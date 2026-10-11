Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Pegadas fossilizadas revelam o maior mamífero conhecido da era dos dinossauros

Há 130 milhões de anos, uma criatura misteriosa deixou marcas na Formação Botucatu, na Bacia do Paraná.

Por Amanda Nascimento 11 out 2026, 22h00
Criatura cinzenta com corpo escamoso e cauda longa, cabeça de roedor com bigodes, carregando um pássaro morto na boca, caminhando sobre terreno arenoso sob céu azul escuro
 (Júlia d'Oliveira/Elsevier via Journal of South American Earth Sciences/Reprodução)
Continua após publicidade
Pegadas fossilizadas revelam o maior mamífero conhecido da era dos dinossauros Priorizar nos meus resultados Google

Quando os dinossauros reinavam soberanos pelos continentes, os mamíferos eram discretos: pequenos, ariscos e rápidos. Quase sempre esses seres acabavam presas dos grandes répteis. Mas um mamífero misterioso, que cruzou as dunas do que hoje é o sul do Brasil há 130 milhões de anos, tinha porte para encarar pelo menos alguns desses gigantes.

Diferentemente de seus companheiros, suas pegadas mediam mais de 10 centímetros de comprimento e 13 centímetros de largura – maiores que quaisquer outras pegadas de mamíferos conhecidas nesta região geológica. Agora, pesquisadores afirmam que a criatura em questão pode ter sido o maior mamífero a conviver com os dinossauros.

As pegadas foram encontradas na Formação Botucatu, na Bacia do Paraná, um sítio rico em rastros fossilizados, mas pobre em esqueletos. Há mais de 130 milhões de anos, a região fazia parte de um vasto deserto que se estendia pelo Brasil e por partes do sudoeste da África – áreas que, na época, eram vizinhas no supercontinente Gondwana. 

Siga

Em suas rochas de arenito, estão as marcas deixadas por dinossauros, mamíferos, lagartos, pterossauros e até artrópodes. Mas as pegadas de mamíferos por lá são, em geral, muito pequenas. Até então, as maiores conhecidas tinham cerca de 4,5 a 5 centímetros de comprimento e pouco mais de 6 centímetros de largura.

Continua após a publicidade

As novas pegadas quebram esse padrão, sendo quase o dobro das registradas antes. Com base no formato dos rastros e nas proporções de outros mamíferos do período, estima-se que o animal teria até 1,55 metro de comprimento – equivalente ao tamanho de uma capivara ou de um leopardo.

Sem ossos para confirmar, porém, a identidade do animal continua sendo um mistério. À Super, Aline Ghilardi, professora de paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e autora do artigo, explica que a confirmação não depende de uma característica isolada, mas da combinação entre a anatomia das pegadas e a maneira como elas estão organizadas na trilha.

Continua após a publicidade

“Mini-tiranossauros”: descoberta nova espécie de dinossauro

Para sustentar a ideia de que as marcas foram deixadas por um mamífero, os pesquisadores apontam que as pegadas são mais largas do que compridas, têm quatro dedos curtos de pontas arredondadas e formam trilhas estreitas, compatíveis com uma marcha quadrúpede. Essas características são comuns nos mammaliaformes, grupo que inclui os mamíferos atuais e seus ancestrais remotos.

Continua após a publicidade

Descobrir exatamente qual animal deixou essas pegadas, porém, é muito mais difícil. “Pegadas não funcionam como uma impressão digital que possa ser associada diretamente a uma espécie, especialmente porque não conhecemos esqueletos de mammaliaformes dessa idade no Brasil”, observa Ghilardi. 

Mas a professora tem apostas: os triconodontes ou os cladotérios. Enquanto os primeiros foram uma linhagem extinta famosa por seus dentes com três pontas alinhadas, os cladotérios pertencem ao grupo que deu origem à imensa maioria dos mamíferos que conhecemos hoje, incluindo os humanos.

Continua após a publicidade

O motivo pelo qual esse mamífero era muito maior do que os outros da época, por sua vez, continua sendo um mistério.

Pedro Buck, primeiro autor do estudo e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), explica que a competição com os dinossauros, que eram muito diversos, pode ter mantido a maioria dos mamíferos pequenos ao longo de toda a era Mesozoica.

Continua após a publicidade

“Eles eram marginalizados pela competição com os dinossauros e outros répteis, como crocodilos e pterossauros, além das próprias aves, que são dinossauros”, explica Buck em entrevista à Super. A competição por alimento, por exemplo, provavelmente influenciou o tamanho dos mamíferos, que frequentemente ficavam apenas com as pequenas sementes e insetos. 

Ele lembra que, quando os dinossauros foram extintos, há 66 milhões de anos, várias linhagens de mamíferos passaram a apresentar um tamanho corporal maior.

O artigo foi publicado no periódico Journal of South American Earth Sciences

Publicidade
TAGS:
cretáceo
Dinossauros
fóssil
Mamíferos
pegadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).