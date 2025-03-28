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Ciência

Pesquisadores identificam única espécie de canguru que não pula

O rato-canguru pesa apenas 500 gramas – e pode explicar como as outras espécies passaram a saltar.

Por Maria Clara Rossini 28 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de um Rato-canguru almiscarado (Hypsiprymnodon moschatus).
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Pesquisadores identificam única espécie de canguru que não pula Priorizar nos meus resultados Google

Os cangurus são uma curiosidade evolutiva. Eles são endêmicos da Austrália – ou seja, só existem por lá. O isolamento promovido pela ilha e a falta de predadores permitiu que os marsupiais se desenvolvessem em diversas espécies, ocupando nichos ecológicos que pertencem aos mamíferos placentários no resto do mundo. Daí surgiram os cangurus, coalas, quokkas e outros bichos estranhos exclusivos da Oceania.

Entre os marsupiais, existe uma família chamada Macropodidae, que inclui basicamente os cangurus e outros seres pulantes. O único que não desenvolveu esse modo de locomoção é o rato-canguru almiscarado (Hypsiprymnodon moschatus), uma espécie que só existe nas florestas do nordeste da Austrália. A descoberta foi descrita em um artigo publicado no periódico Australian Mammalogy.

Os ratos-cangurus pesam apenas 500 gramas. Eles fazem parte de uma linhagem antiga, que se separou dos outros

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Macropodidae antes de desenvolverem o pulo. Dessa forma, os ratos-cangurus também podem dar pistas de como essa característica surgiu nos seus parentes grandões.

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Por que os cangurus pulam?

O pulo é uma forma de locomoção rara. Segundo os autores do estudo, o salto evoluiu uma vez nos Macropodidae e quatro vezes em roedores. 

Pode não parecer, mas o salto é especialmente eficiente para animais que pesam mais de

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cinco quilos. Boa parte da força fica armazenada no tendão de Aquiles, na forma de energia potencial elástica. Esse músculo é como uma alavanca que propulsiona os cangurus para frente.

A Austrália já abrigou diversas espécies de cangurus no passado (inclusive o gigante extinto

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Procoptodon goliah, que media dois metros de altura). Mas não sabemos se todos eles pulavam, ou se tinham outras formas de locomoção. É aí que o rato-canguru almiscarado entra.

O rato-canguru é a última espécie viva de Hypsiprymnodontidae, uma linhagem que se separou cedo dos outros cangurus. Por isso, os pesquisadores acreditam que os cangurus primitivos, já extintos, se moviam de forma semelhante a essa espécie pequena.

Usando câmeras posicionadas na floresta, os pesquisadores observaram como os ratos-cangurus posicionam os pés no chão para andar. Diferentemente de outros cangurus, essa espécie se move por meio de um andar saltitante, com as patas traseiras se movendo juntas, e as dianteiras também se apoiando no chão. Veja no vídeo abaixo.

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É como se fosse um movimento híbrido entre galopar (como fazem os cães e gatos) e saltas. Os ratos-cangurus são 100% quadrúpedes, nunca se apoiando apenas nas patas traseiras. Nenhum outro marsupial quadrúpede se move dessa forma. 

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Os pesquisadores acreditam que os cangurus eram inicialmente quadrúpedes, da mesma forma que outros marsupiais, como os gambás. Depois, eles começaram a andar com as patas traseiras e dianteiras sincronizadas, como os ratos-cangurus. E eventualmente se tornaram os cangurus saltitantes que conhecemos.

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TAGS:
Austrália
Biologia
CANGURU
RATO-CANGURU
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