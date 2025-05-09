Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Pesquisadores descobrem título e autor de manuscrito carbonizado pelo Vesúvio há 2 mil anos

O papiro foi escrito por um filósofo e fazia parte de uma obra de vários volumes.

Por Manuela Mourão 9 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia do antigo pergaminho foi queimado na erupção vulcânica que destruiu Pompeia há quase 2.000 anos.
 (Vesuvius Challenge/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisadores descobrem título e autor de manuscrito carbonizado pelo Vesúvio há 2 mil anos Priorizar nos meus resultados Google

Filodemo de Gádara foi um filósofo epicurista: pregava pelo fim do medo e do sofrimento corporal e valorizava o prazer e a felicidade do indivíduo. Estudou em Atenas antes de seguir para Roma. No caminho napolitano, Filodemo fez morada em Herculano, uma cidadezinha pequena perto de Pompeia. 

Foi por lá que ele morreu, em 35 a.C. Anos depois, o Monte Vesúvio, vulcão vizinho da cidade, soterrou a vila romana em cinzas e pedra pome. Junto à destruição da vila, vários trabalhos do epicurista foram perdidos. Agora, arqueólogos usaram tecnologias de raio-X para ler um pergaminho desconhecido do autor. O pergaminho é um dos centenas encontrados na biblioteca de uma luxuosa vila romana que se acredita ter pertencido ao sogro de Júlio César. 

Traços de letras a tinta visíveis nas imagens de raio-X revelaram que o texto fazia parte de uma obra em vários volumes: “Sobre os Vícios”, escrita no século 1 a.C. O pergaminho é um dos três de Herculano guardados nas Bibliotecas Bodleianas em Oxford.

Fotografia das letras gregas no pergaminho de Herculano, conservado nas Bibliotecas Bodleianas em Oxford.
(Vesuvius Challenge/Reprodução)
Continua após a publicidade

“É o primeiro pergaminho em que a tinta pôde ser vista apenas na digitalização”, disse Michael McOsker, papirologista da University College London, para o jornal The Guardian. “Ninguém sabia do que se tratava. Nem sabíamos se havia mesmo algo escrito nele.”

Siga

Escavações no século 18 recuperaram muitos pergaminhos antigos, hoje guardados na Biblioteca Nacional de Nápoles, mas a maioria está tão carbonizada que se desintegra ao ser desenrolada, e a escrita em tinta é ilegível. Porém, um avanço recente veio do

Continua após a publicidade

Vesuvius Challenge – competição global iniciada em 2023 que premia soluções tecnológicas para decifrar os textos.

Em 2024, estudantes ganharam o prêmio principal de US$ 700 mil ao desenvolver um software de IA capaz de ler 2.000 letras gregas de um pergaminho. Um dos textos guardados no Reino Unido, o pergaminho chamado PHerc. 172,  revelou a palavra grega para “nojo. Agora, com o trabalho de equipes do desafio e da Universidade de Würzburg, identificou-se o título Sobre os Vícios e o autor, Filodemo. O pergaminho pode ser o primeiro volume de uma série que trata de temas como arrogância, ganância e bajulação.

Para o The Guardian, McOsker diz que “todo o progresso tecnológico que foi feito ocorreu nos últimos três a cinco anos e, considerando a escala de tempo dos classicistas, isso é inacreditável. Tudo o que estamos obtendo da biblioteca de Herculano é novo para nós”.

Continua após a publicidade

O processo utiliza uma técnica avançada chamada imagem por contraste de fase com raios-X, que vai além da radiografia convencional. Enquanto os raios-X tradicionais apenas medem a quantidade de radiação que atravessa um objeto (revelando densidades diferentes), o contraste de fase detecta as pequenas distorções (ou mudanças na “fase” das ondas de luz dos raios-X) causadas por variações mínimas na estrutura interna do objeto – mesmo em materiais aparentemente uniformes, como os pergaminhos carbonizados.

No caso dos pergaminhos de Herculano, pesquisadores posicionaram cuidadosamente os rolos diante de um feixe de raios-X de altíssimo brilho. As imagens observadas não são um resultado dos compostos químicos da tinta que revelam os textos, mas sim a leve elevação das letras sobre a superfície do papiro.

Continua após a publicidade

Como a tinta era à base de carbono – praticamente igual ao papiro carbonizado – ela não se infiltrou nas fibras, mas permaneceu sobre elas. Isso criou um relevo quase imperceptível (cerca de um décimo de milímetro). Esse desnível, detectado com precisão pelo contraste de fase, permite que os contornos das letras se tornem visíveis, mesmo após terem sido queimados e soterrados por dois mil anos.

Publicidade
TAGS:
FILÓSOFO
monte vesúvio
pompeia
raio x
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).