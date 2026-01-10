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Ciência

Pela 1ª vez, Nasa evacua Estação Espacial Internacional por questões de saúde

A decisão de interromper uma missão na Estação Espacial Internacional é inédita. Detalhes não foram divulgados.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 10 jan 2026, 14h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotografia da tripulação da missão Crew-11 da SpaceX, da NASA.
 (NASA/SpaceX/Divulgação)
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Pela 1ª vez, Nasa evacua Estação Espacial Internacional por questões de saúde Priorizar nos meus resultados Google

Em agosto do ano passado, quatro astronautas da missão Crew-11 embarcaram na nave Crew Dragon, da SpaceX, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS), o grande laboratório científico que orbita a Terra.

A Crew-11 cumpriria uma missão de seis meses, com o objetivo de desenvolver pesquisas, realizar demonstrações tecnológicas e auxiliar na manutenção da estação. O retorno estava previsto para fevereiro, alguns dias após a chegada da próxima tripulação. No entanto, foi divulgado nesta quinta-feira (8) que a volta foi antecipada devido a uma questão de saúde envolvendo um dos tripulantes, um evento raríssimo.

Esta é a primeira vez que uma evacuação por motivos médicos ocorre nos 25 anos de operação da Estação Espacial Internacional. Também fazia mais de 65 anos que algo semelhante não acontecia na Nasa. Os detalhes sobre a situação permanecem sob sigilo.

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Em pronunciamento oficial, o administrador da Nasa, Jared Isaacman, que assumiu o cargo há menos de um mês, não informou detalhes sobre o problema de saúde nem sobre qual tripulante foi afetado.

A equipe da Crew-11 é composta por dois astronautas da Nasa, Zena Cardman e Michael Fincke (ambos já veteranos em missões à ISS), pelo japonês Kimiya Yui, da JAXA, e pelo russo Oleg Platonov, da Roscosmos. Para Yui e Platonov, esta é a primeira missão na estação.

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Segundo as informações divulgadas, um desses tripulantes enfrenta uma condição de saúde considerada “grave”, embora seu estado seja descrito como “absolutamente estável” pelo administrador da instituição.

A Nasa também informou que não se trata de uma evacuação de emergência, mas de uma decisão preventiva, tomada pensando no bem-estar do astronauta, que poderá ser melhor diagnosticado e tratado na Terra, especialmente diante das limitações médicas da estação.

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Na quarta-feira (7), uma caminhada espacial prevista para o dia seguinte, que seria realizada por Fincke e Cardman, foi cancelada após a identificação de um problema médico a bordo. Não foram divulgados mais detalhes.

Para abrigar pesquisadores do mundo todo, a ISS conta com uma estrutura que inclui seis quartos, dois banheiros, uma academia – já que os astronautas precisam fazer ao menos duas horas diárias de exercício para minimizar a perda de massa corporal causada pela microgravidade – e, claro, uma janela com visão de 360 graus da Terra. Com 109 metros de comprimento, ela é o maior objeto já construído pelo ser humano no espaço.

Com apenas cerca de um mês restante de missão, a Crew-11 já havia cumprido quase todos os seus objetivos, o que faz com que o retorno antecipado não impacte de forma significativa nem as pesquisas nem a manutenção da ISS.

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A previsão é que os astronautas retornem nos próximos dias, mas o cronograma ainda não foi divulgado e depende de fatores como condições climáticas e o estado da nave. Enquanto isso, permanecerão na estação três tripulantes: Christopher Williams, da Nasa, e os russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikaev, que passarão a priorizar a manutenção da ISS.

A Crew-12, missão seguinte, estava prevista apenas para fevereiro, mas agora existe a possibilidade de sua chegada ser antecipada.

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TAGS:
Estação espacial
NASA
NASA /NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION/
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