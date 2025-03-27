Pela primeira vez, cientistas registram sons produzidos por tubarões. Ouça

Ao contrário de baleias e golfinhos, os tubarões não são conhecidos por serem tagarelas – o som que mais se relaciona com esses animais é a icônica trilha sonora de Jaws. Um novo estudo, porém, revelou que tubarões podem ser bem mais barulhentos do que se imagina, mesmo que um pouco tímidos.

Cientistas registraram evidências nunca antes vistas de que o tubarão-rig (Mustelus lenticulatus), uma espécie da Nova Zelândia, produz sons ao estalar os dentes. A descoberta contradiz a ideia de que esses animais são completamente silenciosos. A pesquisa foi publicada na revista científica Royal Society Open Science.

Há vários animais aquáticos que fazem barulho. Muitos dependem de músculos especializados; outros provocam atrito entre duas superfícies ásperas para criar ruídos, enquanto alguns possuem laringes similares às humanas. Em suma, há vários e diversos mecanismos que possibilitam a emissão de sons nos cetáceos (baleias e golfinhos), leões-marinhos e lontras, por exemplo.

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É mais difícil, porém, identificar falatório nos peixes da família dos elasmobrânquios, que inclui os tubarões e as arraias. Isso porque esses animais não possuem características físicas especializadas em produzir sons – ou pelo menos era isso que se pensava até pouco tempo atrás.

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Em 2022, duas espécies de arraias foram descobertas emitindo sons. Desde então, outras três espécies foram registradas com o mesmo comportamento. A possibilidade de que elasmobrânquios pudessem, sim, se comunicar via ruídos instigou a curiosidade de Carolin Nieder, pesquisadora no Instituto Oceanográfico de Woods Hole, em Massachusetts (EUA).

Foi aí que os tubarões-rigs entraram na jogada. Nieder e alguns outros pesquisadores já tinham escutado sons feitos por esses animais e buscaram investigar melhor os casos isolados. Para o estudo, a equipe observou dez tubarões-rig por quase um ano, em tanques de pesquisa.

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Todos os 10 animais foram gravados fazendo sons quando os pesquisadores encostavam neles. Porém, os barulhos não eram feitos enquanto os tubarões nadavam tranquilamente no tanque. Os cientistas acreditam que os sons, que se assemelham a cliques, são feitos em resposta ao estresse. Já sobre como os sons são feitos, os autores acreditam que esses animais fechem sua mandíbula com força suficiente para que seus dentes emitam os cliques.

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Escute o som feito pelos tubarões:

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Outra dúvida ainda não respondida é se os animais conseguem escutar os ruídos produzidos por eles mesmos ou outros colegas. Caso eles não ouçam, pode significar que o falatório é apenas uma resposta incidental ao susto. Mas, se forem capazes de ouvir, os barulhos podem ter uma função de comunicação entre tubarões, ainda desconhecida pela ciência.