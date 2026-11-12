Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Ciência

Pesquisa brasileira transforma chorume em fertilizante seguro para a agricultura

Técnica criada na Unicamp recupera minerais de resíduos urbanos e oferece alternativa sustentável para reduzir a dependência de insumos agrícolas importados.

Por Karina Ninni, da Agência FAPESP 12 nov 2026, 09h00
Pés de alface em vasos na fase final de experimento com adubos recuperados de aterro sanitário
 (Jerusa Schneider/Agência FAPESP/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisa brasileira transforma chorume em fertilizante seguro para a agricultura Priorizar nos meus resultados Google

Karina Ninni | Agência FAPESP – O Brasil importa 96% do potássio usado como fertilizante agrícola, uma dependência que pode ser reduzida com o reaproveitamento de resíduos urbanos. Cientistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) descobriram uma nova forma de extrair a carnalita – um mineral rico em potássio e magnésio – a partir do chorume, o líquido poluente gerado pela decomposição do lixo em aterros sanitários. Descrito na revista Soil & Environmental Health, o processo transforma um grave passivo ambiental em fertilizante de alta qualidade, apontando um caminho viável para substituir insumos importados por uma alternativa tecnológica e sustentável.

O processo consegue extrair dois minerais do chorume: a estruvita, um composto que os cientistas já sabiam como isolar, e a carnalita, tradicionalmente explorada por meio de mineração profunda. Juntos, eles entregam nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio às plantas de forma eficiente. Segundo Jerusa Schneider, pesquisadora do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp e autora do estudo, a precipitação química da carnalita a partir de resíduos urbanos é inédita. “Trata-se de uma alternativa sustentável para obter potássio sem o custo ambiental da mineração”, afirma.

Para extrair os minerais, a equipe utilizou a precipitação química, técnica que provoca reações em uma solução líquida para isolar compostos em formato sólido. Schneider explica que a formação simultânea da carnalita e da estruvita prova que o chorume de aterros tem potencial para se tornar uma fonte local de potássio. Embora a descoberta não elimine a dependência das importações a curto prazo, a pesquisadora ressalta que o método “pode viabilizar possibilidades futuras”.

Siga

A urgência por alternativas ganha peso diante do histórico do setor. Schneider lembra que o Brasil possui iniciativas de mineração paradas há anos, a exemplo do Projeto Carnalita, em Sergipe. Para tentar reduzir a dependência externa, o governo federal sancionou recentemente o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert). Uma das principais apostas do programa é a exploração de potássio em Autazes (AM), projeto conduzido pela empresa Potássio do Brasil.

Comer cascas de frutas e vegetais faz bem à saúde, diz estudo

Continua após a publicidade

O segundo mineral obtido, a estruvita, funciona de forma parecida com o MAP (fosfato monoamônico), um dos fertilizantes à base de fósforo e nitrogênio mais usados no país. A vantagem da estruvita é oferecer também o magnésio. Em solos tropicais, o fósforo costuma ficar retido no solo e indisponível para as raízes, mas a pesquisadora explica que o mineral recuperado age como um adubo de liberação lenta. Isso facilita a absorção do fósforo pelas plantas e evita que o nitrogênio seja lavado pelas águas da chuva (processo conhecido como lixiviação).

O método também se mostrou seguro para o uso agrícola. Os minerais extraídos do chorume apresentaram níveis indetectáveis de metais pesados, como chumbo e cádmio, superando o grau de pureza de fertilizantes comerciais convencionais, a exemplo do NPK. Segundo a pesquisadora, o resultado comprova a excelente qualidade agronômica do material obtido.

O trabalho foi apoiado pela FAPESP e tem como pesquisador responsável Adriano Luiz Tonetti, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (Fecfau-Unicamp) e coautor do artigo.

Continua após a publicidade

Remoção do nitrogênio

Além de gerar fertilizante, o processo descrito no artigo resolve um problema ambiental ao retirar do chorume o seu principal poluente: o nitrogênio. De acordo com Tonetti, esse elemento chega aos aterros por meio da nossa alimentação, em um ciclo contínuo que começa no adubo usado nas lavouras e pastagens e termina no lixo humano. Atualmente, o descarte do chorume exige uma diluição cuidadosa nas redes de esgoto. O pesquisador ressalta que o envio de uma carga alta desse líquido comprometeria as estações de tratamento, pois o excesso de nitrogênio sobrecarrega e inviabiliza o trabalho dos microrganismos responsáveis por limpar a água.

O chorume utilizado no experimento foi coletado no Aterro Delta A, em Campinas (SP), pelo então doutorando Jorge Luís da Paixão Filho, orientando de Tonetti e coautor do artigo. O material apresentou alta salinidade e grandes concentrações de amônio e potássio.

Como explica Schneider, essa composição é típica de aterros “maduros”, em que a matéria orgânica já foi amplamente degradada e elementos químicos como cloro, sódio, magnésio e o próprio potássio passam a se acumular e a predominar no líquido. Entretanto, o chorume avaliado era pobre em fósforo. Para viabilizar a técnica, os pesquisadores precisaram adicionar esse nutriente ao líquido. Esse ajuste garantiu a proporção química exata para a cristalização dos minerais, etapa essencial para capturar e remover o amônio poluente da solução.

Continua após a publicidade

Durante o experimento, os pesquisadores testaram duas combinações de reagentes químicos. A equipe manipulou propositalmente as substâncias e a acidez (pH) da mistura para investigar se o processo poderia formar novos minerais com potencial de uso agrícola. A estratégia funcionou: a primeira receita produziu apenas a estruvita, enquanto a segunda gerou a combinação de estruvita com carnalita. Para avaliar a eficácia prática da descoberta, os pós resultantes dessas reações foram aplicados como adubo no cultivo de mudas de alface.

Após a extração dos fertilizantes, o efluente remanescente deixa de ser uma ameaça. Os experimentos comprovaram a remoção da carga poluidora e a ausência de toxinas no resíduo final. Segundo Schneider, testes com plantas e microrganismos marinhos confirmaram que o efluente tratado se torna seguro o suficiente para ser reaproveitado na irrigação agrícola. Os detalhes dessa etapa de despoluição constam em um novo artigo científico do grupo, que está atualmente sob avaliação.

Eficiência

A alface foi escolhida para o teste de eficácia por ser uma planta de crescimento rápido e muito sensível à variação de nutrientes. O experimento dividiu as mudas em oito grupos, plantados em vasos com um quilo de terra. Dois deles serviram como parâmetro de comparação (controle): um não recebeu qualquer adubação e o outro foi tratado com o NPK comercial. Os seis grupos restantes testaram os novos minerais (estruvita pura e estruvita associada à carnalita) aplicados em três quantidades diferentes: meia dose, dose padrão e dose dupla. “Fizemos essas dosagens com base nas recomendações de análise de solo. Amostras de solo foram coletadas e analisadas, e seguimos as recomendações conforme a cultura escolhida”, conta Schneider.

Continua após a publicidade

Após 40 dias, as alfaces foram colhidas e analisadas. O grupo adubado com a dose dupla de estruvita produziu 105% a mais de massa seca (volume de folhas) do que as plantas tratadas com o NPK comercial. Schneider explica que essa vantagem se deve à capacidade da estruvita de liberar o fósforo aos poucos, garantindo uma nutrição constante para a planta.

A mistura contendo a carnalita, por sua vez, destacou-se por fornecer potássio e magnésio, nutrientes que foram muito bem absorvidos tanto pelas raízes quanto pelas folhas da alface. Na avaliação da pesquisadora, o desempenho dos minerais extraídos do chorume superou a eficiência do adubo tradicional.

As concentrações de cádmio e chumbo nos tecidos vegetais ficaram abaixo dos limites de detecção. “A alface é muito sensível. Se houvesse, por exemplo, metais pesados no fertilizante, ela teria sintomas. Mas não teve, nem para salinidade, que era uma preocupação, porque a carga salina do chorume era alta”, lembra a agrônoma.

Continua após a publicidade

Políticas públicas

Tonetti afirma que o próximo passo é buscar parceiros (aterros) para montar um projeto-piloto, cujos dados possam ajudar a embasar políticas públicas para o setor. Segundo o pesquisador, não faz sentido continuar diluindo um líquido tão rico em nitrogênio na rede de esgoto para, no fim das contas, descartá-lo nos rios. “Demonstramos, com esse trabalho, que é possível precipitar esse nitrogênio na forma de estruvita e obter carnalita para recuperar o potássio, com grau de pureza interessante. Esses minerais podem ser separados e levados de volta para a agricultura.”

Para que o sistema funcione na prática, os aterros precisariam apenas adaptar a rotina que já possuem. Tonetti explica que o tratamento seria feito por lotes. Como o chorume já costuma ficar armazenado em grandes tanques aguardando o transporte por caminhões, bastaria coletar uma amostra desse líquido assim que o reservatório enchesse. Com um monitoramento rápido, os técnicos ajustariam as substâncias daquela remessa e induziriam a reação química para extrair os fertilizantes.

O gargalo atual para que a ideia saia do papel é o custo financeiro. Como o processo ainda é caro, Tonetti defende que a adoção da tecnologia dependa de incentivos do Estado. A ciência já provou que a extração é possível, mas agora é preciso torná-la comercialmente viável. O pesquisador sugere a criação de uma estratégia nacional focada na reciclagem do chorume, o que aliviaria o impacto ambiental nas estações de tratamento de água. Para que esse adubo sustentável chegue efetivamente às lavouras, ele propõe que o governo ofereça estímulos, como subsídios ou reduções de impostos para quem utilizar o produto.

Recentemente, a FAPESP aprovou um novo projeto (26/02119-5) que vai garantir a continuidade do trabalho pelos próximos três anos. Segundo os pesquisadores, o foco será a valorização de resíduos sólidos urbanos para aplicações agrícolas e energéticas.

O artigo Nutrient recovery from landfill leachate as struvite and carnallite: environmental safety and agronomic performance in tropical soils pode ser lido em: sciencedirect.com/science/article/pii/S2949919426000300.

Fonte: Agência FAPESP. Republicado sob a licença Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Publicidade
TAGS:
ADUBO
AGRICULTURA
Lixo
Meio Ambiente
Reciclagem
Sustentabilidade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).