Um peixe redondo, com manchas laranjas e uma grande faixa preta na lateral. A nova espécie de pacu recebeu o seu nome, Myloplus sauron, em homenagem ao símbolo do vilão mais famoso de J.R.R Tolkien. “Assim que um de meus colegas inventou o nome para esse peixe, soubemos que era perfeito para ele”, disse Rupert Collins, um dos pesquisadores, em entrevista para o National History Museum. “Seu padrão se parece muito com o Olho de Sauron, especialmente com as manchas alaranjadas em seu corpo.”

Mas se os dois têm aparências semelhantes, seus comportamentos não poderiam ser mais diferentes: o peixe amazonense é bem menos sanguinário do que seu xará de Senhor dos Anéis.

É difícil diferenciar os pacus das piranhas, e por muito tempo pensou-se que fossem da mesma espécie. Na realidade, os pacus são os primos herbívoros das piranhas, e seus dentes não são pontiagudos. Para triturar plantas aquáticas, os dentes do pacu são achatados, e, de vez em quando, as fotos da sua arcada dentária viralizam por conta da semelhança com dentes humanos.

Dessa vez o Olho de Sauron não estava no topo da torre de Barad-dûr, em Mordor, mas sim no Rio Xingu, onde estima-se que 42% dos peixes ainda não tenham sido identificados cientificamente. Uma das coautoras do estudo, Victória Pereira, mestranda da Universidade Estadual Paulista (Unesp), disse em entrevista à CNN que os pesquisadores esperavam que a referência à cultura pop chamasse a atenção para o peixe e para os esforços de proteção da biodiversidade na Amazônia.

O resultado da pesquisa foi publicado na revista Neotropical Ichtyology e teve a participação de cientistas das Universidades Federais do Amazonas, do Maranhão e da Grande Dourados; da Unesp; dos Museus de História Natural de Londres e de Paris e da Trinity University.

No mesmo estudo, os pesquisadores também identificaram outra espécie de pacu, que foi nomeada Myloplus aylan, em homenagem à Aylan Moraes Andrade, filho de Carine Moraes e de um dos pesquisadores, Marcelo Andrade.

Continua após a publicidade

Aylan nasceu em 23 de dezembro de 2022 e faleceu em 6 de julho de 2023. No artigo, os pesquisadores escreveram: “esta é uma homenagem para registrar todo o amor e dedicação de seus pais, que nunca o esquecerão”.

Agora, o Myloplus sauron se junta a um seleto clube de animais batizados com o nome do vilão literário, incluindo um dinossauro, um sapo e um grupo de borboletas.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram