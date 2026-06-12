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Ciência

Pela primeira vez, filmagem subaquática flagra um tubarão-branco no Mediterrâneo; confira vídeo

Equipe de mergulhadores faz registro inédito do predador no Estreito de Sicília.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 12 jun 2026, 10h00
Tubarão-branco nadando em águas azuis profundas, com vários peixes-piloto listrados em preto e branco ao seu redor
 (Derk Remmers/Ghost Diving/Divulgação)
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Pela primeira vez, filmagem subaquática flagra um tubarão-branco no Mediterrâneo; confira vídeo Priorizar nos meus resultados Google

Na semana passada, uma equipe de mergulhadores realizou uma missão de remoção de “redes fantasmas” que estavam emaranhadas em um naufrágio no Mar Mediterrâneo, no estreito da Sicília. Esse nome é dado às redes de pesca abandonadas no oceano. Elas vão parar no fundo do mar e representam um perigo para a vida marinha, capturando tartarugas, peixes e outras espécies, muitas delas ameaçadas de extinção.

A região é conhecida por sua rica biodiversidade, que enfrenta diversos desafios por ser uma das principais áreas de pesca do Mediterrâneo. Naufrágios, por sua vez, costumam funcionar como verdadeiros pontos de encontro para a vida marinha, atraindo diferentes espécies e até mesmo formando corais. Nesse contexto, as redes abandonadas atrapalham ainda mais a situação ambiental.

Os mergulhadores estavam equipados com câmeras fotográficas para registrar as redes e documentar a vida marinha local. Quando se depararam com um tubarão, é claro que não deixaram a oportunidade passar e fizeram alguns cliques. 

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Tubarão-branco nadando em águas azuis profundas, visto de frente, com pequenos peixes-piloto listrados na cabeça e dorso
(Derk Remmers/Ghost Diving/Divulgação)

Qualquer encontro com um tubarão já é um momento memorável para qualquer mergulhador. Mas o que parecia ser apenas mais um tubarão comum se revelou ainda mais impressionante: tratava-se de um tubarão-branco.

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O registro representa a primeira filmagem subaquática de um tubarão-branco adulto no Mar Mediterrâneo, seu habitat natural.

A expedição foi realizada em alto-mar pela Fundação Healthy Seas, em parceria com os projetos Ghost Diving e SDSS.

As gravações e fotografias foram captadas por Derk Remmers, voluntário da Ghost Diving. Ao lado do grande predador, apareciam peixes-piloto listrados, conhecidos por se alimentarem dos restos de comida deixados pelos tubarões.

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“Estatisticamente, é muito mais provável ganhar na loteria do que encontrar um animal tão icônico debaixo d’água. Você passa décadas mergulhando em naufrágios e removendo redes fantasmas, mas nada te prepara para um momento como este”, disse Remmers em comunicado.

Antes disso, existiam apenas registros esporádicos desses animais no Mediterrâneo, geralmente feitos quando eles apareciam próximos à superfície e eram avistados por embarcações. A espécie está ameaçada de extinção e, de forma geral, é extremamente difícil de encontrar, especialmente no Mediterrâneo.

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Grande parte do conhecimento científico sobre esses tubarões vem de indivíduos capturados ou encontrados mortos. Por isso, ainda existem muitas lacunas científicas sobre eles.

O novo registro reforça a necessidade de ampliar as pesquisas sobre a presença dos tubarões-brancos na região, para entender sua distribuição, comportamento e outros fatores.

“Momentos como este nos lembram quanta vida ainda pode existir nas águas costeiras do Mediterrâneo e como é importante protegê-la de ameaças evitáveis, como equipamentos de pesca abandonados ou a sobrepesca”, disse Veronika Mikos, diretora da Healthy Seas, no mesmo comunicado. 

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Além do encontro com o tubarão-branco, a equipe também registrou imagens de animais marinhos presos em redes fantasmas, como essa foto:

Mergulhador em roupa vermelha e preta observa uma tartaruga marinha presa em uma rede de pesca fantasma no fundo do oceano azul escuro, com pequenos peixes ao redor
(Derk Remmers/Caterina De Seta/Healthyseas/Divulgação)
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TAGS:
oceano
trends
tubarão
TUBARÃO BRANCO
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