia do Paraná, um sítio rico em rastros fossilizados, mas pobre em esqueletos. Há mais de 130 milhões de anos, a região fazia parte de um vasto deserto que se estendia pelo Brasil e por partes do sudoeste da África – áreas que, na época, eram vizinhas no supercontinente Gondwana.

Em suas rochas de arenito, estão as marcas deixadas por dinossauros, mamíferos, lagartos, pterossauros e até artrópodes. Mas as pegadas de mamíferos por lá são, em geral, muito pequenas. Até então, as maiores conhecidas tinham cerca de 4,5 a 5 centímetros de comprimento e pouco mais de 6 centímetros de largura.

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As novas pegadas quebram esse padrão, sendo quase o dobro das registradas antes. Com base no formato dos rastros e nas proporções de outros mamíferos do período, estima-se que o animal teria até 1,55 metro de comprimento – equivalente ao tamanho de uma capivara ou de um leopardo.

Sem ossos para confirmar, porém, a identidade do animal continua sendo um mistério. À Super, Aline Ghilardi, professora de paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e autora do artigo, explica que a confirmação não depende de uma característica isolada, mas da combinação entre a anatomia das pegadas e a maneira como elas estão organizadas na trilha.

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Para sustentar a ideia de que as marcas foram deixadas por um mamífero, os pesquisadores apontam que as pegadas são mais largas do que compridas, têm quatro dedos curtos de pontas arredondadas e formam trilhas estreitas, compatíveis com uma marcha quadrúpede. Essas características são comuns nos mammaliaformes, grupo que inclui os mamíferos atuais e seus ancestrais remotos.

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Descobrir exatamente qual animal deixou essas pegadas, porém, é muito mais difícil. “Pegadas não funcionam como uma impressão digital que possa ser associada diretamente a uma espécie, especialmente porque não conhecemos esqueletos de mammaliaformes dessa idade no Brasil”, observa Ghilardi.

Mas a professora tem apostas: os triconodontes ou os cladotérios. Enquanto os primeiros foram uma linhagem extinta famosa por seus dentes com três pontas alinhadas, os cladotérios pertencem ao grupo que deu origem à imensa maioria dos mamíferos que conhecemos hoje, incluindo os humanos.

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O motivo pelo qual esse mamífero era muito maior do que os outros da época, por sua vez, continua sendo um mistério.

Pedro Buck, primeiro autor do estudo e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), explica que a competição com os dinossauros, que eram muito diversos, pode ter mantido a maioria dos mamíferos pequenos ao longo de toda a era Mesozoica.

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“Eles eram marginalizados pela competição com os dinossauros e outros répteis, como crocodilos e pterossauros, além das próprias aves, que são dinossauros”, explica Buck em entrevista à Super. A competição por alimento, por exemplo, provavelmente influenciou o tamanho dos mamíferos, que frequentemente ficavam apenas com as pequenas sementes e insetos.

Ele lembra que, quando os dinossauros foram extintos, há 66 milhões de anos, várias linhagens de mamíferos passaram a apresentar um tamanho corporal maior.

O artigo foi publicado no periódico Journal of South American Earth Sciences.

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